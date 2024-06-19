Kocaeli'nde bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

SESLİ HABER 'Batı, BRICS'i bölmek istiyordu' 06:04 4 dk

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OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL Kurbanlık seçiminde gözden kaçanlar 07:00 58 dk

SESLİ HABER Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği Nükleer Santraller Fuarı başlıyor 08:04 2 dk

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ÖZEL HABER Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi 11:48 5 dk

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YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL Kentlerin oturma odası: Meydanlar 12:05 46 dk

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SESLİ HABER Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever: Çocuk gibi heyecanlıydım 13:08 2 dk

ÖZEL HABER Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri 13:22 4 dk

SESLİ HABER Ukraynalı esir konuştu: Rus askerlerinin gelmesini bekledik 13:37 2 dk

SESLİ HABER Hasan Can Kaya'ya 'alıkoyma' iddiası 13:50 2 dk

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SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL Türk müzik tarihine girmiş 'acayip şarkılar' 14:09 33 dk

SESLİ HABER İnternette fiyatı en çok karşılaştırılan ürün hangisi? 14:48 2 dk

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ÖZEL HABER Türkiye’nin plaj haritası 15:10 39 dk

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ÖZEL HABER Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler? 16:10 5 dk

SESLİ HABER Ukraynalı esir konuştu: Rus askerlerinin gelmesini bekledik 16:26 2 dk

ÖZEL HABER Türkiye’de engelli olmak 16:38 8 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 17:00 5 dk

SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL A'dan Z'ye balın hikâyesi 17:05 59 dk

TARİHTE BUGÜN Modern Rus edebiyatının kurucusuydu 18:14 4 dk

SESLİ HABER Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir? 18:28 3 dk

SESLİ HABER Mahkeme, HPV aşısının SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti 18:40 3 dk

SESLİ HABER BM'den İsrail'e dair önemli karar 18:52 1 dk

ÖZEL HABER Türkiye’nin plaj haritası 19:00 39 dk

EN ÇOK OKUNAN 5 HABER Türkiye neyi takip etti? 19:47 7 dk

SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL Hababam Sınıfı ve imza şarkıları 20:00 38 dk

SESLİ HABER Norveçli siyaset bilimci: Putin, Batı’yı uyarmıştı 20:47 5 dk

SESLİ HABER Macron ters köşe olabilir: Le Pen'in partisi yükselişte 21:16 2 dk

SESLİ HABER İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı 21:28 2 dk

SESLİ HABER Dünyanın ilk yağmurunun izine rastlandı 21:43 2 dk

SESLİ HABER İran'dan BRICS açıklaması 21:51 2 dk

SESLİ HABER Afrika filleri, birbiriyle özel sesler çıkararak hitap ediyor 22:04 1 dk

SESLİ HABER Trump: Zayıf insanlarla geçinemiyorum. Putin güçlü o yüzden ilişkilerim iyi 22:51 1 dk

SESLİ HABER İspanya futbolunda ilk: Hapis cezası verildi 23:21 2 dk

SESLİ HABER İstanbullulara müjde: Yeni tramvay hattı geliyor 23:35 1 dk

SESLİ HABER Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi konacak: Araç fiyatlarına nasıl yansır? 23:46 4 dk

SESLİ HABER İnternette fiyatı en çok karşılaştırılan ürün hangisi? 06:04 2 dk

SESLİ HABER Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında oranlar güncellendi 06:17 4 dk

SESLİ HABER Mahkeme, HPV aşısının SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti 06:34 3 dk

SESLİ HABER 5 milyon 500 bin TL dolandıran suç örgütü yakalandı 06:47 2 dk

SESLİ HABER Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever: Çocuk gibi heyecanlıydım 07:05 2 dk

SESLİ HABER Kredi kartıyla alışverişte bir devir bitiyor 07:18 2 dk

SESLİ HABER Yapay zekaya sorduk: EURO 2024'te hangi ülke şampiyon olacak? 07:31 3 dk

SESLİ HABER 'Akkuyu dünyanın en güzel ve en verimli nükleer tesisi olacak' 07:47 3 dk

SESLİ HABER Ukrayna halkı ekmeğe zam beklerken tahıllar ihraç ediliyor 08:04 2 dk

SESLİ HABER Hasan Can Kaya'ya 'alıkoyma' iddiası 08:18 2 dk

SESLİ HABER Trump: Zayıf insanlarla geçinemiyorum. Putin güçlü o yüzden ilişkilerim iyi 08:32 1 dk

SESLİ HABER Afrika filleri, birbiriyle özel sesler çıkararak hitap ediyor 08:44 1 dk

YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL Kentlerin oturma odası: Meydanlar 09:00 46 dk

SESLİ HABER İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı 09:51 2 dk

SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL A'dan Z'ye balın hikâyesi 10:00 59 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 11:00 1 dk

SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL Türk müzik tarihine girmiş 'acayip şarkılar' 11:09 33 dk

SESLİ HABER Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir? 11:51 3 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 12:00 1 dk

ÖZEL HABER Türkiye’nin plaj haritası 12:09 39 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 13:00 1 dk

ÖZEL HABER Türkiye’de engelli olmak 13:10 8 dk

SESLİ HABER Alman silah üreticisinden flaş Ukrayna açıklaması 13:28 1 dk

ÖZEL HABER Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri 13:37 4 dk

SESLİ HABER ABD basını, Ukraynalı pilotları yerden yere vurdu 13:52 2 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 14:00 1 dk

ÖZEL HABER Türkiye’de bir ev fiyatına tatil, peki dünyada ne kadar? 14:09 4 dk

ÖZEL HABER Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi 14:23 5 dk

SESLİ HABER Musk, bazı ‘terörist oluşumlar’ı açıkladı 14:38 2 dk

SESLİ HABER İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı 14:49 2 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 15:00 1 dk

SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL Hababam Sınıfı ve imza şarkıları 15:05 38 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 16:00 1 dk

ÖZEL HABER Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler? 16:09 5 dk

SESLİ HABER ABD, orta menzilli füze satışına onay verdi 16:24 1 dk

SESLİ HABER İstanbullulara müjde: Yeni tramvay hattı geliyor 16:35 1 dk

SESLİ HABER Ukraynalı esir konuştu: Rus askerlerinin gelmesini bekledik 16:45 2 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 17:00 1 dk

ÖZEL HABER Türkiye’nin plaj haritası 17:08 39 dk

OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL Kurbanlık seçiminde gözden kaçanlar 18:00 58 dk

SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL Milli mücadelede 'petrol' ayrıntısı 19:00 65 dk

SESLİ HABER Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir? 20:12 3 dk

ÖZEL HABER Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi 20:25 5 dk

ÖZEL HABER Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri 20:40 4 dk

SESLİ HABER İran'dan BRICS açıklaması 20:52 2 dk

SESLİ HABER Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi konacak: Araç fiyatlarına nasıl yansır? 21:05 4 dk

SESLİ HABER Ukraynalı esir konuştu: Rus askerlerinin gelmesini bekledik 21:21 2 dk

SESLİ HABER 'Batı, BRICS'i bölmek istiyordu' 21:35 4 dk

SESLİ HABER İspanya futbolunda ilk: Hapis cezası verildi 21:49 2 dk

YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL Kentlerin oturma odası: Meydanlar 22:00 46 dk