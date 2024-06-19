https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/arda-guler-ve-mert-muldur-ilk-maclarin-en-iyi-golu-kategorisinde-aday-gosterildi-1084993955.html
Arda Güler ve Mert Müldür, 'ilk maçların en iyi golü' kategorisinde aday gösterildi
Arda Güler ve Mert Müldür, 'ilk maçların en iyi golü' kategorisinde aday gösterildi
Sputnik Türkiye
Milli futbolcular Arda Güler ve Mert Müldür, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) 'ilk grup maçlarının en iyi golü' için oylanacak. 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T09:51+0300
2024-06-19T09:51+0300
2024-06-19T09:51+0300
spor
a milli futbol takımı
türkiye a milli futbol takımı
arda güler
mert müldür
uefa
euro 2024
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/13/1084993798_0:262:2711:1787_1920x0_80_0_0_12b4b91b755e20f209c7049f288bb1d0.jpg
UEFA'nın internet sitesinde başlatılan oylamada, ay-yıldızlıların 3-1 kazandığı Gürcistan mücadelesinde rakip fileleri havalandıran Arda Güler ve Mert Müldür, 'ilk grup maçlarının en iyi golü' kategorisinde aday gösterildi.Ukrayna'yı 3-0 yenen Romanya'nın ilk golünü atan Nicolae Stanciu ve Arnavutluk'u 2-1 mağlup eden İtalya'nın galibiyet golünü kaydeden Nicolo Barella da adaylar arasında yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/dunya-arda-guleri-konusuyor-ancelottinin-mesajini-paylasti-fatih-terim-fark-edilmeyeni-anlatti-1084984117.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/13/1084993798_0:8:2711:2041_1920x0_80_0_0_7e71851fce718384ce08bcd83ad01e88.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı, arda güler, mert müldür, uefa, euro 2024
a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı, arda güler, mert müldür, uefa, euro 2024
Arda Güler ve Mert Müldür, 'ilk maçların en iyi golü' kategorisinde aday gösterildi
Milli futbolcular Arda Güler ve Mert Müldür, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) 'ilk grup maçlarının en iyi golü' için oylanacak.
UEFA'nın internet sitesinde başlatılan oylamada, ay-yıldızlıların 3-1 kazandığı Gürcistan mücadelesinde rakip fileleri havalandıran Arda Güler ve Mert Müldür, 'ilk grup maçlarının en iyi golü' kategorisinde aday gösterildi.
Ukrayna'yı 3-0 yenen Romanya'nın ilk golünü atan Nicolae Stanciu ve Arnavutluk'u 2-1 mağlup eden İtalya'nın galibiyet golünü kaydeden Nicolo Barella da adaylar arasında yer aldı.