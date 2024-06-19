https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/trabzonsporun-uefa-avrupa-ligindeki-rakibi-belli-oldu-1085002565.html
Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu
Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu
Sputnik Türkiye
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda, Ruzomberok (Slovakya)-Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T14:17+0300
2024-06-19T14:17+0300
2024-06-19T14:17+0300
spor
trabzonspor
uefa
uefa avrupa ligi
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Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için 3 ön eleme oynayacak.Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde rakibinin belli olmasının ardından ilk maçına 25 Temmuz'da çıkacak.UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme ve 3. ön eleme karşılaşmalarıyla beraber play-off aşaması rövanş usulü oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/kura-sonuclandi-fenerbahcenin-sampiyonlar-ligi-2-on-eleme-turundaki-rakibi-belli-oldu-1085001879.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
trabzonspor, uefa, uefa avrupa ligi
trabzonspor, uefa, uefa avrupa ligi
Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda, Ruzomberok (Slovakya)-Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için 3 ön eleme oynayacak.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde rakibinin belli olmasının ardından ilk maçına 25 Temmuz'da çıkacak.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme ve 3. ön eleme karşılaşmalarıyla beraber play-off aşaması rövanş usulü oynanacak.