https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/malezya-cok-yakinda-bricse-uyelik-surecini-baslatacak-1084934846.html

Malezya, çok yakında BRICS'e üyelik sürecini başlatacak

Malezya, çok yakında BRICS'e üyelik sürecini başlatacak

Sputnik Türkiye

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin çok yakında BRICS'e katılmak için resmi süreci başlatacağını duyurdu. 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T17:06+0300

2024-06-17T17:06+0300

2024-06-17T17:06+0300

dünya

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örgüt üyeliği

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enver ibrahim

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hindistan

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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin çok yakında BRICS'e katılmak için resmi süreci başlatacağını duyurdu.Çin haber ajansına konuşan İbrahim, BRICS’e katılım için karar aldıklarını belirtirken, “Yakında resmi prosedürleri yerine getirmeye başlayacağız. Şimdi nihai sonuçları ve Güney Afrika hükümetinden gelecek yanıtı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.İbrahim, BRICS’in genişleme politikası konusunda Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile çok verimli bir şekilde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.Şubat ayında konuşan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin de çok yakında bu birliğe üye olacağını duyurmuştu.Sömürgeci dünyanın yerini BRICS ile birlikte oluşan yeni düzenin aldığını vurgulayan Maduro, “Savaşlar, müdahaleler, soykırım ve üstünlük kompleksi ile eski sömürgeci dünyanın yerini, BRICS ile yeni bir dünya alıyor. Bu dünya zaten var ve artık geri de döndürülemez” ifadelerini kullandı.BRICS nedir?Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon. 'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICS’ raporunda kullanılmıştı.Bir sonraki zirve Kazan’da yapılacakRusya'nın öncülüğünde kurulan BRIC, ilk zirvesini 16 Temmuz 2009 tarihinde Rusya'nın Yekaterinburg kentinde gerçekleştirdi. İlk zirvede Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin yer aldı. Ardından 2010'da Güney Afrika'nın da katılımıyla üye ülke sayısı 5'e ulaştı ve BRICS ismine dönüştü. BRICS, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ından fazlasını ve GSYİH’inin yaklaşık yüzde 25’ini oluşturuyor. 2024'te yapılması planlanan 16. BRICS Zirvesi Rusya'nın Kazan kentinde gerçekleşecek.BRICS ülkeleri hangileri?Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu BRICS, 1 Ocak 2024'te İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın resmen katılımıyla birlikte organizasyondaki üye ülke sayısı 10'a kadar genişledi. BRICS ülkelerinin toplam yüzölçümü 2024 itibarıyla yeni ülkelerin katılımıyla birlikte 45 milyon metrekare, nüfusu ise 3.4 milyar kişiye ulaşmış durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/medvedev-onlarca-ulke-bricse-katilmak-icin-can-atiyor-1084925873.html

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brics, üyelik, örgüt üyeliği, malezya, enver ibrahim, rusya, brezilya, çok kutuplu dünya, hindistan, çin, güney afrika