https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/istanbulda-cocuklarini-3-kattan-atma-tehdidinde-bulunan-kisi-tutuklandi-1085016852.html
İstanbul'da çocuklarını 3. kattan atma tehdidinde bulunan kişi tutuklandı
İstanbul'da çocuklarını 3. kattan atma tehdidinde bulunan kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Başakşehir'de çocuklarını 3. katın penceresinden sarkıtarak aşağı atma tehdidinde bulunan kişi tutuklandı. 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T22:03+0300
2024-06-19T22:03+0300
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Başakşehir'deki 4 katlı binanın 3. katında alıkoyduğu 3 çocuğunu pencereden sarkıtarak atma tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu N.F'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Ne olmuştu?Başakşehir'de dün akşam yabancı uyruklu bir kişinin çocuklarını pencereden sarkıttığını gören mahalle sakinleri polise haber vermişti.Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de olası risklere karşı pencerenin altına hava yastığı açmıştı.Zanlının aralıklarla çocuklarını pencereye çıkartarak aşağıya sarkıttığı, çocukların ise korkudan çığlık attığı görülmüştü.Tartıştığı eşini evden atmasının ardından 3, 5 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını alıkoyduğu belirlenen N.F, polisin ikna çabalarına yanıt vermeyince olay yerine özel harekat polisleri sevk edilmişti. Zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.Çocuklar anneleriyle birlikte ambulansa götürülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/cocuklarini-rehin-alip-3-kattan-asagi-atmakla-tehdit-etti-1084982938.html
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istanbul, başakşehir, çocuk, baba
İstanbul'da çocuklarını 3. kattan atma tehdidinde bulunan kişi tutuklandı
İstanbul Başakşehir'de çocuklarını 3. katın penceresinden sarkıtarak aşağı atma tehdidinde bulunan kişi tutuklandı.
Başakşehir'deki 4 katlı binanın 3. katında alıkoyduğu 3 çocuğunu pencereden sarkıtarak atma tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu N.F'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Başakşehir'de dün akşam yabancı uyruklu bir kişinin çocuklarını pencereden sarkıttığını gören mahalle sakinleri polise haber vermişti.
Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de olası risklere karşı pencerenin altına hava yastığı açmıştı.
Zanlının aralıklarla çocuklarını pencereye çıkartarak aşağıya sarkıttığı, çocukların ise korkudan çığlık attığı görülmüştü.
Tartıştığı eşini evden atmasının ardından 3, 5 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını alıkoyduğu belirlenen N.F, polisin ikna çabalarına yanıt vermeyince olay yerine özel harekat polisleri sevk edilmişti. Zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
Çocuklar anneleriyle birlikte ambulansa götürülmüştü.