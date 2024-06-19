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Çocuklarını rehin alıp 3. kattan aşağı atmakla tehdit etti
Çocuklarını rehin alıp 3. kattan aşağı atmakla tehdit etti
Sputnik Türkiye
Başakşehir’de eşiyle tartışan yabancı uyruklu bir kişi, iki çocuğunu rehin aldı. Polis ekipleri adamı ikna etmeye çalışırken, şahıs çocuklarını camdan... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T00:51+0300
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türkiye
çocuk
rehin
polis
istanbul
başakşehir
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İstanbul Başakşehir'de çocuklarını camdan sarkıtarak 3. kattan aşağıya atmakla tehdit eden kişiyi ikna çalışmaları sürüyor.AA'nın haberine göre, Ziya Gökalp Mahallesi İkbal Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katında yabancı uyruklu bir kişinin çocuklarını pencereden sarkıttığını gören mahalle sakinleri polise haber verdi.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de olası risklere karşı pencerenin altına hava yastığı açtı.Zanlının aralıklarla çocuklarını cama çıkartarak aşağıya sarkıttığı, çocukların ise korkudan çığlık attığı görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/14-yasindaki-kiz-cocugu-babasini-uykudayken-bicaklayarak-oldurdu-1082998302.html
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çocuk, rehin, polis, istanbul, başakşehir
çocuk, rehin, polis, istanbul, başakşehir

Çocuklarını rehin alıp 3. kattan aşağı atmakla tehdit etti

00:51 19.06.2024
© İHA / MERT YILDIRIM-Başakşehir'de eşiyle tartışan yabancı uyruklu bir kişi, iki çocuğunu rehin aldı. Polis ekipleri adamı ikna etmeye çalışırken, şahıs çocuklarını camdan sarkıttı.
Başakşehir'de eşiyle tartışan yabancı uyruklu bir kişi, iki çocuğunu rehin aldı. Polis ekipleri adamı ikna etmeye çalışırken, şahıs çocuklarını camdan sarkıttı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2024
© İHA / MERT YILDIRIM-
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Başakşehir’de eşiyle tartışan yabancı uyruklu bir kişi, iki çocuğunu rehin aldı. Polis ekipleri adamı ikna etmeye çalışırken, şahıs çocuklarını camdan sarkıttı.
İstanbul Başakşehir'de çocuklarını camdan sarkıtarak 3. kattan aşağıya atmakla tehdit eden kişiyi ikna çalışmaları sürüyor.
AA'nın haberine göre, Ziya Gökalp Mahallesi İkbal Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katında yabancı uyruklu bir kişinin çocuklarını pencereden sarkıttığını gören mahalle sakinleri polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de olası risklere karşı pencerenin altına hava yastığı açtı.
Zanlının aralıklarla çocuklarını cama çıkartarak aşağıya sarkıttığı, çocukların ise korkudan çığlık attığı görüldü.
14 yaşındaki kız çocuğu babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2024
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14 yaşındaki kız çocuğu babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü
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