Satılamayan kurbanlıklara ne olacağı belli oldu: Fiyatları ne kadar olacak, başvuru nasıl yapılacak?
© AA / Uğur SubaşıSakarya'da Kurban Bayramı'na 11 gün kala kurbanlık satışlarında hareketlilik başladı. Adapazarı ilçesinde besicilik yapan Bilal Efe, çiftliğinde baktığı 80 büyükbaş hayvanından 77'sini müşterilerine sattı. Çiftlikteki yaklaşık 1 ton 100 kilogram ağırlığa sahip tosun ise 250 bin liradan alıcı buldu.
© AA / Uğur Subaşı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, kurban pazarlarında satılamayan kurbanlık hayvanların Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından alınacağını duyurdu. Kurbanlık hayvanların alım tarifesi de açıklandı. Peki, satılamayan kurbanlıklar ne olacak? Devlet satılamayan kurbanlıkları ne kadara alacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kurbanlık hayvanlarını satmak için pazara getiren üreticilerin satamadığı hayvanlar, üreticilerin bakım, besleme ve taşıma maliyeti dikkate alınarak oluşturulan Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesi'nden karkas et olarak Et ve Süt Kurumu tarafından alınacak. Hayvanlarını ESK'ye satan üreticilere ödemelerin en geç üç iş günü içinde yapılacağı belirtildi. Üreticilere kolaylık sağlamak amacıyla, hayvanlar bulundukları yere en yakın kesimhanede kestirilebilecek," denildi.
Bu düzenleme, kurbanlık hayvanlarını satamayan üreticilerin maliyetlerini karşılamalarına yardımcı olmayı ve kurban sonrası hayvanların değerlendirilmesini sağlamayı hedefliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu adımı, üreticilere önemli bir destek sağlıyor.
Satılamayan kurbanlık başvurusu nasıl yapılır?
Hayvanlarını satmak isteyen üreticilerin, 20-28 Haziran tarihleri arasında en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine başvurmaları gerekecek. Başvuru için gerekli belgeler:
Hayvan kimlik bilgileri
İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından verilen sevk raporları
Kurban pazar yeri giriş ve kira belgesi
İlgili kombina müdürlüğü tarafından TÜRKVET sistemi üzerinden gerekli kontroller yapıldıktan sonra, ESK'nin Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları doğrultusunda hayvanlar karkas et olarak satın alınacak.
Kurbanlik alım fiyatları
ESK'nin cari alım ile Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesi'nden alınacak hayvanların fiyatları şu şekilde belirlendi:
Tosun (Yerli): Cari Alım Fiyatı: 280 TL/Karkas KG, Kurbanlık Alım Fiyatı: 320 TL/Karkas kg
Tosun (İthal): Cari Alım Fiyatı: 280 TL/Karkas KG, Kurbanlık Alım Fiyatı: 285 TL/Karkas kg
Düve: Cari Alım Fiyatı: 270 TL/Karkas KG, Kurbanlık Alım Fiyatı: 305 TL/Karkas kg
İnek: Cari Alım Fiyatı: 260 TL/Karkas KG, Kurbanlık Alım Fiyatı: 295 TL/Karkas kg
Koyun: Cari Alım Fiyatı: 250 TL/Karkas KG, Kurbanlık Alım Fiyatı: 280 TL/Karkas kg
Keçi: Cari Alım Fiyatı: 140 TL/Karkas KG, Kurbanlık Alım Fiyatı: 170 TL/Karkas kg