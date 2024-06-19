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Hac sırasında vefat edenlerin sayısı 577’ye ulaştı: Büyük kısmı Mısır’dan
Hac sırasında vefat edenlerin sayısı 577’ye ulaştı: Büyük kısmı Mısır’dan
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan'da Hac sırasında yaşamını kaybeden kişi sayısının, 323’ü Mısırlı olmak üzere 577’ye ulaştığı bildirildi. 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T10:12+0300
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Uluslararası haber ajansı AFP’ye konuşan bir diplomat, “Mekke’nin Al-Muaysem bölgesinde yaşamını kaybedenleri toplam sayısı 550 oldu” ifadesini kullandı.Arap ülkelerinden iki diplomat, yaşamını kaybeden en az 323 kişinin Mısır vatandaşı olduğunu bildirdi. Kaynakların verdiği bilgiye göre, küçük bir izdiham sırasında aldığı yaralardan ölen bir kişi dışında hepsi sıcaklığa bağlı hastalıklardan öldü. Ayrıca en az 60 Ürdünlünün de yaşamını yitirdiği aktarıldı.Daha önce 41’i Ürdün ve 35’i Tunuslu olmak üzere 76 hacı adayının vefat ettiği duyuruldu. Böylece Hac sırasında vefat edenlerin toplam sayısı 577 oldu.Kaynaklardan biri, AFP’ye açıklamasında, ölen Mısırlı sayısındaki artışın çok sayıda kayıtsız hacı adayı nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.Mısır’daki Hac organizasyonundan sorumlu bir yetkili, “Kayıtsız hacılar, Mısırlı hacı kamplarında büyük bir kaosa yol açarak sunulan hizmetlerde sorunlara neden oldu. İnsanlar uzun süre boyunca yiyecek, su ve klimasız kaldı” diye anlattı.Hava durumu izleme sitesi AccuWeather’a göre, Mekke’de sıcaklık Kurban Bayramı’nın ikinci günü olan 17 Haziran’da 45 santigrat dereceye ulaştı. Suudi Arabistan Meteoroloji Servisi, aynı gün Mescid-i Haram’da hava sıcaklığının artı 52’e ulaştığını bildirdi. Suudi Sağlık Bakanlığı'na göre 16 Haziran günü 2 bin 764 hacı sıcaktan etkilendi.Sağlık Bakanı Fahad bin Abdurrahman Al-Jalajel, hacılara saat 11.00 ilâ 16.00 arasında sokağa çıkmama, güneş altında bulunmaktan kaçınma, şemsiye kullanma ve bol su tüketme çağrısında bulunmuştu.Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, dünyanın dört bir yanından 1.5 milyondan fazla Müslümanın yer aldığı Hac organizasyonu nedeniyle geçen hafta İtalya’da düzenlenen G7 toplantısına katılamadı.Geçen yılki Hac sırasında 240 kişi yaşamını yitirmiş, 10 binden fazla kişi de sağlık sorunu yaşamıştı.Kutsal topraklarda hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 23 olduKutsal topraklara hac ibadeti için gelen Türk vatandaşlarından hayatını kaybedenlerin sayısı 23 oldu.Dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara gelen Müslümanlar, gerekleri yerine getirmenin ardından hacı oldu. Arafat ve Müzdelife'de Kurban Bayramı arifesinde vakfe görevlerini yapan ve daha sonra Cemerat'a geçerek "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirdi.Türkiye'den ilk kafilenin 9 Mayıs'ta gerçekleştirdiği süreçle başlayan 2024 yılı hac organizasyonunda hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 23'e yükseldi.Vefat eden hacı adaylarının ölüm nedenlerinin büyük bölümünü, kalp damar hastalıkları ve enfeksiyona bağlı hastalıkların oluşturduğu öğrenildi.Hacı adaylarının yaş ortalaması ise 60 olduBu sene 84 binden fazla vatandaş hac ibadeti için kutsal topraklara gelirken, bu kişilerin yüzde 53'ünü kadın, yüzde 47'sini ise erkekler oluşturdu. Hacı adaylarının yaş ortalaması ise 60 oldu.Öte yandan, 2024 yılı hac organizasyonunda Diyanet İşleri Başkanlığınca kutsal topraklarda sağlanan sağlık hizmeti kapsamında 56 binden fazla muayene gerçekleştirildi.Hacı adaylarının muayenelerinin büyük bölümü, Diyanet Mekke Hastanesinde yapıldı. 500'ün üzerinde sağlık personelinin görevli olduğu hastane, C tipi, bir ve ikinci basamak düzeyinde hizmet veriyor. 100 yatak kapasitesi, 20 branştaki poliklinikleri, acil servisi, görüntüleme merkezi, diş merkezi bulunan hastanede bu sene ilk kez çocuk polikliniği de açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/suudi-arabistan-veliaht-prensi-selmandan-gazze-cagrisi-1084970490.html
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Hac sırasında vefat edenlerin sayısı 577’ye ulaştı: Büyük kısmı Mısır’dan

