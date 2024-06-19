https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/putinin-ziyaret-edecegi-kilise-kim-jong-il-ve-andrey-karlovun-gorusmesinin-ardindan-insa-edildi-1085011340.html
'Putin'in ziyaret edeceği kilise Kim Jong-İl ve Andrey Karlov'un görüşmesinin ardından inşa edildi'
'Putin'in ziyaret edeceği kilise Kim Jong-İl ve Andrey Karlov'un görüşmesinin ardından inşa edildi'
Sputnik Türkiye
Türkiye'de suikaste uğrayan Rusya’nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un eşi Marina Karlova, Putin’in ziyaret edeceği Pyongyang'daki kilisenin eski Kuzey... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T18:42+0300
2024-06-19T18:42+0300
2024-06-19T18:41+0300
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Karlova, Sputnik’e verdiği demeçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kim Jong-un ile birlikte ziyaret edeceği Pyongyang'daki Hayat Veren Üçlü Ortodoks Kilisesi’nin, Kuzey Kore liderinin babası Kim Jong-İl ve o dönemde Rusya'nın Pyongyang Büyükelçisi olarak görev yapan Andrey Karlov arasındaki görüşmeden sonra inşa edildiğini söyledi.Karlova, “Kim Jong-İl, 2002 yılında Rusya'ya yaptığı ziyaretin ardından verdiği bir resepsiyonda Andrey’e Habarovsk’taki İrkutsk Aziz Masum Kilisesi'ni gerçekten çok beğendiğini ve ona neden daha önce Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti topraklarında bir tapınak inşa etmeyi teklif etmediğini sordu. Andrey Gennadiyeviç ise ‘Bunun siyasi bir mesele olduğu’ yanıtını verdi. Ancak Kim Jong İl, bunun böyle olmadığını, bunu daha önce söylemesi gerektiğini ve böyle bir tapınağın çok önce inşa edilmiş olacağını söyledi” ifadelerini kullandı.Kendisi ve eşinin kilisenin inşa sürecinde aktif rol aldıklarını ve Haziran 2003'te tapınağın ilk taşının kutsanma töreninin gerçekleştiğini belirten Karlova, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin'in Pyongyang'a yapacağı ziyaret kapsamında Kuzey Kore'nin mevcut lideri Kim Jong-un ile birlikte Hayat Veren Üçlü Kilisesi'ni ziyaret edeceğini belirtmişti.Andrei Karlov, 2001-2006 yılları arasında Rusya'nın Kuzey Kore Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. 2016 yılında Ankara'da görev yaptığı sırada uğradığı terör saldırısında hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/rusya-ve-kuzey-koreden-yeni-kapsamli-stratejik-ortaklik-anlasmasi-1084996822.html
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andrey karlov, marina karlova, ankara, kuzey kore, pyongyang, kim jong-il, kim jong-un, ortodoks kilisesi, yuriy uşakov
'Putin'in ziyaret edeceği kilise Kim Jong-İl ve Andrey Karlov'un görüşmesinin ardından inşa edildi'
Türkiye'de suikaste uğrayan Rusya’nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un eşi Marina Karlova, Putin’in ziyaret edeceği Pyongyang'daki kilisenin eski Kuzey Kore lideri Kim Jong İl ile Karlov arasındaki görüşme sonrasında inşa edildiğini belirtti.
Karlova, Sputnik’e verdiği demeçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kim Jong-un ile birlikte ziyaret edeceği Pyongyang'daki Hayat Veren Üçlü Ortodoks Kilisesi’nin, Kuzey Kore liderinin babası Kim Jong-İl ve o dönemde Rusya'nın Pyongyang Büyükelçisi olarak görev yapan Andrey Karlov arasındaki görüşmeden sonra inşa edildiğini söyledi.
Karlova, “Kim Jong-İl, 2002 yılında Rusya'ya yaptığı ziyaretin ardından verdiği bir resepsiyonda Andrey’e Habarovsk’taki İrkutsk Aziz Masum Kilisesi'ni gerçekten çok beğendiğini ve ona neden daha önce Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti topraklarında bir tapınak inşa etmeyi teklif etmediğini sordu. Andrey Gennadiyeviç ise ‘Bunun siyasi bir mesele olduğu’ yanıtını verdi. Ancak Kim Jong İl, bunun böyle olmadığını, bunu daha önce söylemesi gerektiğini ve böyle bir tapınağın çok önce inşa edilmiş olacağını söyledi” ifadelerini kullandı.
Kendisi ve eşinin kilisenin inşa sürecinde aktif rol aldıklarını ve Haziran 2003'te tapınağın ilk taşının kutsanma töreninin gerçekleştiğini belirten Karlova, sözlerini şöyle sürdürdü:
“O gün şiddetli yağmur yağıyordu ve hepimiz şemsiyelerin altında duruyorduk. İlk taşın döşenmesi onuruna tören düzenlendi. İlerleyen süreçte tüm elçilik çalışanları bu tapınağın yapımında aktif rol aldı. Tapınak Koreli profesyonel inşaatçılar tarafından inşa ediliyordu, ancak hafta sonları sanki ‘emek günüymüş’ gibi oaraya gidiyorduk. Büyükelçiden diğer çalışanlara kadar herkes yardım ediyordu.”
Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin'in Pyongyang'a yapacağı ziyaret kapsamında Kuzey Kore'nin mevcut lideri Kim Jong-un ile birlikte Hayat Veren Üçlü Kilisesi'ni ziyaret edeceğini belirtmişti.
Andrei Karlov, 2001-2006 yılları arasında Rusya'nın Kuzey Kore Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. 2016 yılında Ankara'da görev yaptığı sırada uğradığı terör saldırısında hayatını kaybetmişti.