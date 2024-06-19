Rus uzman: Eşitlik ilkesi BRICS'i BM'den daha güçlü hale getirecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
'Batı, BRICS'i bölmek istiyordu'
06:04
4 dk
SESLİ HABER
Yapay zekaya sorduk: EURO 2024'te hangi ülke şampiyon olacak?
06:20
3 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 18 milyar dolar
06:33
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
06:46
2 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
Kurbanlık seçiminde gözden kaçanlar
07:00
58 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği Nükleer Santraller Fuarı başlıyor
08:04
2 dk
SESLİ HABER
Litvanya’dan skandal karar: Mezarlar taşınacak
08:17
2 dk
SESLİ HABER
Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında oranlar güncellendi
08:28
4 dk
SESLİ HABER
Ukrayna halkı ekmeğe zam beklerken tahıllar ihraç ediliyor
08:44
2 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
Milli mücadelede 'petrol' ayrıntısı
09:00
65 dk
TARİHTE BUGÜN
Modern Rus edebiyatının kurucusuydu
10:09
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
10:19
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Kredi kartıyla alışverişte bir devir bitiyor
11:08
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
11:21
7 dk
SESLİ HABER
'Akkuyu dünyanın en güzel ve en verimli nükleer tesisi olacak'
11:36
3 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
11:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
12:05
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever: Çocuk gibi heyecanlıydım
13:08
2 dk
ÖZEL HABER
Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri
13:22
4 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir konuştu: Rus askerlerinin gelmesini bekledik
13:37
2 dk
SESLİ HABER
Hasan Can Kaya'ya 'alıkoyma' iddiası
13:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk müzik tarihine girmiş 'acayip şarkılar'
14:09
33 dk
SESLİ HABER
İnternette fiyatı en çok karşılaştırılan ürün hangisi?
14:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
15:10
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
16:10
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir konuştu: Rus askerlerinin gelmesini bekledik
16:26
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
16:38
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
A'dan Z'ye balın hikâyesi
17:05
59 dk
TARİHTE BUGÜN
Modern Rus edebiyatının kurucusuydu
18:14
4 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
18:28
3 dk
SESLİ HABER
Mahkeme, HPV aşısının SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti
18:40
3 dk
SESLİ HABER
BM'den İsrail'e dair önemli karar
18:52
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
19:00
39 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:47
7 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Hababam Sınıfı ve imza şarkıları
20:00
38 dk
SESLİ HABER
Norveçli siyaset bilimci: Putin, Batı’yı uyarmıştı
20:47
5 dk
SESLİ HABER
Macron ters köşe olabilir: Le Pen'in partisi yükselişte
21:16
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
21:28
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yağmurunun izine rastlandı
21:43
2 dk
SESLİ HABER
İran'dan BRICS açıklaması
21:51
2 dk
SESLİ HABER
Afrika filleri, birbiriyle özel sesler çıkararak hitap ediyor
22:04
1 dk
SESLİ HABER
Trump: Zayıf insanlarla geçinemiyorum. Putin güçlü o yüzden ilişkilerim iyi
22:51
1 dk
SESLİ HABER
İspanya futbolunda ilk: Hapis cezası verildi
23:21
2 dk
SESLİ HABER
İstanbullulara müjde: Yeni tramvay hattı geliyor
23:35
1 dk
SESLİ HABER
Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi konacak: Araç fiyatlarına nasıl yansır?
23:46
4 dk
SESLİ HABER
İnternette fiyatı en çok karşılaştırılan ürün hangisi?
06:04
2 dk
SESLİ HABER
Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında oranlar güncellendi
06:17
4 dk
SESLİ HABER
Mahkeme, HPV aşısının SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti
06:34
3 dk
SESLİ HABER
5 milyon 500 bin TL dolandıran suç örgütü yakalandı
06:47
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever: Çocuk gibi heyecanlıydım
07:05
2 dk
SESLİ HABER
Kredi kartıyla alışverişte bir devir bitiyor
07:18
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zekaya sorduk: EURO 2024'te hangi ülke şampiyon olacak?
07:31
3 dk
SESLİ HABER
'Akkuyu dünyanın en güzel ve en verimli nükleer tesisi olacak'
07:47
3 dk
SESLİ HABER
Ukrayna halkı ekmeğe zam beklerken tahıllar ihraç ediliyor
08:04
2 dk
SESLİ HABER
Hasan Can Kaya'ya 'alıkoyma' iddiası
08:18
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Zayıf insanlarla geçinemiyorum. Putin güçlü o yüzden ilişkilerim iyi
08:32
1 dk
SESLİ HABER
Afrika filleri, birbiriyle özel sesler çıkararak hitap ediyor
08:44
1 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
09:00
46 dk
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
09:51
2 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
A'dan Z'ye balın hikâyesi
10:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk müzik tarihine girmiş 'acayip şarkılar'
11:09
33 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
11:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
12:09
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
13:10
8 dk
SESLİ HABER
Alman silah üreticisinden flaş Ukrayna açıklaması
13:28
1 dk
ÖZEL HABER
Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri
13:37
4 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Ukraynalı pilotları yerden yere vurdu
13:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de bir ev fiyatına tatil, peki dünyada ne kadar?
