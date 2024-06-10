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Marmara denizinde tekrar müsilaj ortaya çıkmaya başladı: 'Sakın denize girmeyin'
Marmara denizinde tekrar müsilaj ortaya çıkmaya başladı: 'Sakın denize girmeyin'
Sputnik Türkiye
Avcılar sahillerinde tekrar müsilaj görülmeye başlanması ardından İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "Müsilajın deniz canlılarına... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T18:00+0300
2024-06-10T18:00+0300
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Marmara denizinde birkaç yıl önce de baş gösteren müsilaj sorunu tekrardan ortaya çıktı. Avcılar sahilinde müsilaj görülmeye başlandığı belirtilirken İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, “Müsilaj uyuyor, uykuda olan müsilajı kışın uyuyan ayılara benzetiyorum” dedi.Uzmanlara göre deniz kirliliği, havaların ısınması gibi nedenlerle ortaya çıkan müsilaj deniz hayatını olumsuz etkiliyor. Balıkların ölmesine sebep oluyor, insan sağlığına da etkiliyor. Çocuklarda kusma ve ishal vakalarının artmasına neden oluyor. İstanbul Boğazı'nda havadan çekilen görüntülerde gemilerin geçişi sonrası oluşan köpüklerin kaybolmadığı ve Boğaz'ın her köşesini kapladığı görülüyor.Avcılar sahilinde müsilaj uyarısı Avcılar sahillerinde ise müsilaj havadan çekilen görüntülerde net bir şekilde ortaya çıktı. Müsilaj Avcılar açıklarında kilometrelerce uzunlukta uzun ve ince bir çizgi şeklinde görüntülenirken, uzmanlar ise müsilajın görüldüğü yerlerde denize girilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.'Uykuda olan müsilajı kışın uyuyan ayılara benzetiyorum'İstanbul Boğazı'nda oluşan köpüklerin 2020 yılından itibaren denizlerde görülen musilajı hatırlattığını ifade eden İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, “Yaklaşık 30 yıl önce müsilajı gündeme getirmiştim. Bunun oluşumu giderek hızlanıyor. Müsilaj uyuyor, uykuda olan musilajı kışın uyuyan ayılara benzetiyorum. Kışın uyur yazın uyanmaya başladığında tekrar ortaya çıkar, müsilaj da böyledir. Hava ve su ısındıkça ortaya çıkıyor. İstanbul Boğazı'nda üst akıntılar var. Üst akıntılar Karadeniz'den aşağı doğru geliyor. Karadeniz kıyıları olan ülkelerin kirliliği de bize geliyor. Tüm dünya denizlerinde müsilaj vardır. Karadeniz'deki kirlilik boğazlara girmeye başladığında suların da ısınmasıyla müsilaj oluşmaya başlıyor. Özellikle Boğaz'ın akıntısız yerlerinde oluşuyor” dedi.'Müsilajı görür görmez kaçın, asla denize girmeyin'İstanbul Boğazı'nın daha fazla incelenerek temizlenmesi gerektiğini ifade eden Çetintaş, “Müsilajın deniz canlılarına büyük zararı vardır. Özellikle balıkların ölümüne yol açabiliyor. Oksijen eksikliğinden balıklar kitleler haline ölebiliyor. Çocuklar kirli denildiği zaman dinlemiyor denize giriyorlar. Bu kirlilikten mikrop kapıyorlar. Müsilaj dönemlerinde çocuklarda ishal ve kusma vakaları ile karşı karşıya kaldık. Verilere baktığınız zaman özellikle yazın haziran ila eylül ayı içerisinde hastanelere giden çocuk hastalarda artış olduğunu bunların içerisinde ishal ve kusma vakalarının yüksek olduğunu görebilirsiniz. Müsilajı görür görmez kaçın denize girmeyin” diye konuştu.
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istanbul, müsilaj
istanbul, müsilaj

Marmara denizinde tekrar müsilaj ortaya çıkmaya başladı: 'Sakın denize girmeyin'

