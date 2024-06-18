https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/suudi-arabistan-veliaht-prensi-selmandan-gazze-cagrisi-1084970490.html
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’dan Gazze çağrısı
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’dan Gazze çağrısı
Sputnik Türkiye
Bu yılki Kurban Bayramı'nın, Gazze'de Filistinlilere karşı çirkin suçların sürdüğü bir dönemde idrak edildiğini söyleyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi... 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T17:05+0300
2024-06-18T17:05+0300
2024-06-18T17:05+0300
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Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan devlet başkanları, üst düzey yetkililer, heyet başkanları ve ülke temsilcileri için resepsiyon düzenleyen Veliaht Prens Muhammed bin Selman, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayarken, “Mübarek Kurban Bayramı, Gazze Şeridi'ndeki kardeşlerimize karşı işlenen menfur suçların devam ettiği bir döneme denk geldi. Bu saldırıların derhal durdurulması ve uluslararası topluma Gazze halkının korunması için gereken tüm önlemleri alması çağrısında bulunuyoruz” dedi.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes ilan edilmesiyle ilgili son kararlarına uyulmasını talep eden Selman, “Krallık, uluslararası topluma 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'ni tanıma ve kardeş Filistin halkının meşru haklarını elde etmesi, kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmasının sağlanması çağrısını yineliyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/cumhurbaskani-erdogan-basta-abd-olmak-uzere-bmgk-uyeleri-ateskes-icin-israile-baski-yapmali-1084816094.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, suudi arabistan, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, suudi arabistan, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’dan Gazze çağrısı
Bu yılki Kurban Bayramı'nın, Gazze'de Filistinlilere karşı çirkin suçların sürdüğü bir dönemde idrak edildiğini söyleyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, saldırıların derhal durdurulması ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin tanınması çağrısında bulundu.
Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan devlet başkanları, üst düzey yetkililer, heyet başkanları ve ülke temsilcileri için resepsiyon düzenleyen Veliaht Prens Muhammed bin Selman, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayarken, “Mübarek Kurban Bayramı, Gazze Şeridi'ndeki kardeşlerimize karşı işlenen menfur suçların devam ettiği bir döneme denk geldi. Bu saldırıların derhal durdurulması ve uluslararası topluma Gazze halkının korunması için gereken tüm önlemleri alması çağrısında bulunuyoruz” dedi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes ilan edilmesiyle ilgili son kararlarına uyulmasını talep eden Selman, “Krallık, uluslararası topluma 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'ni tanıma ve kardeş Filistin halkının meşru haklarını elde etmesi, kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmasının sağlanması çağrısını yineliyor” ifadelerini kullandı.