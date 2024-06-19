https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/yangin-tedbirleri-kapsaminda-hasat-saatleri-kisitlandi-hasbay-kullanimina-izin-yok-1084999871.html

Yangın tedbirleri kapsamında hasat saatleri kısıtlandı: Haşbay kullanımına izin yok

Yangın tedbirleri kapsamında hasat saatleri kısıtlandı: Haşbay kullanımına izin yok

Sputnik Türkiye

Çanakkale Valiliği, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan yangınların önlenmesi amacıyla biçerdöver, hasat ve balya bağlama işlerinin 22 Haziran'a kadar günde 5... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T12:28+0300

2024-06-19T12:28+0300

2024-06-19T13:16+0300

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çanakkale valiliği

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hasat

balya

biçerdöver

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Valilikten yapılan açıklamada, Çanakkale ve ilçelerinde bu yıl meydana gelen yangınların birçoğunun tarımsal (biçerdöver ve balya makinesi vb.) kaynaklı olduğu belirtildi.İl genelinde hasat sezonu boyunca balya makinelerinin, samanın parçalanması amacıyla takılan ve parçalama anında yangın çıkmasına neden olabilen 'haşbay' adlı parçanın sökülerek kullanılmasına izin verileceği bildirilen açıklamada, "23 Haziran'a kadar devam edecek kuvvetli rüzgar ve artan hava sıcaklıkları nedeniyle biçerdöver ile hasat ve balya bağlama işlerinin 19-22 Haziran'da sabah saat 06.00'da başlayıp 11.00'de son verilmesi hususunda karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.Uşak Valiliği de önlem aldıUşak Valiliği, yangın tehlikesine karşı, ormanlık alanlara 500 metre mesafede olan tarlalarda hasadın 21.00-06.00 saatlerinde yapılması gerektiğini bildirdi.Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Balıkesir'de de kısıtlandıValilikten yapılan açıklamada, hububat hasadının devam ettiği kırsal mahallelerde biçerdöverler kaynaklı yangınlar çıktığı belirtildi.Hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönünceye kadar hasat işlerinin saat 18.00'den ertesi gün sabah 10.00'a kadar yapılması, bu saatler dışında durdurulmasının kararlaştırıldığı duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/canakkalede-orman-yangini-devam-ediyor-gemi-trafigi-askiya-alindi-1084993516.html

türkiye

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