https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/iki-ay-once-evlenmislerdi-rizede-jandarma-komutani-esinin-supheli-olumuyle-ilgili-tutuklandi-1085012042.html
İki ay önce evlenmişlerdi: Rize'de Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklandı
İki ay önce evlenmişlerdi: Rize'de Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklandı
Sputnik Türkiye
Rize’de görev yapan Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, eşini öldürdüğü şüphesiyle mahkemece tutuklandı. Üsteğmen'in öldürdüğü iddia edilen eşi ile 2 aylık... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T18:53+0300
2024-06-19T18:53+0300
2024-06-19T18:53+0300
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Rize'de Kalkandere İlçe Jandarma Komutanı Aydın Samet Ekşi, eşinin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklandı.İlçe Jandarma Komutanlığı lojmanlarında önceki gün akşam saatlerinde Ekşi'nin eşi Aylin Ekşi, silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetti.Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, gözaltına alındı.İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ekşi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Cenazesi defnedildiÖte yandan Aylin Ekşi'nin cenazesinin, cenazesi, Artvin'in Borçka ilçesinde toprağa verildi.İlçeye bağlı Erenler köyü camiinde öğle namazı müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aylin Ekşi aile kabristanlığına defnedildi.Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, Aylin Ekşi'nin eşi tarafından öldürülüp öldürülmediği çıkacak adli tıp raporlarının ardından kesinleşecek. Öte yandan Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi ile Aylin Ekşi'nin Yalova'da tanıştığı, 22 Nisan 2024 tarihinde ise gerçekleşen nikah töreni ile evlendiği ortaya çıktı. Ayrıca Aylin Ekşi'nin Üsteğmen Aydın Samet Ekşi'nin 2. evliliği olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/kadikoyde-hastanede-guvenlik-amiri-15-yillik-arkadasi-olan-yardimcisini-sopayla-doverek-oldurdu--1083119241.html
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rize, jandarma, kalkandere , evlenmek, evlilik
İki ay önce evlenmişlerdi: Rize'de Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklandı
Rize’de görev yapan Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, eşini öldürdüğü şüphesiyle mahkemece tutuklandı. Üsteğmen'in öldürdüğü iddia edilen eşi ile 2 aylık evli olduğu ortaya çıktı.
Rize'de Kalkandere İlçe Jandarma Komutanı Aydın Samet Ekşi, eşinin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı lojmanlarında önceki gün akşam saatlerinde Ekşi'nin eşi Aylin Ekşi, silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ekşi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan Aylin Ekşi'nin cenazesinin, cenazesi, Artvin'in Borçka ilçesinde toprağa verildi.
İlçeye bağlı Erenler köyü camiinde öğle namazı müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aylin Ekşi aile kabristanlığına defnedildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, Aylin Ekşi'nin eşi tarafından öldürülüp öldürülmediği çıkacak adli tıp raporlarının ardından kesinleşecek.
Öte yandan Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi ile Aylin Ekşi'nin Yalova'da tanıştığı, 22 Nisan 2024 tarihinde ise gerçekleşen nikah töreni ile evlendiği ortaya çıktı. Ayrıca Aylin Ekşi'nin Üsteğmen Aydın Samet Ekşi'nin 2. evliliği olduğu belirtildi.