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Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı: Turnuvada kimseden çekincemiz yok
Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı: Turnuvada kimseden çekincemiz yok
Sputnik Türkiye
Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, hedeflerinin ilk olarak gruptan çıkmak olduğunu belirterek, turnuvada kimseden çekinmediklerini söyledi. 19.06.2024, Sputnik Türkiye
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spor
a milli futbol takımı
abdülkerim bardakcı
arda güler
samet akaydin
vincenzo montella
okan buruk
euro 2024
kenan yıldız
galatasaray
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Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, hedeflerinin ilk olarak gruptan çıkmak olduğunu belirterek, turnuvada kimseden çekinmediklerini söyledi.2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Dortmund Stadyumu’nda karşılaştığı Gürcistan’ı 3-1 mağlup etti. Grubun ikinci karşılaşması olan Portekiz müsabakası öncesinde milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gürcistan galibiyetini değerlendiren Bardakcı, "Amacımız galibiyetle başlamaktı. İyi ve faydalı bir kamp dönemiydi. İyi hazırlık maçları oynadık, sonuçları iyi olmasa da her şeyi test ettik ve gördük. Kaliteli bir kadroya sahibiz. İlk maçlar, en zor maçlar arasına girmiştir. Çok şükür galip geldik. İnşallah bunu da devam ettirmek istiyoruz. Bence dün iyi oynadık ama bazen savunmada birkaç net pozisyon verdik. Bu da maç içinde olan şeyler. Takım olarak iyi oynadığımız düşünüyorum. Tabii ki bu kadar pozisyon vermememiz lazım. Bu da bize ders olur umarım. İnşallah bundan sonraki maçlarda bu kadar pozisyon vermeyiz. Kim oynarsa oynasın fark etmiyor. Buraya en formda oyuncular geliyor. Herkes formda, Samet öyle, Merih öyle. Kim oynarsa oynasın fark etmez, değişen bir şey olmaz" diye konuştu.Kenan Yıldız'ın attığı golün ofsayt olmasaydı maçın daha farklı bir noktaya gidebileceğini ifade eden 29 yaşındaki futbolcu, "Golü atsaydık, ofsayt olmasaydı maç farklı bir noktaya gidecekti. Gol iptal edilince ister istemez psikolojik olarak skoru korumak istiyorsun. İçeride bunu konuştuk, ikinci yarı çıktık ve bunu düzelttik. Psikolojik olarak geri çekiliyorsunuz skoru korumak için. Bu kadar topun arkasına çekilip, beklersen her an gol yeme ihtimalin oluyor ve bunu düzelttik" şeklinde konuştu.'Samet, Gürcistan maçında bence 10 üzerinden 10 oynadı'Kampta Samet Akaydin'in en yakın arkadaşlarından biri olduğunu belirten başarılı savunma oyuncusu, "Samet kampta en yakınlarımdan biri, onu çok seviyorum. Dün bence 10 üzerinden 10 oynadı. Eleştiriler olması ülkemizde normal. En ufak hatada performans düşüklüğünde eleştiriler başlıyor. Samet bunun altında kalkmasını bildi. Samet mental olarak kuvvetli birisi. Bu yorumları görüyoruz ama bu seviyelerde olabilmek için mental olarak kuvvetli olman gerekiyor. Yoksa çok etkilenirsin" açıklamasında bulundu.'Maçtan çıkınca sosyal medyada gördüm, inanmadım'Gürcistan karşılaşmasında Samet Akaydin'in kendisinin şortuyla çıktığının hatırlatılması üzerine Abdülkerim Bardakcı, "Maçtan çıkınca sosyal medyada gördüm, inanmadım. Kendisini sordum, o da yanlışlıkla giydiğini söyledi. Maç içinde Allah’tan görmedik" dedi.'Kariyer olarak sadece buraya odaklıyım'Çok çalıştığını vurgulayan Bardakcı, "En başından bu yana Galatasaray’a yaptığım röportajlarda söylüyorum; çok çalışıyorum, her gün sürekli ekstralar yapıyorum, bunun da faydasını görüyorum. Kariyer olarak sadece buraya odaklıyım. Başka bir şey düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.'Turnuvada kimseden çekincemiz yok'Çok iyi bir takım olduklarını aktaran 29 yaşındaki savunma oyuncusu, "Turnuvada kimseden çekincemiz yok. Bu sene ilkleri başararak turnuvaya katıldık. Hırvatistan’ı evinde yendik, grup lideri olarak katıldık. Grubu lider bitirmek istiyoruz. Ona göre hocamız oyun planı hazırlayacaktır. Ronaldo da biliyorsunuz benim için dünya üzerindeki en iyi futbolcu. Ona karşı oynamak benim için de çok farklı olacak. Allah’ın izniyle endişelenmenize gerek yok. Çok iyi bir kadroya sahibiz. Herkes ne kadar büyük başarı elde edebileceğimizin farkında. Her toplantıda kendi aramızda konuşuyoruz, neler başarabileceğimizi biliyoruz. Hocamız da uygun sistemi gösterecektir. Hoca herkesi aynı durumda, aynı formda gönlünü kırmamak için son ana kadar bekliyor, bu da bence çok iyi bir şey" değerlendirmesinde bulundu.Dortmund'da oynadıkları karşılaşmada Türk seyircilerinin yaptığı atmosfer için ise Abdülkerim Bardakcı, "Kendimizi Türkiye’de gibi hissettik. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Galibiyette onların da çok büyük payı vardı. İnşallah bizi desteklemeye devam etsinler. Ülkemizi çok gururlandırmak istiyoruz" diye konuştu.'Hepsi birbirinden güzel gol, hepsinin anlamı çok farklı'Gürcistan maçında 3 golün de anlamının farklı olduğunu belirten Bardakcı, "Hepsi birbirinden güzel gol, hepsinin anlamı çok farklı. Özellikle Arda’nın attığı gol. Maçtan önce Kerem’e söylemiştim, inşallah girersin maçı bitirirsin demiştim, öyle de oldu. Arda daha önce Galler maçında da böyle gol atmıştı. Daha topa vurmadan biz gol olacağını düşündük. Arda topu ayağına alınca herkes hissediyor" şeklinde konuştu.Türkiye'yi gururlandırmak istediklerini vurgulayan milli futbolcu, "İnşallah ülkemizi en büyük seviyede gururlandırmak istiyoruz. Çok çalışıyoruz, herkes her şeyinden feragat ediyor. 3 haftadır buradayız, çok iyi çalışıyoruz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak, en büyük hedefimiz gruptan lider olarak çıkmak" açıklamasında bulundu.Saç stiliyle ilgili ise Abdülkerim Bardakcı, "Kendime değişik bir tarz oluşturmaya çalıştım. Ligde bunu yapmıştım, bana uğurlu gelmişti, 2 gol atmıştım. Turnuvada bu şekilde başlamak istedim. O stilde devam etmek istiyorum" dedi.'Okan hoca ile Montella’nın oyun sistemleri birbirine yakın'Okan Buruk ile Vincenzo Montella'nın oyun sistemlerinin yakın olduğunu ifade eden 29 yaşındaki futbolcu, "İkisi de oyun kuran, topla dripling yapan stoperleri tercih ediyorlar. Bu da benim en büyük özelliklerimden biri. Böyle bir sistemde oynamak beni mutlu ediyor" diye konuştu.'Buraları göremeden futbol kariyerim bitseydi çok üzülürdüm'Kariyerinde buralara gelmeyi hep hayal ettiğini aktaran Abdülkerim Bardakcı sözlerine şöyle devam etti:Şampiyonada maçları izlediğini söyleyen Bardakcı, "Turnuvada maçları izliyorum. İspanya’yı beğendim. Portekiz iyi oynadı. Tabi ki de biz" dedi.Genç futbolcu Arda Güler'in turnuvaya damga vuracağını belirten milli futbolcu, "Damgasını vurmaya başladı da zaten. Her gün kendini geliştirebilen bir çocuk" ifadelerini kullandı.İlk hedefin gruptan çıkmak olduğunu vurgulayan Abdülkerim Bardakcı, "İlk hedefimiz gruptan çıkmak ama bu bizim için yeteli değil. Çünkü çok kaliteli bir takımız. Neler yapabileceğimizin farkındayız. Gittiğimiz yere kadar gidebileceğiz. Keşke finale kadar gidebilsek. Gidebiliriz de neden olmasın bu kaliteyle" açıklamasında bulundu.'Mehter Marşı dinliyorum'Takım içinde müzikleri genellikle Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun açtığını söyleyen Bardakcı, "Biz de ondan dinliyoruz. Milli takıma geldiğimde maçtan önce genellikle Mehter Marşı dinliyorum. Beni çok motive ediyor. Savaşa gidiyormuş gibi hissediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
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Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı: Turnuvada kimseden çekincemiz yok

