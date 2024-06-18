https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/abdli-ekonomist-sachs-ukraynanin-tarafsiz-statusu-sadece-rusyanin-degil-abdnin-de-cikarina-1084972972.html
ABD’li ekonomist Sachs: Ukrayna'nın tarafsız statüsü sadece Rusya’nın değil, ABD’nin de çıkarına
ABD’li ekonomist Sachs: Ukrayna'nın tarafsız statüsü sadece Rusya’nın değil, ABD’nin de çıkarına
Sputnik Türkiye
ABD’li ekonomist Jeffrey Sachs, Ukrayna'nın tarafsız statüsünün yalnızca Rusya’nın değil, ABD’nin de çıkarına olduğunu belirtti. 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T18:30+0300
2024-06-18T18:30+0300
2024-06-18T18:29+0300
ukrayna krizi
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vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna krizinin çözümüne yönelik barış önerilerini Judging Freedom adlı YouTube kanalına değerlendiren Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü Jeffrey Sachs, Ukrayna'nın tarafsız statüsünün yalnızca Rusya için değil, aynı zamanda ABD için de faydalı olduğunu ve bunun tartışma konusu bile yapılamayacağını söyledi.Sachs, “Sadece Rusya açısından değil, Amerika açısından da doğru olduğunu düşündüğüm müzakere edilemez nokta, NATO içindeki ABD askeri kuvvetlerinin Rusya sınırına yaklaşmadığı, Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olması gerektiğidir” dedi.NATO'nun Rusya sınırına doğru genişlemesini Bill Clinton'dan başlayarak tüm Amerikan başkanlarının sorumlu olduğu bir aldatmaca olarak nitelendiren Sachs, Rusya ile çatışmanın ülkenin çıkarlarına aykırı olması nedeniyle ABD'nin ittifakın genişletilmesi taraftarı olmaması gerektiğini vurgulayarak, “Rusya bunu istemiyor, ABD de istememeli. Rusya ile doğrudan savaşın devam etmesini gerçekten istiyor muyuz?” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/harris-abd-putinin-ukraynaya-yonelik-baris-onerisini-teslimiyet-cagrisi-olarak-goruyor-1084895492.html
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jeffrey sachs, columbia üniversitesi dünya enstitüsü başkanı profesör jeffrey sachs, vladimir putin, ukrayna, rusya, abd, nato, bill clinton, judging freedom , youtube
jeffrey sachs, columbia üniversitesi dünya enstitüsü başkanı profesör jeffrey sachs, vladimir putin, ukrayna, rusya, abd, nato, bill clinton, judging freedom , youtube
ABD’li ekonomist Sachs: Ukrayna'nın tarafsız statüsü sadece Rusya’nın değil, ABD’nin de çıkarına
ABD’li ekonomist Jeffrey Sachs, Ukrayna'nın tarafsız statüsünün yalnızca Rusya’nın değil, ABD’nin de çıkarına olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna krizinin çözümüne yönelik barış önerilerini Judging Freedom adlı YouTube kanalına değerlendiren Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü Jeffrey Sachs, Ukrayna'nın tarafsız statüsünün yalnızca Rusya için değil, aynı zamanda ABD için de faydalı olduğunu ve bunun tartışma konusu bile yapılamayacağını söyledi.
Sachs, “Sadece Rusya açısından değil, Amerika açısından da doğru olduğunu düşündüğüm müzakere edilemez nokta, NATO içindeki ABD askeri kuvvetlerinin Rusya sınırına yaklaşmadığı, Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olması gerektiğidir” dedi.
NATO'nun Rusya sınırına doğru genişlemesini Bill Clinton'dan başlayarak tüm Amerikan başkanlarının sorumlu olduğu bir aldatmaca olarak nitelendiren Sachs, Rusya ile çatışmanın ülkenin çıkarlarına aykırı olması nedeniyle ABD'nin ittifakın genişletilmesi taraftarı olmaması gerektiğini vurgulayarak, “Rusya bunu istemiyor, ABD de istememeli. Rusya ile doğrudan savaşın devam etmesini gerçekten istiyor muyuz?” ifadelerini kullandı.