18:00 10.06.2024
© AA / Bursa Teknik ÜniversitesiMarmara'da müsilaj
Marmara'da müsilaj - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
© AA / Bursa Teknik Üniversitesi
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Avcılar sahillerinde tekrar müsilaj görülmeye başlanması ardından İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "Müsilajın deniz canlılarına büyük zararı vardır. Özellikle balıkların ölümüne yol açabiliyor. Oksijen eksikliğinden balıklar kitleler haline ölebiliyor. Müsilajı görür görmez kaçın denize girmeyin" dedi.
Marmara denizinde birkaç yıl önce de baş gösteren müsilaj sorunu tekrardan ortaya çıktı. Avcılar sahilinde müsilaj görülmeye başlandığı belirtilirken İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, “Müsilaj uyuyor, uykuda olan müsilajı kışın uyuyan ayılara benzetiyorum” dedi.
Uzmanlara göre deniz kirliliği, havaların ısınması gibi nedenlerle ortaya çıkan müsilaj deniz hayatını olumsuz etkiliyor. Balıkların ölmesine sebep oluyor, insan sağlığına da etkiliyor. Çocuklarda kusma ve ishal vakalarının artmasına neden oluyor. İstanbul Boğazı'nda havadan çekilen görüntülerde gemilerin geçişi sonrası oluşan köpüklerin kaybolmadığı ve Boğaz'ın her köşesini kapladığı görülüyor.

Avcılar sahilinde müsilaj uyarısı

Avcılar sahillerinde ise müsilaj havadan çekilen görüntülerde net bir şekilde ortaya çıktı. Müsilaj Avcılar açıklarında kilometrelerce uzunlukta uzun ve ince bir çizgi şeklinde görüntülenirken, uzmanlar ise müsilajın görüldüğü yerlerde denize girilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.

'Uykuda olan müsilajı kışın uyuyan ayılara benzetiyorum'

İstanbul Boğazı'nda oluşan köpüklerin 2020 yılından itibaren denizlerde görülen musilajı hatırlattığını ifade eden İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, “Yaklaşık 30 yıl önce müsilajı gündeme getirmiştim. Bunun oluşumu giderek hızlanıyor. Müsilaj uyuyor, uykuda olan musilajı kışın uyuyan ayılara benzetiyorum. Kışın uyur yazın uyanmaya başladığında tekrar ortaya çıkar, müsilaj da böyledir. Hava ve su ısındıkça ortaya çıkıyor. İstanbul Boğazı'nda üst akıntılar var. Üst akıntılar Karadeniz'den aşağı doğru geliyor. Karadeniz kıyıları olan ülkelerin kirliliği de bize geliyor. Tüm dünya denizlerinde müsilaj vardır. Karadeniz'deki kirlilik boğazlara girmeye başladığında suların da ısınmasıyla müsilaj oluşmaya başlıyor. Özellikle Boğaz'ın akıntısız yerlerinde oluşuyor” dedi.

'Müsilajı görür görmez kaçın, asla denize girmeyin'

İstanbul Boğazı'nın daha fazla incelenerek temizlenmesi gerektiğini ifade eden Çetintaş, “Müsilajın deniz canlılarına büyük zararı vardır. Özellikle balıkların ölümüne yol açabiliyor. Oksijen eksikliğinden balıklar kitleler haline ölebiliyor. Çocuklar kirli denildiği zaman dinlemiyor denize giriyorlar. Bu kirlilikten mikrop kapıyorlar. Müsilaj dönemlerinde çocuklarda ishal ve kusma vakaları ile karşı karşıya kaldık. Verilere baktığınız zaman özellikle yazın haziran ila eylül ayı içerisinde hastanelere giden çocuk hastalarda artış olduğunu bunların içerisinde ishal ve kusma vakalarının yüksek olduğunu görebilirsiniz. Müsilajı görür görmez kaçın denize girmeyin” diye konuştu.
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