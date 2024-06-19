Karavan furyası sürüyor: 'Bir günlük otel parasına bir ay tatil'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
'Batı, BRICS'i bölmek istiyordu'
06:04
4 dk
SESLİ HABER
Yapay zekaya sorduk: EURO 2024'te hangi ülke şampiyon olacak?
06:20
3 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 18 milyar dolar
06:33
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
06:46
2 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
Kurbanlık seçiminde gözden kaçanlar
07:00
58 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği Nükleer Santraller Fuarı başlıyor
08:04
2 dk
SESLİ HABER
Litvanya’dan skandal karar: Mezarlar taşınacak
08:17
2 dk
SESLİ HABER
Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında oranlar güncellendi
08:28
4 dk
SESLİ HABER
Ukrayna halkı ekmeğe zam beklerken tahıllar ihraç ediliyor
08:44
2 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
Milli mücadelede 'petrol' ayrıntısı
09:00
65 dk
TARİHTE BUGÜN
Modern Rus edebiyatının kurucusuydu
10:09
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
10:19
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Kredi kartıyla alışverişte bir devir bitiyor
11:08
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
11:21
7 dk
SESLİ HABER
'Akkuyu dünyanın en güzel ve en verimli nükleer tesisi olacak'
11:36
3 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
11:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
12:05
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever: Çocuk gibi heyecanlıydım
13:08
2 dk
ÖZEL HABER
Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri
13:22
4 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir konuştu: Rus askerlerinin gelmesini bekledik
13:37
2 dk
SESLİ HABER
Hasan Can Kaya'ya 'alıkoyma' iddiası
13:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk müzik tarihine girmiş 'acayip şarkılar'
14:09
33 dk
SESLİ HABER
İnternette fiyatı en çok karşılaştırılan ürün hangisi?
14:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
15:10
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
16:10
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir konuştu: Rus askerlerinin gelmesini bekledik
16:26
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
16:38
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
A'dan Z'ye balın hikâyesi
17:05
59 dk
TARİHTE BUGÜN
Modern Rus edebiyatının kurucusuydu
18:14
4 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
18:28
3 dk
SESLİ HABER
Mahkeme, HPV aşısının SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti
18:40
3 dk
SESLİ HABER
BM'den İsrail'e dair önemli karar
18:52
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
19:00
39 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:47
7 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Hababam Sınıfı ve imza şarkıları
20:00
38 dk
SESLİ HABER
Norveçli siyaset bilimci: Putin, Batı’yı uyarmıştı
20:47
5 dk
SESLİ HABER
Macron ters köşe olabilir: Le Pen'in partisi yükselişte
21:16
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
21:28
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yağmurunun izine rastlandı
21:43
2 dk
SESLİ HABER
İran'dan BRICS açıklaması
21:51
2 dk
SESLİ HABER
Afrika filleri, birbiriyle özel sesler çıkararak hitap ediyor
22:04
1 dk
SESLİ HABER
Trump: Zayıf insanlarla geçinemiyorum. Putin güçlü o yüzden ilişkilerim iyi
22:51
1 dk
SESLİ HABER
İspanya futbolunda ilk: Hapis cezası verildi
23:21
2 dk
SESLİ HABER
İstanbullulara müjde: Yeni tramvay hattı geliyor
23:35
1 dk
SESLİ HABER
Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi konacak: Araç fiyatlarına nasıl yansır?
23:46
4 dk
SESLİ HABER
İnternette fiyatı en çok karşılaştırılan ürün hangisi?
06:04
2 dk
SESLİ HABER
Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında oranlar güncellendi
06:17
4 dk
SESLİ HABER
Mahkeme, HPV aşısının SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti
06:34
3 dk
SESLİ HABER
5 milyon 500 bin TL dolandıran suç örgütü yakalandı
06:47
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever: Çocuk gibi heyecanlıydım
