https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/kadikoyde-hastanede-guvenlik-amiri-15-yillik-arkadasi-olan-yardimcisini-sopayla-doverek-oldurdu--1083119241.html
Kadıköy'de hastanede güvenlik amiri 15 yıllık arkadaşı olan yardımcısını sopayla döverek öldürdü
Kadıköy'de hastanede güvenlik amiri 15 yıllık arkadaşı olan yardımcısını sopayla döverek öldürdü
Sputnik Türkiye
Kadıköy'de bulunan Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde güvenlik amiri tartıştığı güvenlik amiri yardımcısını sopayla döverek öldürdü. 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T19:23+0300
2024-04-24T19:23+0300
2024-04-24T19:24+0300
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güvenlik
öldürme
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Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde iddiaya göre, hastanede güvenlik amiri olarak görev yapan E.Ç. ile arkadaşı 15 yıllık arkadaşı güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç., sopayla Atilla Ay'ı darp etmeye başladı. Aldığı darbelerde yere yığılan Atilla Ay olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli E.Ç. ise polisi arayarak iş arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde yerde yatan Atilla Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Atilla Ay'ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken, şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheli E.Ç., emniyetteki ifadesinde, Atilla Ay'ın vardiya saatleriyle ilgili değişiklikler yapmak istediğini ve bu nedenle tartıştıklarını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin, adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/kayip-ekonomist-korhan-berzeg-ile-ilgili-yeni-gelisme-dis-izleri-bulundu-1083117740.html
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kadıköy, güvenlik, öldürme, vardiya
kadıköy, güvenlik, öldürme, vardiya
Kadıköy'de hastanede güvenlik amiri 15 yıllık arkadaşı olan yardımcısını sopayla döverek öldürdü
19:23 24.04.2024 (güncellendi: 19:24 24.04.2024)
Kadıköy'de bulunan Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde güvenlik amiri tartıştığı güvenlik amiri yardımcısını sopayla döverek öldürdü.
Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde iddiaya göre, hastanede güvenlik amiri olarak görev yapan E.Ç. ile arkadaşı 15 yıllık arkadaşı güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay arasında tartışma çıktı.
Tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç., sopayla Atilla Ay'ı darp etmeye başladı. Aldığı darbelerde yere yığılan Atilla Ay olay yerinde hayatını kaybetti.
Şüpheli E.Ç. ise polisi arayarak iş arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde yerde yatan Atilla Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Atilla Ay'ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken, şüpheli ise gözaltına alındı.
Şüpheli E.Ç., emniyetteki ifadesinde, Atilla Ay'ın vardiya saatleriyle ilgili değişiklikler yapmak istediğini ve bu nedenle tartıştıklarını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin, adliyeye sevk edildiği öğrenildi.