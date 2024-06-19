https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/mehmet-aslan-ulku-ocaklarini-terorist-ilan-edecek-bir-cenah-anasinin-karnindan-dogmadi-1084995581.html
Mehmet Aslan: 'Ülkü Ocakları’nı terörist ilan edecek bir cenah anasının karnından doğmadı'
Mehmet Aslan: 'Ülkü Ocakları’nı terörist ilan edecek bir cenah anasının karnından doğmadı'
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İYİ Partili Mehmet Aslan katıldığı bir canlı yayında, Ülkü Ocakları hakkında yorumda bulundu. Aslan, 'Ülkü Ocakları’nı terörist ilan edecek bir cenah anasının... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T10:13+0300
2024-06-19T10:13+0300
2024-06-19T10:13+0300
türkiye
mehmet aslan
iyi parti
ülkü ocakları
siyaset
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İYİ Partili Mehmet Aslan, TV100 ekranlarında Ülkü Ocakları hakkında değerlendirmede bulundu. Mehmet Aslan şu ifadeleri kullandı: ''İYİ Parti Genel Başkanı başdanışmanı sıfatıyla söylüyorum. 'Ülkü Ocakları’nı terörist ilan edecek bir cenah anasının karnından doğmadı. Suyunu içtiğim mensubu olduğum yanından geçtiğim ülkü ocaklarınla da gurur duyuyorum''
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/ozgurin-yumusama-sinyali-sonrasi-mhpli--1084960143.html
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mehmet aslan, iyi parti, ülkü ocakları, siyaset
mehmet aslan, iyi parti, ülkü ocakları, siyaset
Mehmet Aslan: 'Ülkü Ocakları’nı terörist ilan edecek bir cenah anasının karnından doğmadı'
İYİ Partili Mehmet Aslan katıldığı bir canlı yayında, Ülkü Ocakları hakkında yorumda bulundu. Aslan, 'Ülkü Ocakları’nı terörist ilan edecek bir cenah anasının karnından doğmadı' dedi.
İYİ Partili Mehmet Aslan, TV100 ekranlarında Ülkü Ocakları hakkında değerlendirmede bulundu.
Mehmet Aslan şu ifadeleri kullandı:
''İYİ Parti Genel Başkanı başdanışmanı sıfatıyla söylüyorum. 'Ülkü Ocakları’nı terörist ilan edecek bir cenah anasının karnından doğmadı. Suyunu içtiğim mensubu olduğum yanından geçtiğim ülkü ocaklarınla da gurur duyuyorum''