https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/satilamayan-kurbanliklara-ne-olacagi-belli-oldu-fiyatlari-ne-kadar-olacak-basvuru-nasil-yapilacak-1084986465.html

Satılamayan kurbanlıklara ne olacağı belli oldu: Fiyatları ne kadar olacak, başvuru nasıl yapılacak?

Satılamayan kurbanlıklara ne olacağı belli oldu: Fiyatları ne kadar olacak, başvuru nasıl yapılacak?

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, kurban pazarlarında satılamayan kurbanlık hayvanların Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından alınacağını duyurdu. Kurbanlık hayvanların... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T08:55+0300

2024-06-19T08:55+0300

2024-06-19T08:55+0300

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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kurbanlık hayvanlarını satmak için pazara getiren üreticilerin satamadığı hayvanlar, üreticilerin bakım, besleme ve taşıma maliyeti dikkate alınarak oluşturulan Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesi'nden karkas et olarak Et ve Süt Kurumu tarafından alınacak. Hayvanlarını ESK'ye satan üreticilere ödemelerin en geç üç iş günü içinde yapılacağı belirtildi. Üreticilere kolaylık sağlamak amacıyla, hayvanlar bulundukları yere en yakın kesimhanede kestirilebilecek," denildi.Bu düzenleme, kurbanlık hayvanlarını satamayan üreticilerin maliyetlerini karşılamalarına yardımcı olmayı ve kurban sonrası hayvanların değerlendirilmesini sağlamayı hedefliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu adımı, üreticilere önemli bir destek sağlıyor.Satılamayan kurbanlık başvurusu nasıl yapılır?Hayvanlarını satmak isteyen üreticilerin, 20-28 Haziran tarihleri arasında en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine başvurmaları gerekecek. Başvuru için gerekli belgeler:İlgili kombina müdürlüğü tarafından TÜRKVET sistemi üzerinden gerekli kontroller yapıldıktan sonra, ESK'nin Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları doğrultusunda hayvanlar karkas et olarak satın alınacak.Kurbanlik alım fiyatlarıESK'nin cari alım ile Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesi'nden alınacak hayvanların fiyatları şu şekilde belirlendi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/bayramin-ardindan-atmlerde-yeni-donem-basliyor-kartinizin-yutulmamasi-icin-neler-yapmalisiniz-1084985989.html

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satılamayan kurbanlıklar ne olacak, satılamayan kurbanlık başvurusu nasıl yapılır