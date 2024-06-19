https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/canakkalede-orman-yangini-devam-ediyor-gemi-trafigi-askiya-alindi-1084993516.html
Çanakkale'de orman yangını devam ediyor: Gemi trafiği askıya alındı
Çanakkale'de orman yangını devam ediyor: Gemi trafiği askıya alındı
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında Salı günü saat 16.05 sıralarında tarım arazisinde çıkarak ormanlık alana sıçrayan 14 saattir... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T09:42+0300
2024-06-19T09:42+0300
2024-06-19T09:42+0300
türkiye
çanakkale boğazı
gemi
trafik
yangın
tarım ve orman bakanlığı
ibrahim yumaklı
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05 sıralarında tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın 14 saattir kontrol altına alınamadı.Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05 sıralarında çıkan orman yangını yaklaşık 14 saattir devam ediyor. Yangına dün havadan 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve kara aracının yanı sıra 540 personelle müdahale edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan orman yangınında gece ise 1 gece görüşlü helikopter, 94 arazöz ve kara aracı ve 540 personelle müdahale devam etti.Gemi trafiği tek yönlü durdurulduUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı, devam eden orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı'nın gemi trafiğine kapatıldığını bildirdi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Çanakkale Boğazı gemi trafiği, orman yangınının devam etmesi nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecektir” cümlesi kaydedildi.Bakan Yumaklı, Çanakkale'deki yangınları gece boyu takip ettiTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de devam eden yangınları gece boyunca takip etti. Yangın Yönetim Aracı'nda sahadan bilgileri alan Yumaklı daha sonra yangın bölgesine geçti. Büyükanafartalar yangınının yanında Değirmendüzü Mahallesi'nde de yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının büyümesi engellendi. Bakan Yumaklı da Değirmendüzü Mahallesi'ndeki yangın bölgesine geçti. Yetkililerden bilgi alan Yumaklı ardından mahallede bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/tarim-ve-orman-bakani-yumaklidan-canakkalede-ormana-sicrayan-aniz-yanginiyla-ilgili-aciklama-1084981503.html
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çanakkale boğazı, gemi, trafik, yangın, tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı
çanakkale boğazı, gemi, trafik, yangın, tarım ve orman bakanlığı, ibrahim yumaklı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı
Çanakkale'de orman yangını devam ediyor: Gemi trafiği askıya alındı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında Salı günü saat 16.05 sıralarında tarım arazisinde çıkarak ormanlık alana sıçrayan 14 saattir kontrol altına alınamayan yangın sebebiyle Çanakkale Boğazı'nın gemi trafiğine
Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05 sıralarında tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın 14 saattir kontrol altına alınamadı.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05 sıralarında çıkan orman yangını yaklaşık 14 saattir devam ediyor. Yangına dün havadan 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve kara aracının yanı sıra 540 personelle müdahale edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan orman yangınında gece ise 1 gece görüşlü helikopter, 94 arazöz ve kara aracı ve 540 personelle müdahale devam etti.
Gemi trafiği tek yönlü durduruldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, devam eden orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı'nın gemi trafiğine kapatıldığını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Çanakkale Boğazı gemi trafiği, orman yangınının devam etmesi nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecektir” cümlesi kaydedildi.
Bakan Yumaklı, Çanakkale'deki yangınları gece boyu takip etti
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de devam eden yangınları gece boyunca takip etti.
Yangın Yönetim Aracı'nda sahadan bilgileri alan Yumaklı daha sonra yangın bölgesine geçti. Büyükanafartalar yangınının yanında Değirmendüzü Mahallesi'nde de yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının büyümesi engellendi. Bakan Yumaklı da Değirmendüzü Mahallesi'ndeki yangın bölgesine geçti. Yetkililerden bilgi alan Yumaklı ardından mahallede bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.