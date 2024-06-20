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EURO 2024 heyecanında dev karşılanma bugün: Hangi maçlar oynanacak?
EURO 2024 heyecanında dev karşılanma bugün: Hangi maçlar oynanacak?
Sputnik Türkiye
Futbolseverler, 20 Haziran maçları ne zaman oynanacak merakta. Destekledikleri takımların maçlarını kaçırmak istemeyenler, EURO 2024 maç programı araştırması... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
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EURO 2024, Almanya’da 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenleniyor. Futbolseverler, Avrupa Şampiyonası'nın heyecanını yaşarken, günün maç programını ve detaylarını yakından takip ediyor. 20 Haziran Perşembe günü oynanacak maçlar, futbol tutkunları için büyük bir heyecanla bekleniyor.Bugün, üç önemli karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Ev sahibi Almanya, Macaristan karşısında aldığı galibiyetle son 16 turuna kalmayı garantilerken, Hırvatistan, İspanya mağlubiyeti ve Arnavutluk beraberliğiyle zorlu bir süreçten geçiyor. Günün en dikkat çekici maçı ise İspanya ve İtalya arasında oynanacak.İşte, bugünün maçları ve detaylar:20 Haziran perşembe maç programı: İspanya İtalya maçı hangi kanalda?Euro 2024 - Grup BEuro 2024 - Grup CBugün Slovenya, Sırbistan, Danimarka, İngiltere, İspanya ve İtalya sahaya çıkacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna kalacak. Ayrıca, en iyi dört grup üçüncüsü de son 16 turunda mücadele edecek.A Milli takımının durumuTürkiye, Gürcistan galibiyetinin ardından Portekiz maçına odaklanmış durumda. Türkiye - Portekiz karşılaşması Cumartesi günü oynanacak. EURO 2024 heyecanını yakından takip eden futbolseverler, karşılaşmaların başlangıç saatlerine odaklanmış durumda. Turnuva, grup aşamalarının ardından son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve 14 Temmuz’daki final karşılaşmasıyla devam edecek.21 Haziran Cuma maç programıEuro 2024 - Grup DAvrupa Şampiyonası programı (EURO 2024 fikstür geneli)
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20 haziran maç programı, bugün hangi maçlar var futbol, euro 2024 maç programı, ispanya italya maçı hangi kanalda, bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı var, euro 2024 fikstür, euro 2024 şampiyonluk oranları
20 haziran maç programı, bugün hangi maçlar var futbol, euro 2024 maç programı, ispanya italya maçı hangi kanalda, bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı var, euro 2024 fikstür, euro 2024 şampiyonluk oranları

EURO 2024 heyecanında dev karşılanma bugün: Hangi maçlar oynanacak?

09:46 20.06.2024 (güncellendi: 09:52 20.06.2024)
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© AA / Emin Sansar
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Futbolseverler, 20 Haziran maçları ne zaman oynanacak merakta. Destekledikleri takımların maçlarını kaçırmak istemeyenler, EURO 2024 maç programı araştırması yaparken, 20 haziran maç programı da belli oldu. Peki, Slovenya Sırbistan maçı ne zaman? İspanya İtalya maçı saat kaçta? Danimarka İngiltere maçı hangi kanalda yayınlanacak?
EURO 2024, Almanya’da 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenleniyor.
Futbolseverler, Avrupa Şampiyonası'nın heyecanını yaşarken, günün maç programını ve detaylarını yakından takip ediyor. 20 Haziran Perşembe günü oynanacak maçlar, futbol tutkunları için büyük bir heyecanla bekleniyor.
Bugün, üç önemli karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Ev sahibi Almanya, Macaristan karşısında aldığı galibiyetle son 16 turuna kalmayı garantilerken, Hırvatistan, İspanya mağlubiyeti ve Arnavutluk beraberliğiyle zorlu bir süreçten geçiyor. Günün en dikkat çekici maçı ise İspanya ve İtalya arasında oynanacak.
İşte, bugünün maçları ve detaylar:

20 Haziran perşembe maç programı: İspanya İtalya maçı hangi kanalda?

Euro 2024 - Grup B
22:00 İspanya - İtalya (TRT 1)
Euro 2024 - Grup C
16:00 Slovenya - Sırbistan (TRT 1)
19:00 Danimarka - İngiltere (TRT 1)
Bugün Slovenya, Sırbistan, Danimarka, İngiltere, İspanya ve İtalya sahaya çıkacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna kalacak. Ayrıca, en iyi dört grup üçüncüsü de son 16 turunda mücadele edecek.

A Milli takımının durumu

Türkiye, Gürcistan galibiyetinin ardından Portekiz maçına odaklanmış durumda. Türkiye - Portekiz karşılaşması Cumartesi günü oynanacak. EURO 2024 heyecanını yakından takip eden futbolseverler, karşılaşmaların başlangıç saatlerine odaklanmış durumda. Turnuva, grup aşamalarının ardından son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve 14 Temmuz’daki final karşılaşmasıyla devam edecek.

21 Haziran Cuma maç programı

Euro 2024 - Grup D
16:00 Slovakya - Ukrayna
19:00 Polonya - Avusturya
22:00 Hollanda - Fransa

Avrupa Şampiyonası programı (EURO 2024 fikstür geneli)

1. Grup Maçları: 14-18 Haziran (tamamlandı)
2. Grup Maçları: 19-22 Haziran (devam ediyor)
3. Grup Maçları: 23-26 Haziran
Son 16 Turu: 29 Haziran - 2 Temmuz
Çeyrek Finaller: 5-6 Temmuz
Yarı Finaller: 9-10 Temmuz
Final: 14 Temmuz
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya ile Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. A Milli takım oyuncuları, kaydettikleri gol sonrası sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
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