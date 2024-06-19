https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/arda-guler-ve-mert-muldur-ilk-maclarin-en-iyi-golu-kategorisinde-aday-gosterildi-1084993955.html

Arda Güler ve Mert Müldür, 'ilk maçların en iyi golü' kategorisinde aday gösterildi

Arda Güler ve Mert Müldür, 'ilk maçların en iyi golü' kategorisinde aday gösterildi

Sputnik Türkiye

Milli futbolcular Arda Güler ve Mert Müldür, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) 'ilk grup maçlarının en iyi golü' için oylanacak. 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T09:51+0300

2024-06-19T09:51+0300

2024-06-19T09:51+0300

spor

a milli futbol takımı

türkiye a milli futbol takımı

arda güler

mert müldür

uefa

euro 2024

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UEFA'nın internet sitesinde başlatılan oylamada, ay-yıldızlıların 3-1 kazandığı Gürcistan mücadelesinde rakip fileleri havalandıran Arda Güler ve Mert Müldür, 'ilk grup maçlarının en iyi golü' kategorisinde aday gösterildi.Ukrayna'yı 3-0 yenen Romanya'nın ilk golünü atan Nicolae Stanciu ve Arnavutluk'u 2-1 mağlup eden İtalya'nın galibiyet golünü kaydeden Nicolo Barella da adaylar arasında yer aldı.

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a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı, arda güler, mert müldür, uefa, euro 2024