16:53 19.06.2024
© İHA / OĞUZHAN ORT - UYGAR AYDIN-AW230589Abdülkerim Bardakcı
Abdülkerim Bardakcı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2024
© İHA / OĞUZHAN ORT - UYGAR AYDIN-AW230589
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Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, hedeflerinin ilk olarak gruptan çıkmak olduğunu belirterek, turnuvada kimseden çekinmediklerini söyledi.
Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, hedeflerinin ilk olarak gruptan çıkmak olduğunu belirterek, turnuvada kimseden çekinmediklerini söyledi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Dortmund Stadyumu’nda karşılaştığı Gürcistan’ı 3-1 mağlup etti. Grubun ikinci karşılaşması olan Portekiz müsabakası öncesinde milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Gürcistan galibiyetini değerlendiren Bardakcı, "Amacımız galibiyetle başlamaktı. İyi ve faydalı bir kamp dönemiydi. İyi hazırlık maçları oynadık, sonuçları iyi olmasa da her şeyi test ettik ve gördük. Kaliteli bir kadroya sahibiz. İlk maçlar, en zor maçlar arasına girmiştir. Çok şükür galip geldik. İnşallah bunu da devam ettirmek istiyoruz. Bence dün iyi oynadık ama bazen savunmada birkaç net pozisyon verdik. Bu da maç içinde olan şeyler. Takım olarak iyi oynadığımız düşünüyorum. Tabii ki bu kadar pozisyon vermememiz lazım. Bu da bize ders olur umarım. İnşallah bundan sonraki maçlarda bu kadar pozisyon vermeyiz. Kim oynarsa oynasın fark etmiyor. Buraya en formda oyuncular geliyor. Herkes formda, Samet öyle, Merih öyle. Kim oynarsa oynasın fark etmez, değişen bir şey olmaz" diye konuştu.
Kenan Yıldız'ın attığı golün ofsayt olmasaydı maçın daha farklı bir noktaya gidebileceğini ifade eden 29 yaşındaki futbolcu, "Golü atsaydık, ofsayt olmasaydı maç farklı bir noktaya gidecekti. Gol iptal edilince ister istemez psikolojik olarak skoru korumak istiyorsun. İçeride bunu konuştuk, ikinci yarı çıktık ve bunu düzelttik. Psikolojik olarak geri çekiliyorsunuz skoru korumak için. Bu kadar topun arkasına çekilip, beklersen her an gol yeme ihtimalin oluyor ve bunu düzelttik" şeklinde konuştu.

