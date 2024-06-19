https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/mehmet-aslan-ulku-ocaklarini-terorist-ilan-edecek-bir-cenah-anasinin-karnindan-dogmadi-1084995581.html

Mehmet Aslan: 'Ülkü Ocakları’nı terörist ilan edecek bir cenah anasının karnından doğmadı'

Mehmet Aslan: 'Ülkü Ocakları’nı terörist ilan edecek bir cenah anasının karnından doğmadı'

Sputnik Türkiye

İYİ Partili Mehmet Aslan katıldığı bir canlı yayında, Ülkü Ocakları hakkında yorumda bulundu. Aslan, 'Ülkü Ocakları’nı terörist ilan edecek bir cenah anasının... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T10:13+0300

2024-06-19T10:13+0300

2024-06-19T10:13+0300

türkiye

mehmet aslan

iyi parti

ülkü ocakları

siyaset

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İYİ Partili Mehmet Aslan, TV100 ekranlarında Ülkü Ocakları hakkında değerlendirmede bulundu. Mehmet Aslan şu ifadeleri kullandı: ''İYİ Parti Genel Başkanı başdanışmanı sıfatıyla söylüyorum. 'Ülkü Ocakları’nı terörist ilan edecek bir cenah anasının karnından doğmadı. Suyunu içtiğim mensubu olduğum yanından geçtiğim ülkü ocaklarınla da gurur duyuyorum''

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/ozgurin-yumusama-sinyali-sonrasi-mhpli--1084960143.html

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mehmet aslan, iyi parti, ülkü ocakları, siyaset