https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/nato-ulkeleri-savunma-harcamalarini-artirdi-turkiye-hedefi-tutturdu-1085003541.html

NATO ülkeleri savunma harcamalarını artırdı: Türkiye hedefi tutturdu

NATO ülkeleri savunma harcamalarını artırdı: Türkiye hedefi tutturdu

Sputnik Türkiye

NATO ülkelerinin büyük çoğunluğu, 2024 için tahmini verilere göre Gayrisafi Yurt İçi hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sinden fazlasını savunmaya ayırma hedefini... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T15:04+0300

2024-06-19T15:04+0300

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dünya

türkiye

nato

gsyh

gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)

savunma harcaması

polonya

estonya

abd

jens stoltenberg

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NATO, müttefik ülkelerin savunma harcamalarıyla ilgili 2024 öngörülerini içeren bir rapor yayımladı. Rapora göre, müttefik ülkelerin savunma harcamaları toplam 1.47 trilyon dolara çıktı.En fazla savunma harcamasını ise sırayla ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Türkiye, Hollanda ve İspanya yaptı.GSYH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefiBütçesinden savunmaya en çok pay ayıran ülke yüzde 4.12 ile, Polonya oldu. Polonya'yı, yüzde 3.43 ile Estonya takip etti.ABD ise yüzde 3.38 ile Estonya'nın ardından geldi.NATO'nun GSYH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefini yalnızca Belçika, Kanada, Hırvatistan, Lüksemburg, İtalya, Portekiz, Slovenya ve İspanya tutturamadı.Türkiye'nin bu hedefi tutturan ülkelerden Fransa'yı da geride bırakması dikkati çekti.Bu hedef, NATO tarafından Galler Zirvesi'nde belirlenmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu konudaki çağrılarına ağırlık vermişti.Stoltenberg, dün yaptığı açıklamada bu yıl NATO müttefiklerinin 20'den fazlasının bu yıl yüzde 2'lik hedefi tutturacağını duyurmuş, hedefin belirlendiği 2014'te sadece 3 NATO üyesinin GSYH'sinin yüzde 2'sini savunma alanına yatırdığını vurgulamıştı.

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türkiye, nato, gsyh, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), savunma harcaması, polonya, estonya, abd, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg