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Putin: Rusya'nın Kuzey Kore ile yaptığı anlaşma, dış saldırılara karşı karşılıklı yardımı öngörüyor
Putin: Rusya'nın Kuzey Kore ile yaptığı anlaşma, dış saldırılara karşı karşılıklı yardımı öngörüyor
Sputnik Türkiye
Rusya ve Kuzey Kore'den yeni Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşmasının detaylarını paylaşan Putin, bu anlaşmanın, taraflardan birine yönelik saldırı durumunda... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T12:31+0300
2024-06-19T13:12+0300
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kuzey kore lideri kim jong un
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Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya ile Kuzey Kore arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşmasının, taraflardan birine yönelik dışarıdan saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı öngördüğünü vurgularken, “Bugün imzalanan kapsamlı ortaklık anlaşması, diğer hususların yanı sıra, bu anlaşmanın taraflarından birine yönelik bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içermektedir” dedi.Rus lider, bu bağlamda ABD ve diğer NATO ülkelerinin Rusya topraklarına saldırılar için hassas uzun menzilli silah sistemleri, F-16 uçakları ve diğer silah ve teçhizat teslimatlarına ilişkin açıklamalarına dikkat çekerken, “Bu sadece bir açıklama değil, zaten gerçekleşiyor ve tüm bunlar Batılı ülkeler tarafından çeşitli uluslararası yükümlülükler çerçevesinde alınan kısıtlamaların ağır bir ihlalidir" diye konuştu.Kuzey Kore'nin Ukrayna konusundaki tutumunu ülkenin egemen rotasının bir teyidi olarak nitelendiren Putin, konuşmasını, “Koreli dostlarımız Ukrayna'daki çözüm konusunda objektif ve dengeli bir tutum sergilemekte, krizin asıl nedenlerini çok iyi anlamaktadır. Kuzey Kore liderliğinin bu çizgisi, ‘gerçekten bağımsız, özerk ve egemen rotanın’ bir başka açık teyididir” diye sürdürdü."Rusya ve Kore bağımsız dış politika uyguluyor, şantaj ve dikta dilini kabul etmiyor" diyen Putin, Rusya'nın bugün imzalanan belge uyarınca Kuzey Kore ile askeri ve teknik işbirliği yapabileceğini ekledi.Rus lider, "Bugünkü görüşmede, güvenlik ve uluslararası gündeme büyük yer verildi. Ülkelerimiz, daha adil ve demokratik çok kutuplu bir dünya düzeni oluşturma fikrini tutarlı bir şekilde savunuyor. Bu düzen uluslararası hukuka, kültürel ve medeni çeşitliliğe dayanmalı" ifadelerini kullandı.'Yeni düna düzeni, medeniyetlerin çeşitliliğine dayanmalı'Batılıların sürekli olarak ürettiği propaganda klişelerinin, Kuzeydoğu Asya’da dahil saldırgan jeopolitik planlarını artık gizleyemediğini belirten Putin, Moskova ve Pyongyang’ın, askeri ve siyasi gerilimin tırmanmasının temel nedenlerine ilişkin değerlendirmelerinde aynı fikirde olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:Bugünkü görüşmede, güvenlik ve uluslararası gündeme büyük yer verildiğine değinen Rus lider, iki ülkenin de daha adil ve demokratik çok kutuplu bir dünya düzeni oluşturma fikrini tutarlı bir şekilde savunduğuna dikkat çekti.“Bu düzen uluslararası hukuka, kültürel ve medeniyetlerin çeşitliliğine dayanmalı" diyen Putin, "BM Güvenlik Konseyi'nin ABD ve müttefiklerinin girişimi sonucu Kuzey Kore'ye uyguladığı süresiz yaptırım rejiminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini” belirtti.Anlaşmayı değerlendiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının barışçıl ve savunmaya yönelik bir nitelik taşıdığını vurgularken, “Bunun çok kutuplu yeni bir dünyanın yaratılmasını hızlandıran itici güç olacağından hiç şüphem yok” diye konuştu.Kim Jong-un, Rusya'yı ‘en dürüst dost ve ortak’ olarak tanımlarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ise "Kore halkının en sevgili dostu" olarak nitelendirdi.
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Putin: Rusya'nın Kuzey Kore ile yaptığı anlaşma, dış saldırılara karşı karşılıklı yardımı öngörüyor