'Samet, Gürcistan maçında bence 10 üzerinden 10 oynadı'

Kampta Samet Akaydin'in en yakın arkadaşlarından biri olduğunu belirten başarılı savunma oyuncusu, "Samet kampta en yakınlarımdan biri, onu çok seviyorum. Dün bence 10 üzerinden 10 oynadı. Eleştiriler olması ülkemizde normal. En ufak hatada performans düşüklüğünde eleştiriler başlıyor. Samet bunun altında kalkmasını bildi. Samet mental olarak kuvvetli birisi. Bu yorumları görüyoruz ama bu seviyelerde olabilmek için mental olarak kuvvetli olman gerekiyor. Yoksa çok etkilenirsin" açıklamasında bulundu.

'Maçtan çıkınca sosyal medyada gördüm, inanmadım'

Gürcistan karşılaşmasında Samet Akaydin'in kendisinin şortuyla çıktığının hatırlatılması üzerine Abdülkerim Bardakcı, "Maçtan çıkınca sosyal medyada gördüm, inanmadım. Kendisini sordum, o da yanlışlıkla giydiğini söyledi. Maç içinde Allah’tan görmedik" dedi.

'Kariyer olarak sadece buraya odaklıyım'

Çok çalıştığını vurgulayan Bardakcı, "En başından bu yana Galatasaray’a yaptığım röportajlarda söylüyorum; çok çalışıyorum, her gün sürekli ekstralar yapıyorum, bunun da faydasını görüyorum. Kariyer olarak sadece buraya odaklıyım. Başka bir şey düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

'Turnuvada kimseden çekincemiz yok'

Çok iyi bir takım olduklarını aktaran 29 yaşındaki savunma oyuncusu, "Turnuvada kimseden çekincemiz yok. Bu sene ilkleri başararak turnuvaya katıldık. Hırvatistan’ı evinde yendik, grup lideri olarak katıldık. Grubu lider bitirmek istiyoruz. Ona göre hocamız oyun planı hazırlayacaktır. Ronaldo da biliyorsunuz benim için dünya üzerindeki en iyi futbolcu. Ona karşı oynamak benim için de çok farklı olacak. Allah’ın izniyle endişelenmenize gerek yok. Çok iyi bir kadroya sahibiz. Herkes ne kadar büyük başarı elde edebileceğimizin farkında. Her toplantıda kendi aramızda konuşuyoruz, neler başarabileceğimizi biliyoruz. Hocamız da uygun sistemi gösterecektir. Hoca herkesi aynı durumda, aynı formda gönlünü kırmamak için son ana kadar bekliyor, bu da bence çok iyi bir şey" değerlendirmesinde bulundu.
Dortmund'da oynadıkları karşılaşmada Türk seyircilerinin yaptığı atmosfer için ise Abdülkerim Bardakcı, "Kendimizi Türkiye’de gibi hissettik. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Galibiyette onların da çok büyük payı vardı. İnşallah bizi desteklemeye devam etsinler. Ülkemizi çok gururlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

