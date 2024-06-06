İslam Memiş'ten altın için cuma uyarısı: 'İki ihtimal var'

"Cuma günü tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra 2300 dolar seviyesinden tekrar toparlanma olup 2340 dolara mı tekrar yerleşecek veya 2280 dolara mı gerileyecek. Bu sorunun cevabını cuma günü hep beraber göreceğiz. İki ihtimal var. Ya 2280 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılacak ve görülecek. Ya da 2300 dolar seviyesinden tepki alacak, 2340 dolar seviyesinden haftayı tamamlayacağız. Gram altın dolar kurundan destek aldı. Ons altın geriliyor ancak dolar güçlü olduğu için gram altın da yükseldi. Gram altın 2445-2470 lira aralığında hareket ediyor. Gram altında 2400 ve 2450 lira aralığını takip edeceğiz. Bayrama kadar gram altının alınması taraftarı olduğum için düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendireceğimi tekrar beyan etmek isterim."