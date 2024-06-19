https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/iyi-parti-genel-baskani-dervisoglundan-aksenere-bayram-ziyareti-1085008395.html
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan, Akşener'e bayram ziyareti
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan, Akşener'e bayram ziyareti
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'i, Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara'daki evinde ziyaret etti... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T17:40+0300
2024-06-19T17:40+0300
2024-06-19T17:40+0300
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iyi parti
ziyaret
müsavat dervişoğlu
meral akşener
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Yİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'i, Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara'daki evinde ziyaret etti.Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara yer vererek, "Bayramın son günü ailece, Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i ziyaret edip, hayır dualarını aldık. Ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için Tuncer ağabeye de sonsuz teşekkürler. Dünümüz de bizim, yarınlarımız da" ifadesini kullandı.Ziyarete, Dervişoğlu'nun eşi Nahide Dervişoğlu ve kızı Zeynep Dervişoğlu ile Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve bazı partililer de katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/ozel-anayasa-ihlali-sembolunu-yargitay-cumhuriyet-bassavcisi-atiyorsaniz-anayasayi-ihlaldir-1083889591.html
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iyi parti, ziyaret, müsavat dervişoğlu, meral akşener
iyi parti, ziyaret, müsavat dervişoğlu, meral akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan, Akşener'e bayram ziyareti
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'i, Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara'daki evinde ziyaret etti. Ziyarete, Dervişoğlu'nun eşi Nahide Dervişoğlu ve kızı Zeynep Dervişoğlu ile Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve bazı partililer de katıldı.
Yİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'i, Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara'daki evinde ziyaret etti.
Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara yer vererek, "Bayramın son günü ailece, Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i ziyaret edip, hayır dualarını aldık. Ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için Tuncer ağabeye de sonsuz teşekkürler. Dünümüz de bizim, yarınlarımız da" ifadesini kullandı.
Ziyarete, Dervişoğlu'nun eşi Nahide Dervişoğlu ve kızı Zeynep Dervişoğlu ile Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve bazı partililer de katıldı.