'Hepsi birbirinden güzel gol, hepsinin anlamı çok farklı'

Gürcistan maçında 3 golün de anlamının farklı olduğunu belirten Bardakcı, "Hepsi birbirinden güzel gol, hepsinin anlamı çok farklı. Özellikle Arda’nın attığı gol. Maçtan önce Kerem’e söylemiştim, inşallah girersin maçı bitirirsin demiştim, öyle de oldu. Arda daha önce Galler maçında da böyle gol atmıştı. Daha topa vurmadan biz gol olacağını düşündük. Arda topu ayağına alınca herkes hissediyor" şeklinde konuştu.
Türkiye'yi gururlandırmak istediklerini vurgulayan milli futbolcu, "İnşallah ülkemizi en büyük seviyede gururlandırmak istiyoruz. Çok çalışıyoruz, herkes her şeyinden feragat ediyor. 3 haftadır buradayız, çok iyi çalışıyoruz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak, en büyük hedefimiz gruptan lider olarak çıkmak" açıklamasında bulundu.
Saç stiliyle ilgili ise Abdülkerim Bardakcı, "Kendime değişik bir tarz oluşturmaya çalıştım. Ligde bunu yapmıştım, bana uğurlu gelmişti, 2 gol atmıştım. Turnuvada bu şekilde başlamak istedim. O stilde devam etmek istiyorum" dedi.

'Okan hoca ile Montella’nın oyun sistemleri birbirine yakın'

Okan Buruk ile Vincenzo Montella'nın oyun sistemlerinin yakın olduğunu ifade eden 29 yaşındaki futbolcu, "İkisi de oyun kuran, topla dripling yapan stoperleri tercih ediyorlar. Bu da benim en büyük özelliklerimden biri. Böyle bir sistemde oynamak beni mutlu ediyor" diye konuştu.

'Buraları göremeden futbol kariyerim bitseydi çok üzülürdüm'

Kariyerinde buralara gelmeyi hep hayal ettiğini aktaran Abdülkerim Bardakcı sözlerine şöyle devam etti:
Hayal ediyordum ama açık söylemek gerekirse o seviyeden bu seviyeye gerçekleşebileceğini zor olarak görüyordum. Hayal etmek başarmanın yarısıdır. Gerçekten çok çalışıyorum. Buraları göremeden futbol kariyerim bitseydi çok üzülürdüm. İnşallah daha da üstüne çıkmaya çalışacağım. Mental olarak çok güçlü olduğumu söyleyebilirim. Yapılan eleştiriden etkilenmiyorum. Çok çalışıyorum, sürekli bazı şeyleri hayal ediyorum, gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu da bana faydalı olacağını düşünüyorum.
Şampiyonada maçları izlediğini söyleyen Bardakcı, "Turnuvada maçları izliyorum. İspanya’yı beğendim. Portekiz iyi oynadı. Tabi ki de biz" dedi.
Genç futbolcu Arda Güler'in turnuvaya damga vuracağını belirten milli futbolcu, "Damgasını vurmaya başladı da zaten. Her gün kendini geliştirebilen bir çocuk" ifadelerini kullandı.
İlk hedefin gruptan çıkmak olduğunu vurgulayan Abdülkerim Bardakcı, "İlk hedefimiz gruptan çıkmak ama bu bizim için yeteli değil. Çünkü çok kaliteli bir takımız. Neler yapabileceğimizin farkındayız. Gittiğimiz yere kadar gidebileceğiz. Keşke finale kadar gidebilsek. Gidebiliriz de neden olmasın bu kaliteyle" açıklamasında bulundu.

'Mehter Marşı dinliyorum'

Takım içinde müzikleri genellikle Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun açtığını söyleyen Bardakcı, "Biz de ondan dinliyoruz. Milli takıma geldiğimde maçtan önce genellikle Mehter Marşı dinliyorum. Beni çok motive ediyor. Savaşa gidiyormuş gibi hissediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2024
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