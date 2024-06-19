https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/cocuklarini-rehin-alip-3-kattan-asagi-atmakla-tehdit-etti-1084982938.html

Çocuklarını rehin alıp 3. kattan aşağı atmakla tehdit etti

Çocuklarını rehin alıp 3. kattan aşağı atmakla tehdit etti

Sputnik Türkiye

Başakşehir’de eşiyle tartışan yabancı uyruklu bir kişi, iki çocuğunu rehin aldı. Polis ekipleri adamı ikna etmeye çalışırken, şahıs çocuklarını camdan... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T00:51+0300

2024-06-19T00:51+0300

2024-06-19T00:51+0300

türkiye

çocuk

rehin

polis

istanbul

başakşehir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/13/1084982781_0:40:1146:685_1920x0_80_0_0_bb51b213c5812b3c5ef87fef92513427.jpg

İstanbul Başakşehir'de çocuklarını camdan sarkıtarak 3. kattan aşağıya atmakla tehdit eden kişiyi ikna çalışmaları sürüyor.AA'nın haberine göre, Ziya Gökalp Mahallesi İkbal Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katında yabancı uyruklu bir kişinin çocuklarını pencereden sarkıttığını gören mahalle sakinleri polise haber verdi.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de olası risklere karşı pencerenin altına hava yastığı açtı.Zanlının aralıklarla çocuklarını cama çıkartarak aşağıya sarkıttığı, çocukların ise korkudan çığlık attığı görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/14-yasindaki-kiz-cocugu-babasini-uykudayken-bicaklayarak-oldurdu-1082998302.html

türkiye

istanbul

başakşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çocuk, rehin, polis, istanbul, başakşehir