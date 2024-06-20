https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/bugun-hangi-mac-var-bugun-kimin-maci-var-20-haziran-maclari-ispanya-italya-maci-ne-zaman-kanal-1085024708.html
EURO 2024 heyecanında dev karşılanma bugün: Hangi maçlar oynanacak?
EURO 2024 heyecanında dev karşılanma bugün: Hangi maçlar oynanacak?
Sputnik Türkiye
Futbolseverler, 20 Haziran maçları ne zaman oynanacak merakta. Destekledikleri takımların maçlarını kaçırmak istemeyenler, EURO 2024 maç programı araştırması... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T09:46+0300
2024-06-20T09:46+0300
2024-06-20T09:52+0300
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EURO 2024, Almanya’da 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenleniyor. Futbolseverler, Avrupa Şampiyonası'nın heyecanını yaşarken, günün maç programını ve detaylarını yakından takip ediyor. 20 Haziran Perşembe günü oynanacak maçlar, futbol tutkunları için büyük bir heyecanla bekleniyor.Bugün, üç önemli karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Ev sahibi Almanya, Macaristan karşısında aldığı galibiyetle son 16 turuna kalmayı garantilerken, Hırvatistan, İspanya mağlubiyeti ve Arnavutluk beraberliğiyle zorlu bir süreçten geçiyor. Günün en dikkat çekici maçı ise İspanya ve İtalya arasında oynanacak.İşte, bugünün maçları ve detaylar:20 Haziran perşembe maç programı: İspanya İtalya maçı hangi kanalda?Euro 2024 - Grup BEuro 2024 - Grup CBugün Slovenya, Sırbistan, Danimarka, İngiltere, İspanya ve İtalya sahaya çıkacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna kalacak. Ayrıca, en iyi dört grup üçüncüsü de son 16 turunda mücadele edecek.A Milli takımının durumuTürkiye, Gürcistan galibiyetinin ardından Portekiz maçına odaklanmış durumda. Türkiye - Portekiz karşılaşması Cumartesi günü oynanacak. EURO 2024 heyecanını yakından takip eden futbolseverler, karşılaşmaların başlangıç saatlerine odaklanmış durumda. Turnuva, grup aşamalarının ardından son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve 14 Temmuz’daki final karşılaşmasıyla devam edecek.21 Haziran Cuma maç programıEuro 2024 - Grup DAvrupa Şampiyonası programı (EURO 2024 fikstür geneli)
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20 haziran maç programı, bugün hangi maçlar var futbol, euro 2024 maç programı, ispanya italya maçı hangi kanalda, bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı var, euro 2024 fikstür, euro 2024 şampiyonluk oranları
EURO 2024 heyecanında dev karşılanma bugün: Hangi maçlar oynanacak?
09:46 20.06.2024 (güncellendi: 09:52 20.06.2024)
Futbolseverler, 20 Haziran maçları ne zaman oynanacak merakta. Destekledikleri takımların maçlarını kaçırmak istemeyenler, EURO 2024 maç programı araştırması yaparken, 20 haziran maç programı da belli oldu. Peki, Slovenya Sırbistan maçı ne zaman? İspanya İtalya maçı saat kaçta? Danimarka İngiltere maçı hangi kanalda yayınlanacak?
EURO 2024, Almanya’da 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenleniyor.
Futbolseverler, Avrupa Şampiyonası'nın heyecanını yaşarken, günün maç programını ve detaylarını yakından takip ediyor. 20 Haziran Perşembe günü oynanacak maçlar, futbol tutkunları için büyük bir heyecanla bekleniyor.
Bugün, üç önemli karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Ev sahibi Almanya, Macaristan karşısında aldığı galibiyetle son 16 turuna kalmayı garantilerken, Hırvatistan, İspanya mağlubiyeti ve Arnavutluk beraberliğiyle zorlu bir süreçten geçiyor. Günün en dikkat çekici maçı ise İspanya ve İtalya arasında oynanacak.
İşte, bugünün maçları ve detaylar:
20 Haziran perşembe maç programı: İspanya İtalya maçı hangi kanalda?
22:00
İspanya - İtalya (TRT 1)
16:00
Slovenya - Sırbistan (TRT 1)
19:00
Danimarka - İngiltere (TRT 1)
Bugün Slovenya, Sırbistan, Danimarka, İngiltere, İspanya ve İtalya sahaya çıkacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna kalacak. Ayrıca, en iyi dört grup üçüncüsü de son 16 turunda mücadele edecek.
Türkiye, Gürcistan galibiyetinin ardından Portekiz maçına odaklanmış durumda. Türkiye - Portekiz karşılaşması Cumartesi günü oynanacak. EURO 2024 heyecanını yakından takip eden futbolseverler, karşılaşmaların başlangıç saatlerine odaklanmış durumda. Turnuva, grup aşamalarının ardından son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve 14 Temmuz’daki final karşılaşmasıyla devam edecek.
21 Haziran Cuma maç programı
19:00
Polonya - Avusturya
Avrupa Şampiyonası programı (EURO 2024 fikstür geneli)
1. Grup Maçları:
14-18 Haziran (tamamlandı)
2. Grup Maçları:
19-22 Haziran (devam ediyor)
3. Grup Maçları:
23-26 Haziran
Son 16 Turu:
29 Haziran - 2 Temmuz
Çeyrek Finaller:
5-6 Temmuz
Yarı Finaller:
9-10 Temmuz