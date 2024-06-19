https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/nato-ulkeleri-savunma-harcamalarini-artirdi-turkiye-hedefi-tutturdu-1085003541.html
NATO ülkeleri savunma harcamalarını artırdı: Türkiye hedefi tutturdu
NATO ülkeleri savunma harcamalarını artırdı: Türkiye hedefi tutturdu
Sputnik Türkiye
NATO ülkelerinin büyük çoğunluğu, 2024 için tahmini verilere göre Gayrisafi Yurt İçi hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sinden fazlasını savunmaya ayırma hedefini... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T15:04+0300
2024-06-19T15:04+0300
2024-06-19T15:06+0300
dünya
türkiye
nato
gsyh
gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)
savunma harcaması
polonya
estonya
abd
jens stoltenberg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/10/1067105472_1:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_5f4b21a4b5c6f03a1b1cf523b20653fa.jpg
NATO, müttefik ülkelerin savunma harcamalarıyla ilgili 2024 öngörülerini içeren bir rapor yayımladı. Rapora göre, müttefik ülkelerin savunma harcamaları toplam 1.47 trilyon dolara çıktı.En fazla savunma harcamasını ise sırayla ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Türkiye, Hollanda ve İspanya yaptı.GSYH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefiBütçesinden savunmaya en çok pay ayıran ülke yüzde 4.12 ile, Polonya oldu. Polonya'yı, yüzde 3.43 ile Estonya takip etti.ABD ise yüzde 3.38 ile Estonya'nın ardından geldi.NATO'nun GSYH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefini yalnızca Belçika, Kanada, Hırvatistan, Lüksemburg, İtalya, Portekiz, Slovenya ve İspanya tutturamadı.Türkiye'nin bu hedefi tutturan ülkelerden Fransa'yı da geride bırakması dikkati çekti.Bu hedef, NATO tarafından Galler Zirvesi'nde belirlenmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu konudaki çağrılarına ağırlık vermişti.Stoltenberg, dün yaptığı açıklamada bu yıl NATO müttefiklerinin 20'den fazlasının bu yıl yüzde 2'lik hedefi tutturacağını duyurmuş, hedefin belirlendiği 2014'te sadece 3 NATO üyesinin GSYH'sinin yüzde 2'sini savunma alanına yatırdığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/abdli-eski-istihbaratci-ritter-turkiye-gelecegin-bricste-oldugunu-anliyor-1084888548.html
polonya
estonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/10/1067105472_256:0:1791:1151_1920x0_80_0_0_5a13ebdc24e8c3a3d94c37d42845061e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, nato, gsyh, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), savunma harcaması, polonya, estonya, abd, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg
türkiye, nato, gsyh, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), savunma harcaması, polonya, estonya, abd, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg
NATO ülkeleri savunma harcamalarını artırdı: Türkiye hedefi tutturdu
15:04 19.06.2024 (güncellendi: 15:06 19.06.2024)
NATO ülkelerinin büyük çoğunluğu, 2024 için tahmini verilere göre Gayrisafi Yurt İçi hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sinden fazlasını savunmaya ayırma hedefini tutturdu.
NATO, müttefik ülkelerin savunma harcamalarıyla ilgili 2024 öngörülerini içeren bir rapor yayımladı. Rapora göre, müttefik ülkelerin savunma harcamaları toplam 1.47 trilyon dolara çıktı.
En fazla savunma harcamasını ise sırayla ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Türkiye, Hollanda ve İspanya yaptı.
GSYH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefi
Bütçesinden savunmaya en çok pay ayıran ülke yüzde 4.12 ile, Polonya oldu. Polonya'yı, yüzde 3.43 ile Estonya takip etti.
ABD ise yüzde 3.38 ile Estonya'nın ardından geldi.
NATO'nun GSYH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefini yalnızca Belçika, Kanada, Hırvatistan, Lüksemburg, İtalya, Portekiz, Slovenya ve İspanya tutturamadı.
Türkiye'nin bu hedefi tutturan ülkelerden Fransa'yı da geride bırakması dikkati çekti.
Bu hedef, NATO tarafından Galler Zirvesi'nde belirlenmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu konudaki çağrılarına ağırlık vermişti.
Stoltenberg, dün yaptığı açıklamada bu yıl NATO müttefiklerinin 20'den fazlasının bu yıl yüzde 2'lik hedefi tutturacağını duyurmuş, hedefin belirlendiği 2014'te sadece 3 NATO üyesinin GSYH'sinin yüzde 2'sini savunma alanına yatırdığını vurgulamıştı.