07:05
2 dk
SESLİ HABER
Kredi kartıyla alışverişte bir devir bitiyor
07:18
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zekaya sorduk: EURO 2024'te hangi ülke şampiyon olacak?
07:31
3 dk
SESLİ HABER
'Akkuyu dünyanın en güzel ve en verimli nükleer tesisi olacak'
07:47
3 dk
SESLİ HABER
Ukrayna halkı ekmeğe zam beklerken tahıllar ihraç ediliyor
08:04
2 dk
SESLİ HABER
Hasan Can Kaya'ya 'alıkoyma' iddiası
08:18
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Zayıf insanlarla geçinemiyorum. Putin güçlü o yüzden ilişkilerim iyi
08:32
1 dk
SESLİ HABER
Afrika filleri, birbiriyle özel sesler çıkararak hitap ediyor
08:44
1 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
09:00
46 dk
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
09:51
2 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
A'dan Z'ye balın hikâyesi
10:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk müzik tarihine girmiş 'acayip şarkılar'
11:09
33 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
11:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
12:09
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
13:10
8 dk
SESLİ HABER
Alman silah üreticisinden flaş Ukrayna açıklaması
13:28
1 dk
ÖZEL HABER
Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri
13:37
4 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Ukraynalı pilotları yerden yere vurdu
13:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de bir ev fiyatına tatil, peki dünyada ne kadar?
14:09
4 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
14:23
5 dk
SESLİ HABER
Musk, bazı ‘terörist oluşumlar’ı açıkladı
14:38
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
14:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Hababam Sınıfı ve imza şarkıları
15:05
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
16:09
5 dk
SESLİ HABER
ABD, orta menzilli füze satışına onay verdi
16:24
1 dk
SESLİ HABER
İstanbullulara müjde: Yeni tramvay hattı geliyor
16:35
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir konuştu: Rus askerlerinin gelmesini bekledik
16:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
17:08
39 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
Kurbanlık seçiminde gözden kaçanlar
18:00
58 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
Milli mücadelede 'petrol' ayrıntısı
19:00
65 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
20:12
3 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
20:25
5 dk
ÖZEL HABER
Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri
20:40
4 dk
SESLİ HABER
İran'dan BRICS açıklaması
20:52
2 dk
SESLİ HABER
Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi konacak: Araç fiyatlarına nasıl yansır?
21:05
4 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir konuştu: Rus askerlerinin gelmesini bekledik
21:21
2 dk
SESLİ HABER
'Batı, BRICS'i bölmek istiyordu'
21:35
4 dk
SESLİ HABER
İspanya futbolunda ilk: Hapis cezası verildi
21:49
2 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
22:00
46 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
A'dan Z'ye balın hikâyesi
23:00
59 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/karavan-furyasi-suruyor-bir-gunluk-otel-parasi-yerine-bir-ay-tatil-yapiyorlar-1084994294.html
Karavan furyası sürüyor: 'Bir günlük otel parasına bir ay tatil'
Karavan furyası sürüyor: 'Bir günlük otel parasına bir ay tatil'
Sputnik Türkiye
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete soktuğu Karavan Park, Kurban Bayramı'nda lüks oteller yerine daha doğal ve masrafsız bir tatil... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T10:02+0300
2024-06-19T10:13+0300
yaşam
antalya otobüsçüler odası
antalya
karavan
tatil
otel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1c/1072966139_0:115:2223:1365_1920x0_80_0_0_28f42b9d7dc8ff2dec884636806be20f.jpg
