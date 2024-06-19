https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/mehmet-simsek-londrada-turkiye-ekonomisindeki-gelismeleri-ve-ekonomi-programini-anlatacak-1084997824.html

Mehmet Şimşek Londra'da: Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ve ekonomi programını anlatacak

Mehmet Şimşek Londra'da: Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ve ekonomi programını anlatacak

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bugün başlayacak temaslarında portföy yatırımcıları, başlıca küresel yatırım fonları ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla bir... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T11:42+0300

2024-06-19T11:42+0300

2024-06-19T11:42+0300

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

mehmet şimşek

chatham house

londra

jp morgan

deutsche bank

dome group

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082943430_0:159:3074:1888_1920x0_80_0_0_9222379a3f25b2623d3099a9bb188ed8.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki yatırımcı toplantılarını İngiltere'nin başkenti Londra ile sürdürüyor.Şimşek, Ekim 2023'teki ziyaretinin ardından yeniden Londra'da yatırımcı toplantılarına katılacak. Bugün başlayacak Londra temasları, cuma gününe kadar devam edecek.Yatırım bankaları JP Morgan, Deutsche Bank ve Dome Group tarafından organize edilen toplantılar kapsamında Şimşek, yüzlerce yatırımcıyla buluşacak.Şimşek, toplantılarda portföy yatırımcıları, başlıca küresel yatırım fonları ve kredi derecelendirme kuruluşları ile bir araya gelecek.Ayrıca dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarından olan Chatham House'un Londra Konferansı'na katılıp, buradaki üst düzey katılımcılara Türkiye ekonomisindeki son dönem gelişmeleri ve ekonomi programını anlatacak.Bakan Şimşek, göreve geldiği günden beri Avrupa, Orta Doğu ve ABD'de yatırımcı toplantılarına katılarak, ülkenin ekonomik programını ve yatırım fırsatlarını anlatıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/tatilden-donus-oncesi-tabelalar-tekrar-degisiyor-akaryakita-2-zam-birden-geliyor-1084997236.html

türkiye

londra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, chatham house, londra, jp morgan, deutsche bank, dome group