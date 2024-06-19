https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/bayramin-ardindan-atmlerde-yeni-donem-basliyor-kartinizin-yutulmamasi-icin-neler-yapmalisiniz-1084985989.html
Bayramın ardından ATM'lerde yeni dönem başlıyor: Kartınızın yutulmaması için neler yapmalısınız?
Bayramın ardından ATM'lerde yeni dönem başlıyor: Kartınızın yutulmaması için neler yapmalısınız?
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde 81 ildeki tüm ATM'ler için yeni güncellemeler yapıldı. Artık ATM'ler yeni planlanan hataları affetmiyor ve kartınızı yutma riskiyle karşı... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T08:35+0300
2024-06-19T08:35+0300
2024-06-19T08:39+0300
ekonomi
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Bayram tatili 16 Haziran’da başladı ve bankalar cuma günü son kez mesai yaparak perşembe gününe kadar kapalı kaldı. Kurbanlık fiyatlarının minimum 15 bin liraya çıkması, insanları ATM’lerden para çekerken zorluklarla karşı karşıya bıraktı. Çoğu banka, günlük para çekim limitini 10 bin lira olarak belirlediğinden, 15 bin lira çekmek isteyenler geri kalan kısım için yüksek komisyon ödemek zorunda kaldı.Küçük paraların yerini artık büyük banknotlar alacakATM’lerdeki nakit para talebini karşılamakta zorlanan bankalar, en büyük banknot olan 200 liralık banknotlarla sınırlı kalıyor. Birçok özel banka, 10 ve 20 liralık banknotların ATM’lerdeki giriş ve çıkış slotlarını kapatarak bu bölümleri 200 lira için ayırdı.ATM para çekme limiti artıyorAncak bu değişiklik sorunu tamamen çözmedi. Bayram sonrası, birçok özel banka, günlük para çekme limitini artırmayı planlıyor. Şu anda 10 bin lira olan günlük para çekme limiti 20 bin liraya, 7 bin 500 lira olan limit ise 15 bin liraya yükseltilecek.Yeni dönemle birlikte, bankaların ATM para çekme limitlerindeki bu artış, tüm Türkiye’de 81 ilde uygulanacak ve kişilerin nakit ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin bir şekilde yanıt verecek.EFT, FAST ve Havaleye yeni alternatif geliyorTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), EFT, havale ve FAST sistemlerine ek olarak yeni bir işlem menüsü tanıttı. Bu yenilikle birlikte, FAST entegrasyonu içeren talep ödeme katmanı hizmetleri devreye sokuldu. Artık IBAN kullanarak yapılan EFT ve havale işlemlerine alternatif bir seçenek sunuluyor. Bir kişi başka bir kişiye anında ödeme talebi gönderebilecek, bu sayede finansal ilişkiler daha etkin yönetilecek ve havale işlemleri daha hızlı gerçekleştirilebilecek.Kartınızın yutulmaması için neler yapmalısınız?ATM'lerde yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Artık belirli durumlarda ATM'ler kartları yutabilir. Kartınızı ATM'de kaybetmemeniz için dikkat etmeniz gerekenler:Bu durumlara dikkat ederek ATM kullanımında sorun yaşamaktan kaçınabilirsiniz.
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atm, atm düzenlemesi, yeni atm düzenlemesi, atm kartımı yuttu, atm para çekme limiti, atm para çekme, atm kartı neden yutar, atm kartı yuttu ne yapmalıyım
atm, atm düzenlemesi, yeni atm düzenlemesi, atm kartımı yuttu, atm para çekme limiti, atm para çekme, atm kartı neden yutar, atm kartı yuttu ne yapmalıyım
Bayramın ardından ATM'lerde yeni dönem başlıyor: Kartınızın yutulmaması için neler yapmalısınız?
08:35 19.06.2024 (güncellendi: 08:39 19.06.2024)
Türkiye genelinde 81 ildeki tüm ATM'ler için yeni güncellemeler yapıldı. Artık ATM'ler yeni planlanan hataları affetmiyor ve kartınızı yutma riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Öte yandan şu anda 10 bin lira olan günlük para çekme limiti, 20 bin liraya çıkarılacak. Peki, bayramın hemen ardından ATM'lerde neler değişecek?
Bayram tatili 16 Haziran’da başladı ve bankalar cuma günü son kez mesai yaparak perşembe gününe kadar kapalı kaldı. Kurbanlık fiyatlarının minimum 15 bin liraya çıkması, insanları ATM’lerden para çekerken zorluklarla karşı karşıya bıraktı. Çoğu banka, günlük para çekim limitini 10 bin lira olarak belirlediğinden, 15 bin lira çekmek isteyenler geri kalan kısım için yüksek komisyon ödemek zorunda kaldı.
Küçük paraların yerini artık büyük banknotlar alacak
ATM’lerdeki nakit para talebini karşılamakta zorlanan bankalar, en büyük banknot olan 200 liralık banknotlarla sınırlı kalıyor. Birçok özel banka, 10 ve 20 liralık banknotların ATM’lerdeki giriş ve çıkış slotlarını kapatarak bu bölümleri 200 lira için ayırdı.
ATM para çekme limiti artıyor
Ancak bu değişiklik sorunu tamamen çözmedi. Bayram sonrası, birçok özel banka, günlük para çekme limitini artırmayı planlıyor. Şu anda 10 bin lira olan günlük para çekme limiti 20 bin liraya, 7 bin 500 lira olan limit ise 15 bin liraya yükseltilecek.
Yeni dönemle birlikte, bankaların ATM para çekme limitlerindeki bu artış, tüm Türkiye’de 81 ilde uygulanacak ve kişilerin nakit ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin bir şekilde yanıt verecek.
EFT, FAST ve Havaleye yeni alternatif geliyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), EFT, havale ve FAST sistemlerine ek olarak yeni bir işlem menüsü tanıttı. Bu yenilikle birlikte, FAST entegrasyonu içeren talep ödeme katmanı hizmetleri devreye sokuldu. Artık IBAN kullanarak yapılan EFT ve havale işlemlerine alternatif bir seçenek sunuluyor. Bir kişi başka bir kişiye anında ödeme talebi gönderebilecek, bu sayede finansal ilişkiler daha etkin yönetilecek ve havale işlemleri daha hızlı gerçekleştirilebilecek.
Kartınızın yutulmaması için neler yapmalısınız?
ATM'lerde yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Artık belirli durumlarda ATM'ler kartları yutabilir. Kartınızı ATM'de kaybetmemeniz için dikkat etmeniz gerekenler:
Şifrenin üç kez yanlış girilmesi Kartın borç nedeniyle iptal edilmesi Kartın son kullanma tarihinin geçmesi ATM’de teknik bir arıza meydana gelmesi
Bu durumlara dikkat ederek ATM kullanımında sorun yaşamaktan kaçınabilirsiniz.