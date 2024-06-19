https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/islam-memis-cebindeki-200-tl-2-bin-tl-olabilir-1085013049.html
İslam Memiş: Cebindeki 200 TL 2 bin TL olabilir
İslam Memiş: Cebindeki 200 TL 2 bin TL olabilir
Sputnik Türkiye
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Bugüne kadar bilgisi olmayan veya dikkat etmeyenler olabilir ama cebinizdeki 200 lira 2 bin lira değerinde... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T19:25+0300
2024-06-19T19:25+0300
2024-06-19T21:03+0300
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 200 liranın üzerinde yer alan seri numaralarına dikkat çekerek, "Cebinizdeki 200 lira 2 bin lira değerinde olabilir" dedi.Memiş, TV100'deki köşesine "Cebindeki 200 TL 2 bin TL olabilir!" başlığıyla yayımladığı yazısında şu ifadeleri kullandı:200 liranın kontrol edilerek harcanmasını tavsiye eden Memiş, "Yapmanız gereken cebiniz veya cüzdanınızdaki paranın seri numarasını kontrol etmek. TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI yazısının ya da alt sol köşede 200 rakamının önündeki seri numarasının son 6 hanesi aynı ise o paranın değeri 2 bin lira" dedi.Memiş, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:'Bu işi yapıp zengin olan çok kişi var'"Yani, bu bir inanış onlar için" diye devam eden Memiş, şunları yazdı:Sadece 200 TL’nin seri numarası değil, bu dolar da olabilir.Dolar’ın seri numarası tüm hanesi 8 rakamdan oluşuyorsa, bu paranın değeri 5-6 bin dolar olabiliyor.Eğer 6 haneden oluşuyorsa 2-3 bin dolar değerinde olabiliyor.Paranın o seri numaralarına SOLİD deniliyor.Solid rakamlı paralar bu inanışlardan dolayı alınıp satılabiliyor.Size bu inanış her ne kadar ilginç gelse de, internet sitelerinden bu paralar büyük miktarlara alınıp satılıyor.Bundan sonra ki süreçte cebinizdeki paraların solid rakamlarına dikkat edin, şanslı olabilirsiniz.Koleksiyoncular için 200 TL sadece 200 TL değildir.Bu işi yapıp zengin olan çok kişi var.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/islam-memisten-altin-icin-cuma-uyarisi-iki-ihtimal-var-1084560561.html
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200 bankotları nasıl satılır, 200 tlinin değeri, 200 tlnin seri numarası nasıl olmalı, değeri binlerce tl bankotlar
200 bankotları nasıl satılır, 200 tlinin değeri, 200 tlnin seri numarası nasıl olmalı, değeri binlerce tl bankotlar
İslam Memiş: Cebindeki 200 TL 2 bin TL olabilir
19:25 19.06.2024 (güncellendi: 21:03 19.06.2024)
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Bugüne kadar bilgisi olmayan veya dikkat etmeyenler olabilir ama cebinizdeki 200 lira 2 bin lira değerinde olabilir" dedi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 200 liranın üzerinde yer alan seri numaralarına dikkat çekerek, "Cebinizdeki 200 lira 2 bin lira değerinde olabilir" dedi.
Memiş, TV100'deki köşesine "Cebindeki 200 TL 2 bin TL olabilir!" başlığıyla yayımladığı
yazısında şu ifadeleri kullandı:
Bugüne kadar bilgisi olmayan veya dikkat etmeyenler olabilir ama cebinizdeki 200 lira 2 bin lira değerinde olabilir.
200 liranın kontrol edilerek harcanmasını tavsiye eden Memiş, "Yapmanız gereken cebiniz veya cüzdanınızdaki paranın seri numarasını kontrol etmek. TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI yazısının ya da alt sol köşede 200 rakamının önündeki seri numarasının son 6 hanesi aynı ise o paranın değeri 2 bin lira" dedi.
Memiş, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:
Özellikle son altı rakamı 8’den oluşuyorsa daha şanslısınız. Çünkü 8’in dünyada insanlar için anlamı var. 8 rakamı, sonsuzluk sembolü olarak biliniyor. Çok çalışmak, güçlü ve istikrarlı olmak gibi anlamlar yüklenmiş. Numeroloji de ise 8 rakamı kariyer, para, güç ve başarı demek. Özellikle Çin’de 8 rakamına çok fazla ilgi var. 8’li rakamı olan paralara binlerce dolar ödeyebiliyorlar. Bu paraları satın alıp cüzdanında, koleksiyonunda, yastığın altında, evinde, arabasında saklıyorlar.
'Bu işi yapıp zengin olan çok kişi var'
"Yani, bu bir inanış onlar için" diye devam eden Memiş, şunları yazdı:
Sadece 200 TL’nin seri numarası değil, bu dolar da olabilir.
Dolar’ın seri numarası tüm hanesi 8 rakamdan oluşuyorsa, bu paranın değeri 5-6 bin dolar olabiliyor.
Eğer 6 haneden oluşuyorsa 2-3 bin dolar değerinde olabiliyor.
Paranın o seri numaralarına SOLİD deniliyor.
Solid rakamlı paralar bu inanışlardan dolayı alınıp satılabiliyor.
Size bu inanış her ne kadar ilginç gelse de, internet sitelerinden bu paralar büyük miktarlara alınıp satılıyor.
Bundan sonra ki süreçte cebinizdeki paraların solid rakamlarına dikkat edin, şanslı olabilirsiniz.
Koleksiyoncular için 200 TL sadece 200 TL değildir.
Bu işi yapıp zengin olan çok kişi var.