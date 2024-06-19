https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/rusya-disisleri-bakanligi-fransa-guney-kafkasyada-yeni-bir-catismayi-kiskirtiyor-1085003392.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Güney Kafkasya’da yeni bir çatışmayı kışkırtıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Güney Kafkasya’da yeni bir çatışmayı kışkırtıyor
Sputnik Türkiye
Ermenistan’ın Fransa’dan Caesar obüslerini satın alma planını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Paris’in siyasi hedeflerine... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T15:04+0300
2024-06-19T15:04+0300
2024-06-19T15:04+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, günlük basın toplantısında, “Paris, Güney Kafkasya’da yeni bir silahlı çatışma kışkırtıyor. Bunu farklı şekillerde yapıyorlar. Bu da yeni bir adım. Bundan daha önce bahsetmiştik ve yine bunun teyidini görüyorsunuz” ifadesini kullandı.Fransa yönetiminin, Ermenistan’ın çıkarlarını umursamadığını kaydeden Zaharova, “Paris, ülkeler içindeki veya ülkeler arasındaki mevcut çatışmaları ve anlaşmazlıkları yalnızca kendi fırsatçı hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak kullanmaya çalışıyor” dedi.Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ermenistan'la Fransa yapımı Caesar kundağı motorlu topçu sistemlerinin tedarikine ilişkin sözleşme imzaladıklarını duyurmuştu. Ermenistan Savunma Bakanlığı da Fransa-Almanya ortak savunma işletmesi KNDS ile işbirliği sözleşmesi imzalandığını açıklamıştı.‘Rutte döneminde NATO'da küresel olarak hiçbir şey değişmeyecek’Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin NATO Genel Sekreterliğine adaylığını da değerlendiren Zaharova, Rutte'nin ittifakın genel sekreterliğine atanması halinde NATO'da küresel bir değişiklik olmayacağını, zira genel sekreterin görevinin ABD'de geliştirilen politikayı dile getirmek olduğunu söyledi.Zaharova, NATO Genel Sekreteri'nin siyasi etki açısından göstermelik bir figür olduğunu vurgularken, “Geleneksel olarak önde gelen Amerikan askeri ve siyasi figürleri olan yardımcıları tarafından her yönden güçlü bir şekilde kuşatılmış durumda" dedi.NATO Genel Sekreteri'nin okyanus ötesinde üretilerek kanalize edilen, öncelikle Amerikan ve daha geniş bir ifadeyle Anglo-Sakson derin devletinin ürünü eylem ve fikirleri dile getirmek zorunda olduğuna değinen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, konuşmasını, “Genel Sekreterin işlevi budur. Dile getirmek, temaslarda bulunmak... Politika yapan ve kararları etkileyen bir figür değil" diye tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/nato-genel-sekreterligine-aday-olan-hollanda-basbakani-rutteden-macaristana-ukrayna-sozu-1084957929.html
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fransa, ermenistan, azerbaycan, paris, emmanuel macron, mark rutte, nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, aday
fransa, ermenistan, azerbaycan, paris, emmanuel macron, mark rutte, nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, aday
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Güney Kafkasya’da yeni bir çatışmayı kışkırtıyor
Ermenistan’ın Fransa’dan Caesar obüslerini satın alma planını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Paris’in siyasi hedeflerine ulaşmak için Güney Kafkasya'da yeni silahlı çatışmayı kışkırtmaya çalıştığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, günlük basın toplantısında, “Paris, Güney Kafkasya’da yeni bir silahlı çatışma kışkırtıyor. Bunu farklı şekillerde yapıyorlar. Bu da yeni bir adım. Bundan daha önce bahsetmiştik ve yine bunun teyidini görüyorsunuz” ifadesini kullandı.
Fransa yönetiminin, Ermenistan’ın çıkarlarını umursamadığını kaydeden Zaharova, “Paris, ülkeler içindeki veya ülkeler arasındaki mevcut çatışmaları ve anlaşmazlıkları yalnızca kendi fırsatçı hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak kullanmaya çalışıyor” dedi.
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ermenistan'la Fransa yapımı Caesar kundağı motorlu topçu sistemlerinin tedarikine ilişkin sözleşme imzaladıklarını duyurmuştu. Ermenistan Savunma Bakanlığı da Fransa-Almanya ortak savunma işletmesi KNDS ile işbirliği sözleşmesi imzalandığını açıklamıştı.
‘Rutte döneminde NATO'da küresel olarak hiçbir şey değişmeyecek’
Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin NATO Genel Sekreterliğine adaylığını da değerlendiren Zaharova, Rutte'nin ittifakın genel sekreterliğine atanması halinde NATO'da küresel bir değişiklik olmayacağını, zira genel sekreterin görevinin ABD'de geliştirilen politikayı dile getirmek olduğunu söyledi.
Zaharova, NATO Genel Sekreteri'nin siyasi etki açısından göstermelik bir figür olduğunu vurgularken, “Geleneksel olarak önde gelen Amerikan askeri ve siyasi figürleri olan yardımcıları tarafından her yönden güçlü bir şekilde kuşatılmış durumda" dedi.
NATO Genel Sekreteri'nin okyanus ötesinde üretilerek kanalize edilen, öncelikle Amerikan ve daha geniş bir ifadeyle Anglo-Sakson derin devletinin ürünü eylem ve fikirleri dile getirmek zorunda olduğuna değinen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, konuşmasını, “Genel Sekreterin işlevi budur. Dile getirmek, temaslarda bulunmak... Politika yapan ve kararları etkileyen bir figür değil" diye tamamladı.