https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/ozgurin-yumusama-sinyali-sonrasi-mhpli--1084960143.html

Özgür'in yumuşama mesajı ardından MHP'li Gören'den Bahçeli'ye silah hediyesi

Özgür'in yumuşama mesajı ardından MHP'li Gören'den Bahçeli'ye silah hediyesi

Sputnik Türkiye

CHP lideri Özgür Özel'in yumuşama açıklaması ardından MHP'li Gören'in sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti. 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T13:52+0300

2024-06-18T13:52+0300

2024-06-18T13:58+0300

politika

özgür özel

chp

yumuşama

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

silah

nükleer silah

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CHP lideri Özgür Özel'in MHP'nin 'yumuşama' sürecine ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Ulvi İzzet Yönter ile Semih Yalçın arasında bir fark yok. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye'de, kimse başkentin göbeğinde bir ülkü ocakları eski başkanının cenazesini sahipsiz bırakmaz” demişti. Özel'in açıklamalarının ardından dikkat çeken bir silahlı paylaşım geldi. Yönter ve Yalçın'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye silah hediye ettiği bir fotoğraf ortaya çıktı. MHP MYK üyesi İzzet Gören, Bahçeli’nin de yer aldığı silahlı fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak, “Yiğidin bir bakışı korkağın pusatından daha keskindir” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/cumhurbaskani-erdogan-ozel-ile-bayramlasti--1084905757.html

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Sputnik Türkiye

özgür özel, chp, yumuşama, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), silah, nükleer silah