Turizm cenneti Antalya Kurban Bayramı nedeniyle yerli ve yabancı turistin tercihi oldu. Kent nüfusuna ilave yerli ve yabancı 1 milyonun üstünde tatilci bekleniyor. Antalya'nın Belek, Kundu, Lara, Konyaaltı, Side, Kemer, Alanya, Kaş, Kalkan, Kaleiçi, Çıralı, Olimpos ve Adrasan gibi dünyaca ünlü turizm merkezlerinde birçok otelde 9 günlük bayram tatilindeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Doluluk nedeniyle tatilciler yer bulmakta zorlanırken bayram tatilini daha masrafsız ve doğal bir şekilde geçirmek isteyenlerin tercihi ise karavan parkları oldu.‘Kendi evimizin rahatlığını buluyoruz'Yurt dışından ve Türkiye'nin birçok ilinden 9 günlük bayram tatili için Antalya'ya gelen karavancılar Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete sokulan ve denize 200 metre mesafede ki Karavan Park'ı tercih etti. Kurban Bayramı nedeniyle tam kapasite dolan Karavan Park'ta tatilciler yer bulmakta zorlandı. Karavanı ile birlikte Antalya'ya gelen Bahri Öktem isimli bir vatandaş otellerde bulamayacakları kendi evlerinin rahatlığı nedeniyle karavan kültürünü tercih ettiklerini belirtti.Otel yerine karavanı tercih ediliyorOtel yaşantısının çok farklı bir yaşantı olduğunun altını çizen Ökten, “Otel, emanettir aslında, oda, yastık, yorgan sizin değildir. Hiçbir eşya sizin değildir, orda bir yabancılık çekersiniz. Ama biz karavanı niye tercih ediyoruz. Akşamları kendi yastığımızda yatıyoruz, kendi odamızda yemek yiyoruz. Şu gördüğünüz bölgede 50-60 tane karavancı var hepsiyle dost oluyorsunuz. Fikir paylaşıyorsunuz, yardımlaşıyorsunuz. Bunlar otellerde bulunacak bir şey değil, bu nedenle karavan hayatını tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı.'Bir günlük otel parasına, bir ay tatil'Karavan Park'ın Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalyalılara ve Türkiye'ye anlamlı bir hizmeti olduğunu belirten Ökten, “Bir kere burası Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Antalyalılara ve Türkiye'ye verdiği bir büyük hediye. Duşlar, tuvaletler, çamaşır yıkama alanı, bulaşık yıkama alanı, buzdolabı, gri suyun atılacağı bir yer var. Parsellere ayrılmış, kimyasal atığın döküleceği bir alan var ve üstelik denize de yakın. Buranın günlük maliyeti 175 TL, bir ay kalabiliyorsunuz ve 5 bin TL ücret ödüyorsunuz. Bunun içerisine elektrik, su, temizlik hizmetleri ve bütün sosyal alanlardan yararlanabiliyorsunuz. Eylül ayında oğlum yurt dışından Antalya'ya gelecek. Ben onlara otel baktım. Biz buraya geleceğiz yine ama onlarda orada kalsın diye, bir geceliği 4 bin 500 TL, bir ay kalıyoruz o parayla” dedi.‘Belediyenin tüm imkanları burada var'Gaziantep'ten Kurban Bayramı tatili için karavan ile ailecek Antalya'ya geldiklerini söyleyen Filiz Ekici ise, “Gaziantep'ten karavan ile geldik, çok güzel bulduk. Mutfağı, banyosu, duşu her imkan var. Aylık bize 5 bin TL'ye mal oldu. Otelde kalsak daha fazlaya mal olurdu. Daha ekonomik, daha güzel” şeklinde konuştu. Belediyenin bütün imkânlarının Karavan Park'ta bulunduğunu söyleyen Esra İstek'de, “Antalya'nın merkezinde buraya bir karavan kurduk. Belediyenin bütün imkânları burada var. Duş almak için şofbenimiz var, sıcak-soğuk suyu elde edebiliyoruz. Kullanmak isteyen karavancılar için buzdolabı, çamaşır makinesi var. Gayet temiz ve hijyenik bir ortamdayız. Özellikle deniz çok yakın yürüme mesafesinde, gidip denize girebilirsiniz” ifadelerini kullandı.‘Daha da büyütülmesi lazım'Şehir dışından Antalya'ya geldiklerini belirten Ali- Nurten Fırıncı çifti ise büyükşehir belediyesinin karavancılar için sunduğu hizmetten memnun kaldıklarını belirterek, “Başkandan bir ricam daha var. Burayı daha da büyütmesi, daha çok insanlar gelsin. Alan müsait, daha da büyüsün, hizmet 10 numara, her şey çok güzel. Güvenliğinden, temizliğine, duşuna kadar, sıcak-soğuk duş var. Çamaşır makineleri, buzdolapları, elektriği, suyu var. Akşam milli maçı izleyeceğiz örneğin burada projektör kurarak. Yeşillik, herkes gelebilir. Karavancılar için çok güzel, rahat ve mükemmel bir yer” dediler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/ata-tohumu-ile-ekim-yapan-ciftci-konustu-diger-bugdaylara-oranla-3-kati-verim-veriyor-1084959043.html
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1c/1072966139_123:0:2098:1481_1920x0_80_0_0_10698f9f8e96108c066ca58adc9c2160.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya otobüsçüler odası, antalya, karavan , tatil, otel
antalya otobüsçüler odası, antalya, karavan , tatil, otel

