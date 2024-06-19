https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/mehmet-simsek-londrada-turkiye-ekonomisindeki-gelismeleri-ve-ekonomi-programini-anlatacak-1084997824.html
Mehmet Şimşek Londra'da: Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ve ekonomi programını anlatacak
Mehmet Şimşek Londra'da: Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ve ekonomi programını anlatacak
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bugün başlayacak temaslarında portföy yatırımcıları, başlıca küresel yatırım fonları ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla bir... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T11:42+0300
2024-06-19T11:42+0300
2024-06-19T11:42+0300
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
mehmet şimşek
chatham house
londra
jp morgan
deutsche bank
dome group
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki yatırımcı toplantılarını İngiltere'nin başkenti Londra ile sürdürüyor.Şimşek, Ekim 2023'teki ziyaretinin ardından yeniden Londra'da yatırımcı toplantılarına katılacak. Bugün başlayacak Londra temasları, cuma gününe kadar devam edecek.Yatırım bankaları JP Morgan, Deutsche Bank ve Dome Group tarafından organize edilen toplantılar kapsamında Şimşek, yüzlerce yatırımcıyla buluşacak.Şimşek, toplantılarda portföy yatırımcıları, başlıca küresel yatırım fonları ve kredi derecelendirme kuruluşları ile bir araya gelecek.Ayrıca dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarından olan Chatham House'un Londra Konferansı'na katılıp, buradaki üst düzey katılımcılara Türkiye ekonomisindeki son dönem gelişmeleri ve ekonomi programını anlatacak.Bakan Şimşek, göreve geldiği günden beri Avrupa, Orta Doğu ve ABD'de yatırımcı toplantılarına katılarak, ülkenin ekonomik programını ve yatırım fırsatlarını anlatıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/tatilden-donus-oncesi-tabelalar-tekrar-degisiyor-akaryakita-2-zam-birden-geliyor-1084997236.html
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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, chatham house, londra, jp morgan, deutsche bank, dome group
hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, chatham house, londra, jp morgan, deutsche bank, dome group
Mehmet Şimşek Londra'da: Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ve ekonomi programını anlatacak
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bugün başlayacak temaslarında portföy yatırımcıları, başlıca küresel yatırım fonları ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla bir araya gelecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki yatırımcı toplantılarını İngiltere'nin başkenti Londra ile sürdürüyor.
Şimşek, Ekim 2023'teki ziyaretinin ardından yeniden Londra'da yatırımcı toplantılarına katılacak. Bugün başlayacak Londra temasları, cuma gününe kadar devam edecek.
Yatırım bankaları JP Morgan, Deutsche Bank ve Dome Group tarafından organize edilen toplantılar kapsamında Şimşek, yüzlerce yatırımcıyla buluşacak.
Şimşek, toplantılarda portföy yatırımcıları, başlıca küresel yatırım fonları ve kredi derecelendirme kuruluşları ile bir araya gelecek.
Ayrıca dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarından olan Chatham House'un Londra Konferansı'na katılıp, buradaki üst düzey katılımcılara Türkiye ekonomisindeki son dönem gelişmeleri ve ekonomi programını anlatacak.
Bakan Şimşek, göreve geldiği günden beri Avrupa, Orta Doğu ve ABD'de yatırımcı toplantılarına katılarak, ülkenin ekonomik programını ve yatırım fırsatlarını anlatıyor.