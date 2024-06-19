https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/tmd-baskani-turkiyenin-yeraltinda-bekleyen-5-bin-ton-altini-yaklasik-300-milyar-dolar-degerinde-1085015878.html

TMD Başkanı: Türkiye'nin yeraltında bekleyen 5 bin ton altını yaklaşık 300 milyar dolar değerinde

TMD Başkanı: Türkiye'nin yeraltında bekleyen 5 bin ton altını yaklaşık 300 milyar dolar değerinde

Sputnik Türkiye

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Yılmaz, Türkiye'de yapılmış bir modelleme çalışmasına göre altın madeni potansiyelinin 6 bin 500 ton olduğunu belirterek... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T20:48+0300

2024-06-19T20:48+0300

2024-06-19T20:48+0300

ekonomi

ankara

mehmet yılmaz

türkiye madenciler derneği

türkiye madenciler derneği (tmd)

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bor

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Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, Ankara'da bir grup gazeteci ile yaptığı toplantıda, Türkiye'nin madencilik sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Geçen yıl altın ithalatına 31 milyar dolar verildiğini dile getiren Yılmaz, ihracatın 12 milyar dolar, bu alandaki ticaret açığının 19 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktardı.'6 bin 500 ton metal altın potansiyeli var'Yılmaz, Türkiye'nin altın üretiminin ekonomiyi enflasyonist etkiden kurtarma çabalarında avantaj sağlayacağını belirterek, şöyle konuştu:'Madencilik arama ruhsatı sayısı 40 binden 5 bine geriledi'Maden sektörünün yeni bir düzenleme beklentisi bulunduğunu dile getiren Yılmaz, taleplerinin madencilik izinlerinin hızlandırılması ve maden üretiminin artırılması için yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi olduğunu aktardı.Yılmaz, son 10 yılda madencilik arama ruhsat sayısının 40 binden 5 bine gerilediğini belirtti.'Yeşil Dönüşüm ile madencilik 9 kat artacak'Yılmaz, madencilik sektörünün kendi kendini denetleyecek bağımsız denetim mekanizmalarını oluşturması gerektiğini söyledi.Bazı ülkelerin "Sürdürülebilir Madencilik İlkeleri" diye adlandırdığı ilkelere göre hareket ettiğini böylelikle iş kazalarını azalttıklarını ifade eden Yılmaz, "Madencilik sektöründe madenciliğin tüm aşamaları için denetim standartlarını net şekilde ortaya koymamız lazım. Sektörün, kendi kendini denetleyecek, bağımsız denetim mekanizmasını oluşturması gerekiyor" diye konuştu.Yılmaz, "yeşil dönüşüm" ile madenciliğe olan ihtiyacın artacağını belirterek, şöyle devam etti:'Dünyanın bor rezervinin yüzde 70'i ülkemizde'Yılmaz, bor maden ile ilgili olarak da uç ürüne dönüştürülebilmesi halinde Türkiye'nin dünyada söz sahibi olabileceğini aktardı.Türkiye'nin borda dünya rezervlerinin yaklaşık yüzde 70'ine sahip olduğuna işaret eden Yılmaz, "Borda cevher veya ara ürün halinde satmak yerine uç ürünü üretebilirsek, muazzam bir katma değer yaratırız. Bir ton ham bor 300-500 dolar değerinde. Bunu ara ürüne çevirirseniz, bir ton ara ürüne dönüşmüş borun fiyatı 4 bin dolara kadar çıkıyor. Cam teknolojisini, zırh teknolojisini bu ülkede yaparsanız, bir ton ham borun 300-500 dolar olan değeri, bir tonda 500 bin dolara kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/islam-memis-cebindeki-200-tl-2-bin-tl-olabilir-1085013049.html

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