12:31 19.06.2024 (güncellendi: 13:12 19.06.2024)
© Sputnik / Владимир СмирновPutin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile
Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2024
© Sputnik / Владимир Смирнов
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Rusya ve Kuzey Kore'den yeni Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşmasının detaylarını paylaşan Putin, bu anlaşmanın, taraflardan birine yönelik saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı öngördüğünü duyurdu.
Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya ile Kuzey Kore arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşmasının, taraflardan birine yönelik dışarıdan saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı öngördüğünü vurgularken, “Bugün imzalanan kapsamlı ortaklık anlaşması, diğer hususların yanı sıra, bu anlaşmanın taraflarından birine yönelik bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içermektedir” dedi.
Rus lider, bu bağlamda ABD ve diğer NATO ülkelerinin Rusya topraklarına saldırılar için hassas uzun menzilli silah sistemleri, F-16 uçakları ve diğer silah ve teçhizat teslimatlarına ilişkin açıklamalarına dikkat çekerken, “Bu sadece bir açıklama değil, zaten gerçekleşiyor ve tüm bunlar Batılı ülkeler tarafından çeşitli uluslararası yükümlülükler çerçevesinde alınan kısıtlamaların ağır bir ihlalidir" diye konuştu.
Kuzey Kore'nin Ukrayna konusundaki tutumunu ülkenin egemen rotasının bir teyidi olarak nitelendiren Putin, konuşmasını, “Koreli dostlarımız Ukrayna'daki çözüm konusunda objektif ve dengeli bir tutum sergilemekte, krizin asıl nedenlerini çok iyi anlamaktadır. Kuzey Kore liderliğinin bu çizgisi, ‘gerçekten bağımsız, özerk ve egemen rotanın’ bir başka açık teyididir” diye sürdürdü.
"Rusya ve Kore bağımsız dış politika uyguluyor, şantaj ve dikta dilini kabul etmiyor" diyen Putin, Rusya'nın bugün imzalanan belge uyarınca Kuzey Kore ile askeri ve teknik işbirliği yapabileceğini ekledi.
Rus lider, "Bugünkü görüşmede, güvenlik ve uluslararası gündeme büyük yer verildi. Ülkelerimiz, daha adil ve demokratik çok kutuplu bir dünya düzeni oluşturma fikrini tutarlı bir şekilde savunuyor. Bu düzen uluslararası hukuka, kültürel ve medeni çeşitliliğe dayanmalı" ifadelerini kullandı.

'Yeni düna düzeni, medeniyetlerin çeşitliliğine dayanmalı'

Batılıların sürekli olarak ürettiği propaganda klişelerinin, Kuzeydoğu Asya’da dahil saldırgan jeopolitik planlarını artık gizleyemediğini belirten Putin, Moskova ve Pyongyang’ın, askeri ve siyasi gerilimin tırmanmasının temel nedenlerine ilişkin değerlendirmelerinde aynı fikirde olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:
ABD’nin bölgedeki askeri altyapısını genişletmeye yönelik çatışmacı politikasına, buna Kuzey Kore’ye düşman Güney Kore, Japonya ve diğer orduları içeren çeşitli askeri tatbikatların ölçeğinde ve yoğunluğunda önemli bir artış eşlik ediyor. Bu tür adımlar barış ve istikrarı bozuyor ve Kuzeydoğu Asya’daki tüm ülkelerin güvenliğini tehdit ediyor.
Bugünkü görüşmede, güvenlik ve uluslararası gündeme büyük yer verildiğine değinen Rus lider, iki ülkenin de daha adil ve demokratik çok kutuplu bir dünya düzeni oluşturma fikrini tutarlı bir şekilde savunduğuna dikkat çekti.
Bu düzen uluslararası hukuka, kültürel ve medeniyetlerin çeşitliliğine dayanmalı" diyen Putin, "BM Güvenlik Konseyi'nin ABD ve müttefiklerinin girişimi sonucu Kuzey Kore'ye uyguladığı süresiz yaptırım rejiminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini” belirtti.
Anlaşmayı değerlendiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının barışçıl ve savunmaya yönelik bir nitelik taşıdığını vurgularken, “Bunun çok kutuplu yeni bir dünyanın yaratılmasını hızlandıran itici güç olacağından hiç şüphem yok” diye konuştu.
Kim Jong-un, Rusya'yı ‘en dürüst dost ve ortak’ olarak tanımlarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ise "Kore halkının en sevgili dostu" olarak nitelendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2024
DÜNYA
Rusya ve Kuzey Kore'den yeni Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması
11:05
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