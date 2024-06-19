https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/termometreler-patlayacak-uyarisi-geldi-sicaklik-45-46-derecegi-bulacak-sakin-disari-cikmayin-1084987103.html

'Termometreler patlayacak' uyarısı geldi: 'Sıcaklık 45-46 dereceği bulacak, sakın dışarı çıkmayın'

'Termometreler patlayacak' uyarısı geldi: 'Sıcaklık 45-46 dereceği bulacak, sakın dışarı çıkmayın'

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3-6 derece üzerine çıkacağı bildirildi. Özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde bunaltıcı... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T09:18+0300

2024-06-19T09:18+0300

2024-06-19T09:30+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, Marmara Bölgesi'nde poyraz serinlik getirse de sıcaklıklar yarından itibaren 2-3 derece artacak ve nem yükselecek. İstanbul'da sıcaklık hafta sonuna kadar 31-32 derece civarında olacak, pazartesi ise 34 dereceye ulaşacak. Yalova'da sıcaklıklar birkaç gün 32-33 derece olacak, pazartesi günü ise 35 dereceyi bulacak.Türkiye genelinde sıcaklık değerleriÜlke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerine çıkacak. Batı bölgelerinde sıcaklıklar 3-4 derece artarken, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri yüksek sıcaklıklarla bunaltacak. Şanlıurfa'da sıcaklık hafta sonuna kadar 45-46 derece olacak. Diyarbakır'da 44 derece, Gaziantep'te 40 derece, İç Anadolu'da ise 35-36 dereceye ulaşacak. Ege Bölgesi'nde Manisa ve Muğla 39 dereceyi görürken, Akdeniz'de sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak.Uzmanından uyarı: 'Sakın dışarı çıkmayın'CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta İstanbul dahil sıcaklıkların 2-3 derece daha artacağını belirtti. Haziran ayının son haftasının da sıcak geçeceğini vurgulayan Şen, "Önümüzdeki 8-10 gün Doğu Karadeniz dışında yağış yok. Göller ve barajlarda buharlaşma kayıpları yüzde 30'a çıktı. Ege ve Güneydoğu Anadolu'da 'sıcak hava dalgası' devam ediyor. Mecbur değilseniz sakın 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkmayın" dedi. İstanbul'da bu hafta sıcaklık 31-33 derece, İzmir 38-40 derece, Antalya 33-34 derece ve Ankara 33-35 derece olacak. Şen, bu yaz sıcak hava dalgalarının daha sık yaşanacağını da ekledi.53 yılın en sıcak i̇lkbaharı2024 yılı, son 53 yılın en sıcak ikinci ilkbaharı olarak kaydedildi. 2024 ilkbaharı ortalama sıcaklığı 14,2 derece ile 1991-2020 dönemi ilkbahar ortalamasının 1,8 derece üzerine çıktı. Nisan 2024, son 53 yılın en sıcak nisan ayı oldu. 2024 ilkbaharında ortalama maksimum sıcaklık 28,6 dereceyken, mayıs ayında en yüksek sıcaklık 39,6 derece ile Ceylanpınar'da ölçüldü.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 37°CAz bulutluİSTANBUL °C, 30°CAz bulutluKIRKLARELİ °C, 32°CAz bulutluKOCAELİ °C, 31°CAz bulutluEGEParçalı ve az bulutlu, güneyinin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Uşak ve Denizli ile Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 34°CParçalı ve az bulutlu, güney çevreleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 41°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 37°CAz bulutluMUĞLA °C, 40°CAz bulutluAKDENİZAz bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur ile Isparta'nın batı ve kuzey kesimlerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 39°CAz bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutluANTALYA °C, 33°CAz bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı iç kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 36°CAz bulutluISPARTA °C, 36°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzey kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUAz bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 34°CAz bulutlu, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 33°CAz bulutluKONYA °C, 34°CAz bulutluSİVAS °C, 32°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 31°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 32°CAz bulutluSİNOP °C, 27°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 26°CAz bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 33°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 28°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 30°CParçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 38°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 27°CParçalı bulutlu, doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 42°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 43°CAz bulutlu ve açık

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