14:09
4 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
14:23
5 dk
SESLİ HABER
Musk, bazı ‘terörist oluşumlar’ı açıkladı
14:38
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
14:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Hababam Sınıfı ve imza şarkıları
15:05
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
16:09
5 dk
SESLİ HABER
ABD, orta menzilli füze satışına onay verdi
16:24
1 dk
SESLİ HABER
İstanbullulara müjde: Yeni tramvay hattı geliyor
16:35
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir konuştu: Rus askerlerinin gelmesini bekledik
16:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
17:08
39 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
Kurbanlık seçiminde gözden kaçanlar
18:00
58 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
Milli mücadelede 'petrol' ayrıntısı
19:00
65 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
20:12
3 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
20:25
5 dk
ÖZEL HABER
Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri
20:40
4 dk
SESLİ HABER
İran'dan BRICS açıklaması
20:52
2 dk
SESLİ HABER
Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi konacak: Araç fiyatlarına nasıl yansır?
21:05
4 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir konuştu: Rus askerlerinin gelmesini bekledik
21:21
2 dk
SESLİ HABER
'Batı, BRICS'i bölmek istiyordu'
21:35
4 dk
SESLİ HABER
İspanya futbolunda ilk: Hapis cezası verildi
21:49
2 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
22:00
46 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
A'dan Z'ye balın hikâyesi
23:00
59 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
GÖRÜŞ
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/rus-uzman-esitlik-ilkesi-bricsi-bmden-daha-guclu-hale-getirecek-1084982520.html
Rus uzman: Eşitlik ilkesi BRICS'i BM'den daha güçlü hale getirecek
Rus uzman: Eşitlik ilkesi BRICS'i BM'den daha güçlü hale getirecek
Sputnik Türkiye
Rus siyaset bilimci Yuriy Svetov, eşitlik ve egemenlik ilkesinin BRICS'i Birleşmiş Milletler’den (BM) daha güçlü hale getireceğini ifade etti. 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T00:37+0300
2024-06-19T00:36+0300
görüş
brics
birleşmiş milletler (bm)
vladimir putin
g7
g20
yuriy svetov
nato
ingiltere
fransa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083113956_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_285435423cd97b13c07232ca43fa8af3.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanlığı'nda kurumun yönetim ekibiyle yaptığı toplantıda, Avrasya'daki yeni güvenlik sisteminin tüm potansiyel katılımcılarıyla diyalog kurulmasını önerdi. Rus lider, BRICS'in potansiyelinin, çok kutuplu dünya düzeninin temel düzenleyici kurumlarından biri olmasına olanak sağlayacağını ifade etti. Pek çok analist de BRICS'in yakında dünyaya güçlü bir siyasi alternatif sunacağı görüşünü dile getiriyor.Rus siyaset bilimci Yuriy Svetov, çok kutupluluğa doğru giden dünyada BRICS’i ve bu birliğin yeni bir güvenlik sistemine dönüşmesi perspektifini Sputnik’e değerlendirdi.Dünyadaki güç dengelerini değiştirmenin zamanının geldiğini ve BRICS’inbu süreçte kilit bir rol oynayacağını belirten Svetov, “BRICS'in güçlendiği gerçeği göz önüne alındığında, 1945'te İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya düzeninde genel olarak köklü bir değişimin eşiğinde olduğumuz söylenebilir. O dönemde Genel Kurul’unda dünya meselelerinin ele alındığı ve tüm egemen devletleri kapsayan BM kuruldu. Daha sonra veto hakkına sahip 5 daimi üyenin olacağı, yani dünyanın liderleri durumunda olacak ülkelerden oluşan bir Güvenlik Konseyi kurulması konusunda anlaşmaya varıldı” dedi.BM ve diğer kuruluşların son dönemdeki çalışmalarının ne yeni realiteyi ne de adalet ilkelerini karşılamadığına vurgu yapan Rus uzman, şöyle devam etti:BRICS’i BM’den ayıran en önemli farkın üyelerinin eşitliği olduğuna dikkat çeken Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:Giderek daha fazla ülkenin BRICS'e katılma arzusunu dile getirdiğini vurgulayan Rus siyaset bilimci sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/malezya-cok-yakinda-bricse-uyelik-surecini-baslatacak-1084934846.html
ingiltere
fransa
kanada
rusya
çin
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Tatiana Şuvalova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
Tatiana Şuvalova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083113956_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_648e4b68cdc0d69e74d87d953f104e0d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
brics, birleşmiş milletler (bm), vladimir putin, g7, g20, yuriy svetov, nato, ingiltere, fransa, kanada, rusya, çin, hindistan, türkiye
brics, birleşmiş milletler (bm), vladimir putin, g7, g20, yuriy svetov, nato, ingiltere, fransa, kanada, rusya, çin, hindistan, türkiye

Rus uzman: Eşitlik ilkesi BRICS'i BM'den daha güçlü hale getirecek

00:37 19.06.2024
© AP Photo / Alet PretoriusEl presidente de China, Xi Jinping, y el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, posan para una fotografía en la Mesa Redonda de Diálogos de Líderes China-África el último día de la Cumbre BRICS, en Johannesburgo, Sudáfrica
El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, posan para una fotografía en la Mesa Redonda de Diálogos de Líderes China-África el último día de la Cumbre BRICS, en Johannesburgo, Sudáfrica - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Alet Pretorius
Abone ol
Tatiana Şuvalova - Sputnik Türkiye
Tatiana Şuvalova
Tüm yazılar
Rus siyaset bilimci Yuriy Svetov, eşitlik ve egemenlik ilkesinin BRICS'i Birleşmiş Milletler’den (BM) daha güçlü hale getireceğini ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanlığı'nda kurumun yönetim ekibiyle yaptığı toplantıda, Avrasya'daki yeni güvenlik sisteminin tüm potansiyel katılımcılarıyla diyalog kurulmasını önerdi. Rus lider, BRICS'in potansiyelinin, çok kutuplu dünya düzeninin temel düzenleyici kurumlarından biri olmasına olanak sağlayacağını ifade etti. Pek çok analist de BRICS'in yakında dünyaya güçlü bir siyasi alternatif sunacağı görüşünü dile getiriyor.