Karavan furyası sürüyor: 'Bir günlük otel parasına bir ay tatil'

10:02 19.06.2024 (güncellendi: 10:13 19.06.2024)
© İHAKaravan tatili
Karavan tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2024
© İHA
Abone ol
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete soktuğu Karavan Park, Kurban Bayramı'nda lüks oteller yerine daha doğal ve masrafsız bir tatil isteyenlerin tercihi oldu. Vatandaşlar, bir günlük otel masrafı ile bir ay tatil yaptıklarını belirtti.
Turizm cenneti Antalya Kurban Bayramı nedeniyle yerli ve yabancı turistin tercihi oldu. Kent nüfusuna ilave yerli ve yabancı 1 milyonun üstünde tatilci bekleniyor. Antalya'nın Belek, Kundu, Lara, Konyaaltı, Side, Kemer, Alanya, Kaş, Kalkan, Kaleiçi, Çıralı, Olimpos ve Adrasan gibi dünyaca ünlü turizm merkezlerinde birçok otelde 9 günlük bayram tatilindeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Doluluk nedeniyle tatilciler yer bulmakta zorlanırken bayram tatilini daha masrafsız ve doğal bir şekilde geçirmek isteyenlerin tercihi ise karavan parkları oldu.

‘Kendi evimizin rahatlığını buluyoruz'

Yurt dışından ve Türkiye'nin birçok ilinden 9 günlük bayram tatili için Antalya'ya gelen karavancılar Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete sokulan ve denize 200 metre mesafede ki Karavan Park'ı tercih etti. Kurban Bayramı nedeniyle tam kapasite dolan Karavan Park'ta tatilciler yer bulmakta zorlandı.
Karavanı ile birlikte Antalya'ya gelen Bahri Öktem isimli bir vatandaş otellerde bulamayacakları kendi evlerinin rahatlığı nedeniyle karavan kültürünü tercih ettiklerini belirtti.

Otel yerine karavanı tercih ediliyor

Otel yaşantısının çok farklı bir yaşantı olduğunun altını çizen Ökten, “Otel, emanettir aslında, oda, yastık, yorgan sizin değildir. Hiçbir eşya sizin değildir, orda bir yabancılık çekersiniz. Ama biz karavanı niye tercih ediyoruz. Akşamları kendi yastığımızda yatıyoruz, kendi odamızda yemek yiyoruz. Şu gördüğünüz bölgede 50-60 tane karavancı var hepsiyle dost oluyorsunuz. Fikir paylaşıyorsunuz, yardımlaşıyorsunuz. Bunlar otellerde bulunacak bir şey değil, bu nedenle karavan hayatını tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı.

'Bir günlük otel parasına, bir ay tatil'

Karavan Park'ın Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalyalılara ve Türkiye'ye anlamlı bir hizmeti olduğunu belirten Ökten, “Bir kere burası Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Antalyalılara ve Türkiye'ye verdiği bir büyük hediye. Duşlar, tuvaletler, çamaşır yıkama alanı, bulaşık yıkama alanı, buzdolabı, gri suyun atılacağı bir yer var. Parsellere ayrılmış, kimyasal atığın döküleceği bir alan var ve üstelik denize de yakın. Buranın günlük maliyeti 175 TL, bir ay kalabiliyorsunuz ve 5 bin TL ücret ödüyorsunuz. Bunun içerisine elektrik, su, temizlik hizmetleri ve bütün sosyal alanlardan yararlanabiliyorsunuz. Eylül ayında oğlum yurt dışından Antalya'ya gelecek. Ben onlara otel baktım. Biz buraya geleceğiz yine ama onlarda orada kalsın diye, bir geceliği 4 bin 500 TL, bir ay kalıyoruz o parayla” dedi.

‘Belediyenin tüm imkanları burada var'

Gaziantep'ten Kurban Bayramı tatili için karavan ile ailecek Antalya'ya geldiklerini söyleyen Filiz Ekici ise, “Gaziantep'ten karavan ile geldik, çok güzel bulduk. Mutfağı, banyosu, duşu her imkan var. Aylık bize 5 bin TL'ye mal oldu. Otelde kalsak daha fazlaya mal olurdu. Daha ekonomik, daha güzel” şeklinde konuştu. Belediyenin bütün imkânlarının Karavan Park'ta bulunduğunu söyleyen Esra İstek'de, “Antalya'nın merkezinde buraya bir karavan kurduk. Belediyenin bütün imkânları burada var. Duş almak için şofbenimiz var, sıcak-soğuk suyu elde edebiliyoruz. Kullanmak isteyen karavancılar için buzdolabı, çamaşır makinesi var. Gayet temiz ve hijyenik bir ortamdayız. Özellikle deniz çok yakın yürüme mesafesinde, gidip denize girebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

‘Daha da büyütülmesi lazım'

Şehir dışından Antalya'ya geldiklerini belirten Ali- Nurten Fırıncı çifti ise büyükşehir belediyesinin karavancılar için sunduğu hizmetten memnun kaldıklarını belirterek, “Başkandan bir ricam daha var. Burayı daha da büyütmesi, daha çok insanlar gelsin. Alan müsait, daha da büyüsün, hizmet 10 numara, her şey çok güzel. Güvenliğinden, temizliğine, duşuna kadar, sıcak-soğuk duş var. Çamaşır makineleri, buzdolapları, elektriği, suyu var. Akşam milli maçı izleyeceğiz örneğin burada projektör kurarak. Yeşillik, herkes gelebilir. Karavancılar için çok güzel, rahat ve mükemmel bir yer” dediler.
Yozgat'ta çiftçilik yapan Latif Şahin, 15 dekar alana diğer buğday çeşitlerine oranla verimi yüksek olan ata tohumunun ekimini yaptı. Bölgesinde ilki başlatan Şahin, insan boyunu geçen buğday tarlasından hasat zamanı 18 tona yakın verim bekliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2024
YAŞAM
Ata tohumu ile ekim yapan çiftçi konuştu: 'Diğer buğdaylara oranla 3 katı verim veriyor'
Dün, 13:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала