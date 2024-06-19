https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/dunya-arda-guleri-konusuyor-ancelottinin-mesajini-paylasti-fatih-terim-fark-edilmeyeni-anlatti-1084984117.html

Dünya Arda Güler'i konuşuyor: Ancelotti'nin mesajını paylaştı, Fatih Terim fark edilmeyeni anlattı

Dünya Arda Güler'i konuşuyor: Ancelotti'nin mesajını paylaştı, Fatih Terim fark edilmeyeni anlattı

Sputnik Türkiye

EURO 2024 ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen A Milli Futbol Takımı, Maçın en iyi oyuncusu seçilen Arda, attığı golle turnuvayı takip eden milyonları ayağa... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T07:44+0300

2024-06-19T07:44+0300

2024-06-19T07:59+0300

spor

fatih terim

arda güler

carlo ancelotti

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maç

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a milli futbol takımı

türkiye a milli futbol takımı

a milli futbol takımı

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'ndaki ilk maçında, A Milli Futbol Takımı, BVB Dortmund Stadyumu'nda Gürcistan ile karşılaştı. Müsabakanın 65. dakikasında ceza yayının sağında topla buluşan Arda Güler, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve millileri 2-1 öne geçirdi.Arda Güler'in bu performansı, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde iz bırakırken, genç yıldızın gelecekteki başarılarının sinyalini verdi. Türkiye-Gürcistan maçındaki bu tarihi an, futbolseverler tarafından uzun süre unutulmayacak.Arda Güler: Bu vuruşu çok çalıştımMaç sonrası açıklamalarda bulunan Arda Güler, gol atmanın hayalini kurduğunu ve duygularını ifade etmenin zor olduğunu belirtti. "Buradaki insanlara mutluluk yaşatmak istiyordum. İdman sonlarında böyle vuruşları çok çalışıyorum. Maçta da böyle gol attığım için çok mutluyum. Kazandığımız için çok mutluyuz. Herkese armağan olsun" dedi.Ancelotti'den destek mesajıReal Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin maç öncesi kendisine mesaj attığını belirten Arda, bu desteğin kendisini motive ettiğini söyledi. "Ancelotti Hocamız maçtan önce bana başarılar diledi. Real Madrid'in desteği beni çok motive ediyor. İnanılmaz bir atmosfer vardı" diye konuştu.'Kaleci Arda'yı tanıyordu ama golü engelleyemedi'Maçın ardından konuşan Fatih Terim, Arda Güler'in attığı golü değerlendirerek şunları söyledi:Arda Güler Gürcistan maç özetiGürcistan mücadelesine ilk 11'de başlayan Arda Güler, attığı harika golün yanı sıra istatistikleriyle de maça damga vurdu. 59 kez topla buluşan genç yıldız, 38/41 pas isabetiyle yüzde 93'lük bir pas isabet oranı yakaladı. 5 kilit pas atan Arda Güler, 3 kez top kaparken 4 kez de rakip ceza sahası içinde topla buluşmayı başardı.Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırdıArda Güler, attığı muhteşem golle birçok ilke imza atarak tarihe geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/turkiye-euro-2024e-galibiyetle-basladi-1084976060.html

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