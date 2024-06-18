https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/suudi-arabistan-veliaht-prensi-selmandan-gazze-cagrisi-1084970490.html

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’dan Gazze çağrısı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’dan Gazze çağrısı

Sputnik Türkiye

Bu yılki Kurban Bayramı'nın, Gazze'de Filistinlilere karşı çirkin suçların sürdüğü bir dönemde idrak edildiğini söyleyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T17:05+0300

2024-06-18T17:05+0300

2024-06-18T17:05+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

suudi arabistan

suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084970327_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e5d50a3d802c214010f4984bc09a932a.jpg

Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan devlet başkanları, üst düzey yetkililer, heyet başkanları ve ülke temsilcileri için resepsiyon düzenleyen Veliaht Prens Muhammed bin Selman, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayarken, “Mübarek Kurban Bayramı, Gazze Şeridi'ndeki kardeşlerimize karşı işlenen menfur suçların devam ettiği bir döneme denk geldi. Bu saldırıların derhal durdurulması ve uluslararası topluma Gazze halkının korunması için gereken tüm önlemleri alması çağrısında bulunuyoruz” dedi.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes ilan edilmesiyle ilgili son kararlarına uyulmasını talep eden Selman, “Krallık, uluslararası topluma 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'ni tanıma ve kardeş Filistin halkının meşru haklarını elde etmesi, kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmasının sağlanması çağrısını yineliyor” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/cumhurbaskani-erdogan-basta-abd-olmak-uzere-bmgk-uyeleri-ateskes-icin-israile-baski-yapmali-1084816094.html

israil

gazze

gazze şeridi

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, suudi arabistan, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)