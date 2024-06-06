https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/islam-memisten-altin-icin-cuma-uyarisi-iki-ihtimal-var-1084560561.html
İslam Memiş'ten altın için cuma uyarısı: 'İki ihtimal var'
İslam Memiş'ten altın için cuma uyarısı: 'İki ihtimal var'
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İslam Memiş yarın piyasayı etkileyecek iki verinin açıklanacağına dikkat çekti ve "İki ihtimal var. Ya 2280 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılacak ve görülecek... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T13:33+0300
2024-06-06T13:33+0300
2024-06-06T13:33+0300
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Para piyasaları uzmanı İslam Memiş hem Al Ain'e verdiği röportajda hem de kişisel Youtube kanalında kısa-orta vadede piyasaları değerlendirdi. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatan Memiş'in tahminleri şöyle:İki kritik veri'Düşüşler alım fırsatı'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/islam-memis-karaborsa-oldu-diyerek-dikkat-cekti-son-yillarda-talep-artti-1084520692.html
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altın, gram altın, yarım gram altın, tarım, abd, ons altın, dolar, dolar/tl, islam memiş
altın, gram altın, yarım gram altın, tarım, abd, ons altın, dolar, dolar/tl, islam memiş
İslam Memiş'ten altın için cuma uyarısı: 'İki ihtimal var'
İslam Memiş yarın piyasayı etkileyecek iki verinin açıklanacağına dikkat çekti ve "İki ihtimal var. Ya 2280 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılacak ve görülecek. Ya da 2300 dolar seviyesinden tepki alacak, 2340 dolar seviyesinden haftayı tamamlayacağız." dedi.
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş hem Al Ain'e verdiği röportajda hem de kişisel Youtube kanalında kısa-orta vadede piyasaları değerlendirdi. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatan Memiş'in tahminleri şöyle:
Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisi var. 12 Haziran’da faiz kararı var. O tarihe kadar bu seviyelerde biraz oyalanır. Şu an sakin bir seyir var. Hem faizin yüksek olması hem bayram öncesi TL’ye talep nedeniyle altın bozduranlar daha fazla. Ons altında 2250-2280 aralığı bir süre devam edecektir. Ancak bugünkü dünya ekonomik koşullarında enflasyon ciddi bir risk olmaya devam ediyor. ABD’deki faiz indirim sürecindeki belirsizlik ve jeopolitik riskler güvenli liman olan altına talebi canlı tutuyor. Ons altında 2600 – 3000 dolar aralığını sürpriz görmüyorum.
"Cuma günü tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra 2300 dolar seviyesinden tekrar toparlanma olup 2340 dolara mı tekrar yerleşecek veya 2280 dolara mı gerileyecek. Bu sorunun cevabını cuma günü hep beraber göreceğiz. İki ihtimal var. Ya 2280 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılacak ve görülecek. Ya da 2300 dolar seviyesinden tepki alacak, 2340 dolar seviyesinden haftayı tamamlayacağız. Gram altın dolar kurundan destek aldı. Ons altın geriliyor ancak dolar güçlü olduğu için gram altın da yükseldi. Gram altın 2445-2470 lira aralığında hareket ediyor. Gram altında 2400 ve 2450 lira aralığını takip edeceğiz. Bayrama kadar gram altının alınması taraftarı olduğum için düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendireceğimi tekrar beyan etmek isterim."