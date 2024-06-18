https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/abdli-ekonomist-sachs-ukraynanin-tarafsiz-statusu-sadece-rusyanin-degil-abdnin-de-cikarina-1084972972.html

ABD’li ekonomist Sachs: Ukrayna'nın tarafsız statüsü sadece Rusya’nın değil, ABD’nin de çıkarına

ABD’li ekonomist Sachs: Ukrayna'nın tarafsız statüsü sadece Rusya’nın değil, ABD’nin de çıkarına

Sputnik Türkiye

ABD’li ekonomist Jeffrey Sachs, Ukrayna'nın tarafsız statüsünün yalnızca Rusya’nın değil, ABD’nin de çıkarına olduğunu belirtti. 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T18:30+0300

2024-06-18T18:30+0300

2024-06-18T18:29+0300

ukrayna krizi

jeffrey sachs

columbia üniversitesi dünya enstitüsü başkanı profesör jeffrey sachs

vladimir putin

ukrayna

rusya

abd

nato

bill clinton

judging freedom

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna krizinin çözümüne yönelik barış önerilerini Judging Freedom adlı YouTube kanalına değerlendiren Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü Jeffrey Sachs, Ukrayna'nın tarafsız statüsünün yalnızca Rusya için değil, aynı zamanda ABD için de faydalı olduğunu ve bunun tartışma konusu bile yapılamayacağını söyledi.Sachs, “Sadece Rusya açısından değil, Amerika açısından da doğru olduğunu düşündüğüm müzakere edilemez nokta, NATO içindeki ABD askeri kuvvetlerinin Rusya sınırına yaklaşmadığı, Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olması gerektiğidir” dedi.NATO'nun Rusya sınırına doğru genişlemesini Bill Clinton'dan başlayarak tüm Amerikan başkanlarının sorumlu olduğu bir aldatmaca olarak nitelendiren Sachs, Rusya ile çatışmanın ülkenin çıkarlarına aykırı olması nedeniyle ABD'nin ittifakın genişletilmesi taraftarı olmaması gerektiğini vurgulayarak, “Rusya bunu istemiyor, ABD de istememeli. Rusya ile doğrudan savaşın devam etmesini gerçekten istiyor muyuz?” ifadelerini kullandı.

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jeffrey sachs, columbia üniversitesi dünya enstitüsü başkanı profesör jeffrey sachs, vladimir putin, ukrayna, rusya, abd, nato, bill clinton, judging freedom , youtube