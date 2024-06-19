https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/putinkim-gorusmesi-gorkemli-torenle-basladi-1084984408.html
Putin–Kim görüşmesi görkemli törenle başladı
Putin–Kim görüşmesi görkemli törenle başladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki resmi görüşme, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’ın Kim İl-sung Meydanı’nda... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T07:46+0300
2024-06-19T07:46+0300
2024-06-19T07:51+0300
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rusya
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karşılama
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Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’ın Kim İl-sung Meydanı’nda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ziyareti vesilesiyle görkemli karşılama töreni düzenlendi. Binlerce vatandaşın toplandığı meydanda iki ülkenin milli marşları çalındı ve askeri geçit töreni düzenlendi.Törenin ardından, Kumsusan Güneş Sarayı’na geçen Putin ve Kim liderliğindeki heyetler arasında görüşme başladı.Görüşmeye Rusya heyeti içinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Aleksandr Kozlov, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Ulaştırma Bakanı Roman Starovoyt, Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov, Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, Rusya Demiryolları Başkanı Oleg Belozerov ve Roskosmos Başkanı Yuriy Borisov katılıyor.Kuzey Kore heyetinde Başbakan Kim Tok-hun, Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ve diğer yetkililer katılıyor.Görüşmenin arından iki liderin gazetecilerle sohbet etmesi bekleniyor.Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov’un açıkladığı gibi, görüşmede uluslararası gündem ele alınacak, pandemi yüzünden kesintiye uğrayan insani bağları yeniden tesis etmenin yolları belirlenecek ve güvenlik, ekonomi, enerji, ulaşım ve tarım alanlarında işbirliği konuları değerlendirilecek.Ziyaret programında Putin’in gelişi münasebetiyle görkemli konser, devlet resepsiyonu ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Kore’yi kurtaran Kızıl Ordu askerlerinin Kurtuluş Anıtı’na çelenk koyma töreni yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/rus-uzman-esitlik-ilkesi-bricsi-bmden-daha-guclu-hale-getirecek-1084982520.html
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rusya, kuzey kore, vladimir putin, kim jong-un, pyongyang, resmi tören, karşılama
Putin–Kim görüşmesi görkemli törenle başladı
07:46 19.06.2024 (güncellendi: 07:51 19.06.2024)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki resmi görüşme, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’ın Kim İl-sung Meydanı’nda düzenlenen görkemli törenle başladı.
Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’ın Kim İl-sung Meydanı’nda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ziyareti vesilesiyle görkemli karşılama töreni düzenlendi. Binlerce vatandaşın toplandığı meydanda iki ülkenin milli marşları çalındı ve askeri geçit töreni düzenlendi.
Törenin ardından, Kumsusan Güneş Sarayı’na geçen Putin ve Kim liderliğindeki heyetler arasında görüşme başladı.
Görüşmeye Rusya heyeti içinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Aleksandr Kozlov, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Ulaştırma Bakanı Roman Starovoyt, Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov, Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, Rusya Demiryolları Başkanı Oleg Belozerov ve Roskosmos Başkanı Yuriy Borisov katılıyor.
Kuzey Kore heyetinde Başbakan Kim Tok-hun, Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ve diğer yetkililer katılıyor.
Görüşmenin arından iki liderin gazetecilerle sohbet etmesi bekleniyor.
Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov’un açıkladığı gibi, görüşmede uluslararası gündem ele alınacak, pandemi yüzünden kesintiye uğrayan insani bağları yeniden tesis etmenin yolları belirlenecek ve güvenlik, ekonomi, enerji, ulaşım ve tarım alanlarında işbirliği konuları değerlendirilecek.
Ziyaret programında Putin’in gelişi münasebetiyle görkemli konser, devlet resepsiyonu ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Kore’yi kurtaran Kızıl Ordu askerlerinin Kurtuluş Anıtı’na çelenk koyma töreni yer alıyor.