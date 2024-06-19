https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/kuzey-kore-ve-rusyanin-pozisyonlari-cok-kutuplu-bir-dunya-yaratmayi-hedefliyor-1085017232.html
‘Kuzey Kore ve Rusya'nın pozisyonları çok kutuplu bir dünya yaratmayı hedefliyor’
‘Kuzey Kore ve Rusya'nın pozisyonları çok kutuplu bir dünya yaratmayı hedefliyor’
Sputnik Türkiye
Rus uzman Aleksandr Jebin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, ABD ve müttefiklerinin artan askeri-politik tehditlerine yanıt... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T22:56+0300
2024-06-19T22:56+0300
2024-06-19T22:56+0300
dünya
vladimir putin
kuzey kore
rusya bilimler akademisi
uzman
pyongyang
abd
japonya
güney kore
çok kutuplu dünya
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Rusya lideri Vladimir Putin’in Kuzey Kore'ye ziyaretini Sputnik’e değerlendiren Rusya Bilimler Akademisi Çin ve Modern Asya Enstitüsü Kore Araştırmaları Merkezi’nin önde gelen araştırmacılarından Aleksandr Jebin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, tarafların ABD ve müttefikleri Japonya ve Güney Kore'nin artan askeri-politik faaliyetleriyle bağlantılı olarak bölgedeki güvenlik ve istikrara yönelik yeni tehditlere yanıt vermelerine olanak tanıyacağını söyledi.Jebin, “Rusya ve Kuzey Kore'nin güvenliklerine yönelik artan risklere ortak yanıt vermeleri önemli. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyareti bu sorunun çözümüne yardımcı olacaktır. ABD'nin Doğu Asya'daki, özellikle de Rusya, Kuzey Kore ve Çin sınırları boyunca askeri faaliyetlerinde keskin bir artış söz konusu. Japonya ve Güney Kore ile birlikte aslında Uzak Doğu'da Rusya, Çin ve Kuzey Kore sınırlarında yeni bir askeri-politik blok oluşturdular. Bu bağlamda Pyongyang'daki zirvede güvenlik ve savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi konularının ele alınması oldukça doğal” dedi.Karşılıklı siyasi desteğin ortaklığı güçlendireceğine ve Kuzey Kore'nin uluslararası otoritesini artıracağına vurgu yapan Rus uzman şöyle devam etti.Çinli askeri uzman ve analitik merkezi başkanı Qin An ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyaretinin Kuzey Kore için bir dizi önemli meselenin çözümüne yardımcı olacağını kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/kuzey-kore-rusya-benzeri-gorulmemis-yaptirimlarin-ustesinden-gelmeyi-basardi-1084956975.html
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vladimir putin, kuzey kore, rusya bilimler akademisi, uzman, pyongyang, abd, japonya, güney kore, çok kutuplu dünya, çin
vladimir putin, kuzey kore, rusya bilimler akademisi, uzman, pyongyang, abd, japonya, güney kore, çok kutuplu dünya, çin
‘Kuzey Kore ve Rusya'nın pozisyonları çok kutuplu bir dünya yaratmayı hedefliyor’
Rus uzman Aleksandr Jebin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, ABD ve müttefiklerinin artan askeri-politik tehditlerine yanıt vermelerine imkan tanıyacağını belirtti.
Rusya lideri Vladimir Putin’in Kuzey Kore'ye ziyaretini Sputnik’e değerlendiren Rusya Bilimler Akademisi Çin ve Modern Asya Enstitüsü Kore Araştırmaları Merkezi’nin önde gelen araştırmacılarından Aleksandr Jebin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, tarafların ABD ve müttefikleri Japonya ve Güney Kore'nin artan askeri-politik faaliyetleriyle bağlantılı olarak bölgedeki güvenlik ve istikrara yönelik yeni tehditlere yanıt vermelerine olanak tanıyacağını söyledi.
Jebin, “Rusya ve Kuzey Kore'nin güvenliklerine yönelik artan risklere ortak yanıt vermeleri önemli. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyareti bu sorunun çözümüne yardımcı olacaktır. ABD'nin Doğu Asya'daki, özellikle de Rusya, Kuzey Kore ve Çin sınırları boyunca askeri faaliyetlerinde keskin bir artış söz konusu. Japonya ve Güney Kore ile birlikte aslında Uzak Doğu'da Rusya, Çin ve Kuzey Kore sınırlarında yeni bir askeri-politik blok oluşturdular. Bu bağlamda Pyongyang'daki zirvede güvenlik ve savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi konularının ele alınması oldukça doğal” dedi.
Karşılıklı siyasi desteğin ortaklığı güçlendireceğine ve Kuzey Kore'nin uluslararası otoritesini artıracağına vurgu yapan Rus uzman şöyle devam etti.
“Kuzey Kore'nin tutumu temel olarak Rusya'nın uluslararası toplumda hedeflediği çok kutuplu dünya, uluslararası ilişkilerde güç kullanımı ve tehdidin reddedilmesi, egemen devletlerin iç işlerine müdahale edilmemesi ve onlara herhangi bir kalkınma modeli dayatılmaması gibi amaçlara yöneliktir. Bu bağlamda Moskova ve Pyongyang'ın pozisyonları örtüşüyor. Kuzey Kore, en başından itibaren Ukrayna sorununda Rusya'yı destekleme konusunda ilkeli bir duruş sergiledi ve bu tutumunu sürekli olarak korudu.”
Çinli askeri uzman ve analitik merkezi başkanı Qin An ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyaretinin Kuzey Kore için bir dizi önemli meselenin çözümüne yardımcı olacağını kaydetti:
“Uzun süredir yaptırımlar altında olan Kuzey Kore, ileri teknolojiler, enerji kaynakları ve gıda alanında zorluklarla karşı karşıya. Rusya, bu alanlardaki avantajını kullanarak, Kuzey Kore'nin kalkınmada atılım yapmasına yardımcı olabilir ve ona küresel zorbalığa yanıt verme gücü katabilir.”