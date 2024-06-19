https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/kuzey-kore-ve-rusyanin-pozisyonlari-cok-kutuplu-bir-dunya-yaratmayi-hedefliyor-1085017232.html

‘Kuzey Kore ve Rusya'nın pozisyonları çok kutuplu bir dünya yaratmayı hedefliyor’

‘Kuzey Kore ve Rusya'nın pozisyonları çok kutuplu bir dünya yaratmayı hedefliyor’

Sputnik Türkiye

Rus uzman Aleksandr Jebin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, ABD ve müttefiklerinin artan askeri-politik tehditlerine yanıt... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T22:56+0300

2024-06-19T22:56+0300

2024-06-19T22:56+0300

dünya

vladimir putin

kuzey kore

rusya bilimler akademisi

uzman

pyongyang

abd

japonya

güney kore

çok kutuplu dünya

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Rusya lideri Vladimir Putin’in Kuzey Kore'ye ziyaretini Sputnik’e değerlendiren Rusya Bilimler Akademisi Çin ve Modern Asya Enstitüsü Kore Araştırmaları Merkezi’nin önde gelen araştırmacılarından Aleksandr Jebin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, tarafların ABD ve müttefikleri Japonya ve Güney Kore'nin artan askeri-politik faaliyetleriyle bağlantılı olarak bölgedeki güvenlik ve istikrara yönelik yeni tehditlere yanıt vermelerine olanak tanıyacağını söyledi.Jebin, “Rusya ve Kuzey Kore'nin güvenliklerine yönelik artan risklere ortak yanıt vermeleri önemli. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyareti bu sorunun çözümüne yardımcı olacaktır. ABD'nin Doğu Asya'daki, özellikle de Rusya, Kuzey Kore ve Çin sınırları boyunca askeri faaliyetlerinde keskin bir artış söz konusu. Japonya ve Güney Kore ile birlikte aslında Uzak Doğu'da Rusya, Çin ve Kuzey Kore sınırlarında yeni bir askeri-politik blok oluşturdular. Bu bağlamda Pyongyang'daki zirvede güvenlik ve savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi konularının ele alınması oldukça doğal” dedi.Karşılıklı siyasi desteğin ortaklığı güçlendireceğine ve Kuzey Kore'nin uluslararası otoritesini artıracağına vurgu yapan Rus uzman şöyle devam etti.Çinli askeri uzman ve analitik merkezi başkanı Qin An ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyaretinin Kuzey Kore için bir dizi önemli meselenin çözümüne yardımcı olacağını kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/kuzey-kore-rusya-benzeri-gorulmemis-yaptirimlarin-ustesinden-gelmeyi-basardi-1084956975.html

kuzey kore

pyongyang

japonya

güney kore

çin

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vladimir putin, kuzey kore, rusya bilimler akademisi, uzman, pyongyang, abd, japonya, güney kore, çok kutuplu dünya, çin