10:12 19.06.2024
© AA / Issam RimawiSuudi Arabistan’ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram
Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2024
© AA / Issam Rimawi
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Suudi Arabistan'da Hac sırasında yaşamını kaybeden kişi sayısının, 323’ü Mısırlı olmak üzere 577’ye ulaştığı bildirildi.
Uluslararası haber ajansı AFP’ye konuşan bir diplomat, “Mekke’nin Al-Muaysem bölgesinde yaşamını kaybedenleri toplam sayısı 550 oldu” ifadesini kullandı.
Arap ülkelerinden iki diplomat, yaşamını kaybeden en az 323 kişinin Mısır vatandaşı olduğunu bildirdi. Kaynakların verdiği bilgiye göre, küçük bir izdiham sırasında aldığı yaralardan ölen bir kişi dışında hepsi sıcaklığa bağlı hastalıklardan öldü.
Ayrıca en az 60 Ürdünlünün de yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Daha önce 41’i Ürdün ve 35’i Tunuslu olmak üzere 76 hacı adayının vefat ettiği duyuruldu. Böylece Hac sırasında vefat edenlerin toplam sayısı 577 oldu.
Kaynaklardan biri, AFP’ye açıklamasında, ölen Mısırlı sayısındaki artışın çok sayıda kayıtsız hacı adayı nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.
Mısır’daki Hac organizasyonundan sorumlu bir yetkili, “Kayıtsız hacılar, Mısırlı hacı kamplarında büyük bir kaosa yol açarak sunulan hizmetlerde sorunlara neden oldu. İnsanlar uzun süre boyunca yiyecek, su ve klimasız kaldı” diye anlattı.
Hava durumu izleme sitesi AccuWeather’a göre, Mekke’de sıcaklık Kurban Bayramı’nın ikinci günü olan 17 Haziran’da 45 santigrat dereceye ulaştı.
Suudi Arabistan Meteoroloji Servisi, aynı gün Mescid-i Haram’da hava sıcaklığının artı 52’e ulaştığını bildirdi. Suudi Sağlık Bakanlığı'na göre 16 Haziran günü 2 bin 764 hacı sıcaktan etkilendi.
Sağlık Bakanı Fahad bin Abdurrahman Al-Jalajel, hacılara saat 11.00 ilâ 16.00 arasında sokağa çıkmama, güneş altında bulunmaktan kaçınma, şemsiye kullanma ve bol su tüketme çağrısında bulunmuştu.
Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, dünyanın dört bir yanından 1.5 milyondan fazla Müslümanın yer aldığı Hac organizasyonu nedeniyle geçen hafta İtalya’da düzenlenen G7 toplantısına katılamadı.
Geçen yılki Hac sırasında 240 kişi yaşamını yitirmiş, 10 binden fazla kişi de sağlık sorunu yaşamıştı.

Kutsal topraklarda hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 23 oldu

Kutsal topraklara hac ibadeti için gelen Türk vatandaşlarından hayatını kaybedenlerin sayısı 23 oldu.
Dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara gelen Müslümanlar, gerekleri yerine getirmenin ardından hacı oldu. Arafat ve Müzdelife'de Kurban Bayramı arifesinde vakfe görevlerini yapan ve daha sonra Cemerat'a geçerek "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirdi.
Türkiye'den ilk kafilenin 9 Mayıs'ta gerçekleştirdiği süreçle başlayan 2024 yılı hac organizasyonunda hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 23'e yükseldi.
Vefat eden hacı adaylarının ölüm nedenlerinin büyük bölümünü, kalp damar hastalıkları ve enfeksiyona bağlı hastalıkların oluşturduğu öğrenildi.

Hacı adaylarının yaş ortalaması ise 60 oldu

Bu sene 84 binden fazla vatandaş hac ibadeti için kutsal topraklara gelirken, bu kişilerin yüzde 53'ünü kadın, yüzde 47'sini ise erkekler oluşturdu. Hacı adaylarının yaş ortalaması ise 60 oldu.
Öte yandan, 2024 yılı hac organizasyonunda Diyanet İşleri Başkanlığınca kutsal topraklarda sağlanan sağlık hizmeti kapsamında 56 binden fazla muayene gerçekleştirildi.
Hacı adaylarının muayenelerinin büyük bölümü, Diyanet Mekke Hastanesinde yapıldı. 500'ün üzerinde sağlık personelinin görevli olduğu hastane, C tipi, bir ve ikinci basamak düzeyinde hizmet veriyor. 100 yatak kapasitesi, 20 branştaki poliklinikleri, acil servisi, görüntüleme merkezi, diş merkezi bulunan hastanede bu sene ilk kez çocuk polikliniği de açıldı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2024
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