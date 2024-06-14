Yapay zeka açıkladı: EURO 2024'te hangi ülke şampiyon olur? Türkiye'nin kazanma olasılığı ne?

Türkiye'nin Euro 2024'ü kazanma olasılığı, takımın son dönemdeki performansına bağlı olarak değerlendiriliyor. Türk Milli Takımı, son yıllarda genç ve dinamik oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Savunmada Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral, orta sahada Hakan Çalhanoğlu ve İrfan Can Kahveci, hücumda ise Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder gibi oyuncular takımın omurgasını oluşturuyor. Bu kadronun uyumu ve sahada göstereceği performans, Türkiye'nin şampiyonluk şansını belirleyecek.

Ancak, turnuvanın zorlu yapısı ve rakiplerin gücü göz önüne alındığında Türkiye'nin işinin oldukça zor olduğu görülüyor.