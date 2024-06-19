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Yangın tedbirleri kapsamında hasat saatleri kısıtlandı: Haşbay kullanımına izin yok
Yangın tedbirleri kapsamında hasat saatleri kısıtlandı: Haşbay kullanımına izin yok
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Çanakkale Valiliği, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan yangınların önlenmesi amacıyla biçerdöver, hasat ve balya bağlama işlerinin 22 Haziran'a kadar günde 5... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
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Valilikten yapılan açıklamada, Çanakkale ve ilçelerinde bu yıl meydana gelen yangınların birçoğunun tarımsal (biçerdöver ve balya makinesi vb.) kaynaklı olduğu belirtildi.İl genelinde hasat sezonu boyunca balya makinelerinin, samanın parçalanması amacıyla takılan ve parçalama anında yangın çıkmasına neden olabilen 'haşbay' adlı parçanın sökülerek kullanılmasına izin verileceği bildirilen açıklamada, "23 Haziran'a kadar devam edecek kuvvetli rüzgar ve artan hava sıcaklıkları nedeniyle biçerdöver ile hasat ve balya bağlama işlerinin 19-22 Haziran'da sabah saat 06.00'da başlayıp 11.00'de son verilmesi hususunda karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.Uşak Valiliği de önlem aldıUşak Valiliği, yangın tehlikesine karşı, ormanlık alanlara 500 metre mesafede olan tarlalarda hasadın 21.00-06.00 saatlerinde yapılması gerektiğini bildirdi.Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Balıkesir'de de kısıtlandıValilikten yapılan açıklamada, hububat hasadının devam ettiği kırsal mahallelerde biçerdöverler kaynaklı yangınlar çıktığı belirtildi.Hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönünceye kadar hasat işlerinin saat 18.00'den ertesi gün sabah 10.00'a kadar yapılması, bu saatler dışında durdurulmasının kararlaştırıldığı duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:
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Yangın tedbirleri kapsamında hasat saatleri kısıtlandı: Haşbay kullanımına izin yok

12:28 19.06.2024 (güncellendi: 13:16 19.06.2024)
© AA / Mesut KaradumanHasat
Hasat - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2024
© AA / Mesut Karaduman
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Çanakkale Valiliği, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan yangınların önlenmesi amacıyla biçerdöver, hasat ve balya bağlama işlerinin 22 Haziran'a kadar günde 5 saatle kısıtlandığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, Çanakkale ve ilçelerinde bu yıl meydana gelen yangınların birçoğunun tarımsal (biçerdöver ve balya makinesi vb.) kaynaklı olduğu belirtildi.
İl genelinde hasat sezonu boyunca balya makinelerinin, samanın parçalanması amacıyla takılan ve parçalama anında yangın çıkmasına neden olabilen 'haşbay' adlı parçanın sökülerek kullanılmasına izin verileceği bildirilen açıklamada, "23 Haziran'a kadar devam edecek kuvvetli rüzgar ve artan hava sıcaklıkları nedeniyle biçerdöver ile hasat ve balya bağlama işlerinin 19-22 Haziran'da sabah saat 06.00'da başlayıp 11.00'de son verilmesi hususunda karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Uşak Valiliği de önlem aldı

Uşak Valiliği, yangın tehlikesine karşı, ormanlık alanlara 500 metre mesafede olan tarlalarda hasadın 21.00-06.00 saatlerinde yapılması gerektiğini bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
İlimizde aşırı sıcaklar nedeniyle hasat esnasında yangın tehlikesine karşı ormanlık alanlara 500 metre mesafede olan tarlalarda biçimlerin akşam 21.00'den sabah 06.00'ya kadar yapılması gerekmektedir. Diğer alanlarda biçimler günün her saatinde yapılabilecektir. Biçim esnasında su tankeri bulunan köylerde, biçerdöver ve balya makinelerinin yanında tankerlerin refakatının muhtarlarca takibi ilk müdahale açısından önem arz etmektedir.

Balıkesir'de de kısıtlandı

Valilikten yapılan açıklamada, hububat hasadının devam ettiği kırsal mahallelerde biçerdöverler kaynaklı yangınlar çıktığı belirtildi.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönünceye kadar hasat işlerinin saat 18.00'den ertesi gün sabah 10.00'a kadar yapılması, bu saatler dışında durdurulmasının kararlaştırıldığı duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:
Biçerdöverlerde 2 yangın söndürme tüpü su bidonları bulundurulması, mahallelerdeki su tankerlerinin traktörlere takılı halde biçerdöverlerin çalıştığı bölgelerde olası yangın tehlikesine karşı hazır tutulması, biçim yüksekliğinin kıvılcım tehlikesi yaratmayacak şekilde ayarlanması, biçerdöverlerle hasadı devam eden mahallelerin hasadın başladığını ve hangi bölgede devam ettiğini ilçe jandarma, tarım ve orman müdürlüklerine bildirilmeleri hususunda azami dikkat ve yüksek hassasiyet gösterilmesi önemle arz etmektedir.
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