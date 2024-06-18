https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/ozgurin-yumusama-sinyali-sonrasi-mhpli--1084960143.html
Özgür'in yumuşama mesajı ardından MHP'li Gören'den Bahçeli'ye silah hediyesi
Özgür'in yumuşama mesajı ardından MHP'li Gören'den Bahçeli'ye silah hediyesi
Sputnik Türkiye
CHP lideri Özgür Özel'in yumuşama açıklaması ardından MHP'li Gören'in sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti. 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T13:52+0300
2024-06-18T13:52+0300
2024-06-18T13:58+0300
politika
özgür özel
chp
yumuşama
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
silah
nükleer silah
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CHP lideri Özgür Özel'in MHP'nin 'yumuşama' sürecine ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Ulvi İzzet Yönter ile Semih Yalçın arasında bir fark yok. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye'de, kimse başkentin göbeğinde bir ülkü ocakları eski başkanının cenazesini sahipsiz bırakmaz” demişti. Özel'in açıklamalarının ardından dikkat çeken bir silahlı paylaşım geldi. Yönter ve Yalçın'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye silah hediye ettiği bir fotoğraf ortaya çıktı. MHP MYK üyesi İzzet Gören, Bahçeli’nin de yer aldığı silahlı fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak, “Yiğidin bir bakışı korkağın pusatından daha keskindir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/cumhurbaskani-erdogan-ozel-ile-bayramlasti--1084905757.html
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özgür özel, chp, yumuşama, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), silah, nükleer silah
özgür özel, chp, yumuşama, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), silah, nükleer silah
Özgür'in yumuşama mesajı ardından MHP'li Gören'den Bahçeli'ye silah hediyesi
13:52 18.06.2024 (güncellendi: 13:58 18.06.2024)
CHP lideri Özgür Özel'in yumuşama açıklaması ardından MHP'li Gören'in sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti.
CHP lideri Özgür Özel'in MHP'nin 'yumuşama' sürecine ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Ulvi İzzet Yönter ile Semih Yalçın arasında bir fark yok. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye'de, kimse başkentin göbeğinde bir ülkü ocakları eski başkanının cenazesini sahipsiz bırakmaz” demişti.
Özel'in açıklamalarının ardından dikkat çeken bir silahlı paylaşım geldi. Yönter ve Yalçın'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye silah hediye ettiği bir fotoğraf ortaya çıktı.
MHP MYK üyesi İzzet Gören, Bahçeli’nin de yer aldığı silahlı fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak, “Yiğidin bir bakışı korkağın pusatından daha keskindir” ifadelerini kullandı.