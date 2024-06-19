https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/fenerbahcenin-sampiyonlar-ligi-rakibi-belli-oluyor-kura-cekimi-ne-zaman-saat-kacta-1084997188.html
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi belli oluyor: Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi belli oluyor: Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için oynaması gereken ikinci ön eleme turundaki rakibi bugün yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Peki... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T12:09+0300
2024-06-19T12:09+0300
2024-06-19T12:09+0300
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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele edecek ve taraftarlar bu heyecanı yakından takip ediyor. Kura çekimi ve maç takvimi ile ilgili gelişmeler de merak ediliyor.Süper Lig'in 2023/2024 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için zorlu bir yolculuğa çıkacak.İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekimi, Türkiye saati ile 13.00'te başlayacak.Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi muhtemel rakiplerSarı-lacivertliler, iki ön eleme turu ve bir play-off turu oynayacak. Fenerbahçe'nin ikinci ön eleme turundaki muhtemel rakipleri İsviçre'nin Lugano takımı ve Sırbistan'ın Partizan takımı. Kura çekimi sonrası hangi takımla eşleşeceği netleşecek.
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi belli oluyor: Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için oynaması gereken ikinci ön eleme turundaki rakibi bugün yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri hangi takımlar?
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele edecek ve taraftarlar bu heyecanı yakından takip ediyor. Kura çekimi ve maç takvimi ile ilgili gelişmeler de merak ediliyor.
Süper Lig'in 2023/2024 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için zorlu bir yolculuğa çıkacak.
İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekimi, Türkiye saati ile 13.00'te başlayacak.
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipler
Sarı-lacivertliler, iki ön eleme turu ve bir play-off turu oynayacak. Fenerbahçe'nin ikinci ön eleme turundaki muhtemel rakipleri İsviçre'nin Lugano takımı ve Sırbistan'ın Partizan takımı. Kura çekimi sonrası hangi takımla eşleşeceği netleşecek.