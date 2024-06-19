https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/rus-uzman-esitlik-ilkesi-bricsi-bmden-daha-guclu-hale-getirecek-1084982520.html

Rus uzman: Eşitlik ilkesi BRICS'i BM'den daha güçlü hale getirecek

Rus uzman: Eşitlik ilkesi BRICS'i BM'den daha güçlü hale getirecek

Sputnik Türkiye

Rus siyaset bilimci Yuriy Svetov, eşitlik ve egemenlik ilkesinin BRICS'i Birleşmiş Milletler’den (BM) daha güçlü hale getireceğini ifade etti. 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T00:37+0300

2024-06-19T00:37+0300

2024-06-19T00:36+0300

görüş

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanlığı'nda kurumun yönetim ekibiyle yaptığı toplantıda, Avrasya'daki yeni güvenlik sisteminin tüm potansiyel katılımcılarıyla diyalog kurulmasını önerdi. Rus lider, BRICS'in potansiyelinin, çok kutuplu dünya düzeninin temel düzenleyici kurumlarından biri olmasına olanak sağlayacağını ifade etti. Pek çok analist de BRICS'in yakında dünyaya güçlü bir siyasi alternatif sunacağı görüşünü dile getiriyor.Rus siyaset bilimci Yuriy Svetov, çok kutupluluğa doğru giden dünyada BRICS’i ve bu birliğin yeni bir güvenlik sistemine dönüşmesi perspektifini Sputnik’e değerlendirdi.Dünyadaki güç dengelerini değiştirmenin zamanının geldiğini ve BRICS’inbu süreçte kilit bir rol oynayacağını belirten Svetov, “BRICS'in güçlendiği gerçeği göz önüne alındığında, 1945'te İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya düzeninde genel olarak köklü bir değişimin eşiğinde olduğumuz söylenebilir. O dönemde Genel Kurul’unda dünya meselelerinin ele alındığı ve tüm egemen devletleri kapsayan BM kuruldu. Daha sonra veto hakkına sahip 5 daimi üyenin olacağı, yani dünyanın liderleri durumunda olacak ülkelerden oluşan bir Güvenlik Konseyi kurulması konusunda anlaşmaya varıldı” dedi.BM ve diğer kuruluşların son dönemdeki çalışmalarının ne yeni realiteyi ne de adalet ilkelerini karşılamadığına vurgu yapan Rus uzman, şöyle devam etti:BRICS’i BM’den ayıran en önemli farkın üyelerinin eşitliği olduğuna dikkat çeken Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:Giderek daha fazla ülkenin BRICS'e katılma arzusunu dile getirdiğini vurgulayan Rus siyaset bilimci sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/malezya-cok-yakinda-bricse-uyelik-surecini-baslatacak-1084934846.html

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brics, birleşmiş milletler (bm), vladimir putin, g7, g20, yuriy svetov, nato, ingiltere, fransa, kanada, rusya, çin, hindistan, türkiye