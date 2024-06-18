Kuzey Kore: Rusya, benzeri görülmemiş yaptırımların üstesinden gelmeyi başardı

NATO’nun kötü düşünülmüş “doğuya genişleme” stratejisi ve Ukraynalı neo-Nazi güçlerinin yeniden canlanması, Rusya’yı kendini savunma tedbiri olarak özel askeri harekat başlatmaya zorladı. Ancak Kuzey Kore halkı Rusya Federasyonu ile dayanışma içerisinde ve her zaman halkı ve hükümetiyle ‘aynı siperde’ olacak, Rusya’nın ülkenin bağımsızlığını ve güvenlik çıkarlarını savunma, ‘emperyalist hegemonik güçleri yok etme’ ve çok kutuplu bir dünya inşa etme mücadelesini destekleyecek.