Çocuklarını rehin alıp 3. kattan aşağı atmakla tehdit etti

OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
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İnternette fiyatı en çok karşılaştırılan ürün hangisi?
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Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortasında oranlar güncellendi
SESLİ HABER
Mahkeme, HPV aşısının SGK tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti
SESLİ HABER
5 milyon 500 bin TL dolandıran suç örgütü yakalandı
SESLİ HABER
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever: Çocuk gibi heyecanlıydım
SESLİ HABER
Kredi kartıyla alışverişte bir devir bitiyor
SESLİ HABER
Yapay zekaya sorduk: EURO 2024'te hangi ülke şampiyon olacak?
SESLİ HABER
'Akkuyu dünyanın en güzel ve en verimli nükleer tesisi olacak'
SESLİ HABER
Ukrayna halkı ekmeğe zam beklerken tahıllar ihraç ediliyor
SESLİ HABER
Hasan Can Kaya'ya 'alıkoyma' iddiası
SESLİ HABER
Trump: Zayıf insanlarla geçinemiyorum. Putin güçlü o yüzden ilişkilerim iyi
SESLİ HABER
Afrika filleri, birbiriyle özel sesler çıkararak hitap ediyor
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
A'dan Z'ye balın hikâyesi
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Saat başı başlıkları
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Türk müzik tarihine girmiş 'acayip şarkılar'
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
HABERLER
Saat başı başlıkları
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
HABERLER
Saat başı başlıkları
ÖZEL HABER
Türkiye’de engelli olmak
SESLİ HABER
Alman silah üreticisinden flaş Ukrayna açıklaması
ÖZEL HABER
Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri
SESLİ HABER
ABD basını, Ukraynalı pilotları yerden yere vurdu
HABERLER
Saat başı başlıkları
ÖZEL HABER
Türkiye’de bir ev fiyatına tatil, peki dünyada ne kadar?
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
SESLİ HABER
Musk, bazı ‘terörist oluşumlar’ı açıkladı
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
HABERLER
Saat başı başlıkları
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Hababam Sınıfı ve imza şarkıları
HABERLER
Saat başı başlıkları
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
SESLİ HABER
ABD, orta menzilli füze satışına onay verdi
SESLİ HABER
İstanbullulara müjde: Yeni tramvay hattı geliyor
SESLİ HABER
Ukraynalı esir konuştu: Rus askerlerinin gelmesini bekledik
HABERLER
Saat başı başlıkları
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
Kurbanlık seçiminde gözden kaçanlar
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
Milli mücadelede 'petrol' ayrıntısı
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
ÖZEL HABER
Raylı sistemlerde artan kazalar ve nedenleri
SESLİ HABER
İran'dan BRICS açıklaması
SESLİ HABER
Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi konacak: Araç fiyatlarına nasıl yansır?
SESLİ HABER
Ukraynalı esir konuştu: Rus askerlerinin gelmesini bekledik
SESLİ HABER
'Batı, BRICS'i bölmek istiyordu'
SESLİ HABER
İspanya futbolunda ilk: Hapis cezası verildi
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kentlerin oturma odası: Meydanlar
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
A'dan Z'ye balın hikâyesi