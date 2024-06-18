https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/kuzey-kore-rusya-benzeri-gorulmemis-yaptirimlarin-ustesinden-gelmeyi-basardi-1084956975.html
Kuzey Kore: Rusya, benzeri görülmemiş yaptırımların üstesinden gelmeyi başardı
Kuzey Kore: Rusya, benzeri görülmemiş yaptırımların üstesinden gelmeyi başardı
Sputnik Türkiye
Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Rusya’nın eşi benzeri görülmemiş yaptırımların üstesinden başarıyla gelerek Batı’nın baskılarına direnmekle birlikte... 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T12:19+0300
2024-06-18T12:19+0300
2024-06-18T12:19+0300
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Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Pyongyang ziyareti öncesinde Rusya’nın başta ABD, Batı’nın yaptırım baskına karşı mücadelesini değerlendirdi.Rusya'nın, ekonomisini yok etmeyi amaçlayan eşi benzeri görülmemiş Batı yaptırımlarının üstesinden başarıyla geldiğine dikkat çekilen makalede, "Rusya’nın derhal askeri ekonomik sisteme geçmesi ve esnek ekonomik stratejiyi uygulamaya koyması, ABD ve Batı’dan gelen güçlü baskılara rağmen istikrarlı ekonomik kalkınma sağlamasına ve askeri üretimin nitelik ve niceliğini artırmasına olanak tanıdı" ifadelerine yer verildi.ABD liderliğindeki Batı’nın, Rusya’yı ve onun bağımsız ve güçlü devlet statüsünü yok etmeye yönelik eylemlerinin mevcut Ukrayna krizinin ana nedeni haline geldiği kaydedildi.Makalenin devamında şu ifadelere yer verildi:KCNA, “Adalet mücadelesi kaçınılmaz olarak adaletin zaferiyle sonuçlanacak” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/putin-kuzey-kore-gazetesi-icin-yazdi-birlikte-batinin-baskisina-karsi-mucadele-ediyoruz-1084949208.html
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, rusya, vladimir putin, rusya - kuzey kore ilişkileri, çok kutuplu dünya, yaptırım, abd yaptırım, nato
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, rusya, vladimir putin, rusya - kuzey kore ilişkileri, çok kutuplu dünya, yaptırım, abd yaptırım, nato
Kuzey Kore: Rusya, benzeri görülmemiş yaptırımların üstesinden gelmeyi başardı
Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Rusya’nın eşi benzeri görülmemiş yaptırımların üstesinden başarıyla gelerek Batı’nın baskılarına direnmekle birlikte istikrarlı bir ekonomik kalkınma sağladığını ve askeri üretiminin nitelik ve niceliğini arttırdığını belirtti.
Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Pyongyang ziyareti
öncesinde Rusya’nın başta ABD, Batı’nın yaptırım baskına karşı mücadelesini değerlendirdi.
Rusya'nın, ekonomisini yok etmeyi amaçlayan eşi benzeri görülmemiş Batı yaptırımlarının üstesinden başarıyla geldiğine dikkat çekilen makalede, "Rusya’nın derhal askeri ekonomik sisteme geçmesi ve esnek ekonomik stratejiyi uygulamaya koyması, ABD ve Batı’dan gelen güçlü baskılara rağmen istikrarlı ekonomik kalkınma sağlamasına ve askeri üretimin nitelik ve niceliğini artırmasına olanak tanıdı" ifadelerine yer verildi.
ABD liderliğindeki Batı’nın, Rusya’yı ve onun bağımsız ve güçlü devlet statüsünü yok etmeye yönelik eylemlerinin mevcut Ukrayna krizinin ana nedeni haline geldiği kaydedildi.
Makalenin devamında şu ifadelere yer verildi:
NATO’nun kötü düşünülmüş “doğuya genişleme” stratejisi ve Ukraynalı neo-Nazi güçlerinin yeniden canlanması, Rusya’yı kendini savunma tedbiri olarak özel askeri harekat başlatmaya zorladı. Ancak Kuzey Kore halkı Rusya Federasyonu ile dayanışma içerisinde ve her zaman halkı ve hükümetiyle ‘aynı siperde’ olacak, Rusya’nın ülkenin bağımsızlığını ve güvenlik çıkarlarını savunma, ‘emperyalist hegemonik güçleri yok etme’ ve çok kutuplu bir dünya inşa etme mücadelesini destekleyecek.
KCNA, “Adalet mücadelesi kaçınılmaz olarak adaletin zaferiyle sonuçlanacak” diye ekledi.