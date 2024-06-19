https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/nebenzya-bati-cok-gec-olmadan-rusyanin-baris-onerisini-dikkate-almali-1084983357.html

Nebenzya: Batı çok geç olmadan Rusya'nın barış önerisini dikkate almalı

Nebenzya: Batı çok geç olmadan Rusya'nın barış önerisini dikkate almalı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya’nın, Batılı ülkelere ‘çok geç olmadan’ Ukrayna krizinin çözümüne yönelik barış önerisini dikkate alma çağrısı... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T01:32+0300

2024-06-19T01:32+0300

2024-06-19T01:32+0300

ukrayna krizi

vasiliy nebenzya

birleşmiş milletler (bm)

güvenlik konseyi

rusya

batı

nato

ukrayna

kiev

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya’nın Batılı ülkelere ‘çok geç olmadan’ Ukrayna krizinin çözümüne yönelik barış önerisini dikkate alma çağrısı yaptığını söyledi.Nebenzya, “Rusya'nın önerisi çatışmayı dondurmayı değil, reel olarak sona erdirmeyi amaçlıyor. Bu, tarihteki bu trajik sayfayı kapatmayı ve Rusya ile Ukrayna ve bir bütün olarak Avrupa arasındaki güven ve iyi komşuluk ilişkilerini adım adım yeniden tesis etmeyi mümkün kılacaktır. Ancak bunun için Batılı siyasi elitlerin düşünce tarzlarında köklü değişiklikler, Ukrayna projesini Rusya'ya karşı kullanmayı temelden reddetmeleri, NATO'nun saldırgan militarist politikaları reddetmesi, tüm üye devletlerin çıkarlarının dikkate alındığı küresel güvenlik kompleksine ilişkin kapsamlı diyaloğa geri dönüş gerekiyor. Krizin daha fazla tırmanmasını önlemenin tek yolu bu. Çok geç olmadan bu önerilerin dikkate alınması çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini, Kiev'in NATO'ya katılmayı reddetmesi ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.

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vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), güvenlik konseyi, rusya, batı, nato, ukrayna, kiev