Rus siyaset bilimci Yuriy Svetov, çok kutupluluğa doğru giden dünyada BRICS’i ve bu birliğin yeni bir güvenlik sistemine dönüşmesi perspektifini Sputnik’e değerlendirdi.
Dünyadaki güç dengelerini değiştirmenin zamanının geldiğini ve BRICS’inbu süreçte kilit bir rol oynayacağını belirten Svetov, “BRICS'in güçlendiği gerçeği göz önüne alındığında, 1945'te İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya düzeninde genel olarak köklü bir değişimin eşiğinde olduğumuz söylenebilir. O dönemde Genel Kurul’unda dünya meselelerinin ele alındığı ve tüm egemen devletleri kapsayan BM kuruldu. Daha sonra veto hakkına sahip 5 daimi üyenin olacağı, yani dünyanın liderleri durumunda olacak ülkelerden oluşan bir Güvenlik Konseyi kurulması konusunda anlaşmaya varıldı” dedi.
BM ve diğer kuruluşların son dönemdeki çalışmalarının ne yeni realiteyi ne de adalet ilkelerini karşılamadığına vurgu yapan Rus uzman, şöyle devam etti:
"Hindistan, Brezilya, Güney Afrika, Endonezya nüfus ve ekonomik güç bakımından İngiltere ve Fransa gibi Güvenlik Konseyi üyelerinden daha yüksek bir konuma geldi. Bu da özellikle dünyaya kendi düzenlerini dikte etmeye çalışan Güvenlik Konseyi'ndeki üç NATO ülkesinin hoşnutsuzluğunun giderek artmasına neden oldu. Ayrıca, dünyada önemli bir ağırlığı olmayan İtalya ve Kanada'nın neden dahil olduğu belli olmayan bir G7 var, ancak Çin, Hindistan ve Rusya yok. Sonra G20 geliyor ve burada da G7’nin şartlarını dikte etme girişimlerini gözlemliyoruz.”
BRICS’i BM’den ayıran en önemli farkın üyelerinin eşitliği olduğuna dikkat çeken Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
“BRICS, üye devletlerin oluşturduğu bir birlik olarak şekilleniyor. Egemen bir ülkeyseniz BM'ye katılmak zorundasınız. Ancak BRICS'te durum tamamen farklı: İstersen katılırsın, istemezsen katılmazsın. Mesela Arjantin BRICS'e katılmadı, bu birliğin şimdilik kendisine uymadığına karar verdi. Herhangi bir zorlama yok. BRICS'i BM'den çok daha güçlü kılacak olan şey de bu eşitlik ve egemenlik ilkesidir.”
Giderek daha fazla ülkenin BRICS'e katılma arzusunu dile getirdiğini vurgulayan Rus siyaset bilimci sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
“BRICS'in BM'yi dünya hayatından tamamen çıkarıp çıkarmayacağını, G7 ve G20'nin yerini alıp alamayacağını veya varlığını paralel olarak mı sürdüreceğini bilmiyorum ama BRICS'in diğer devletler için cazip olduğu ortaya çıktı. Kimse onları özellikle oraya davet etmiyor ama 30 civarında devlet şimdiden katılmaya hazır olduklarının sinyallerini veriyor. Ve bunlar, daha önce ABD'nin sadık bir müttefiki olan Tayland ve doğrudan NATO üyesi olan Türkiye gibi farklı devletler. Bu çok ilginç bir eğilim ve kazanacağını umuyorum.”
Malezya Başbakanı Enver İbrahim - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2024
DÜNYA
Malezya, çok yakında BRICS'e üyelik sürecini başlatacak
17 Haziran , 17:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала