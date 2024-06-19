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Dünya Arda Güler'i konuşuyor: Ancelotti'nin mesajını paylaştı, Fatih Terim fark edilmeyeni anlattı
Dünya Arda Güler'i konuşuyor: Ancelotti'nin mesajını paylaştı, Fatih Terim fark edilmeyeni anlattı
Sputnik Türkiye
EURO 2024 ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen A Milli Futbol Takımı, Maçın en iyi oyuncusu seçilen Arda, attığı golle turnuvayı takip eden milyonları ayağa... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T07:44+0300
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'ndaki ilk maçında, A Milli Futbol Takımı, BVB Dortmund Stadyumu'nda Gürcistan ile karşılaştı. Müsabakanın 65. dakikasında ceza yayının sağında topla buluşan Arda Güler, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve millileri 2-1 öne geçirdi.Arda Güler'in bu performansı, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde iz bırakırken, genç yıldızın gelecekteki başarılarının sinyalini verdi. Türkiye-Gürcistan maçındaki bu tarihi an, futbolseverler tarafından uzun süre unutulmayacak.Arda Güler: Bu vuruşu çok çalıştımMaç sonrası açıklamalarda bulunan Arda Güler, gol atmanın hayalini kurduğunu ve duygularını ifade etmenin zor olduğunu belirtti. "Buradaki insanlara mutluluk yaşatmak istiyordum. İdman sonlarında böyle vuruşları çok çalışıyorum. Maçta da böyle gol attığım için çok mutluyum. Kazandığımız için çok mutluyuz. Herkese armağan olsun" dedi.Ancelotti'den destek mesajıReal Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin maç öncesi kendisine mesaj attığını belirten Arda, bu desteğin kendisini motive ettiğini söyledi. "Ancelotti Hocamız maçtan önce bana başarılar diledi. Real Madrid'in desteği beni çok motive ediyor. İnanılmaz bir atmosfer vardı" diye konuştu.'Kaleci Arda'yı tanıyordu ama golü engelleyemedi'Maçın ardından konuşan Fatih Terim, Arda Güler'in attığı golü değerlendirerek şunları söyledi:Arda Güler Gürcistan maç özetiGürcistan mücadelesine ilk 11'de başlayan Arda Güler, attığı harika golün yanı sıra istatistikleriyle de maça damga vurdu. 59 kez topla buluşan genç yıldız, 38/41 pas isabetiyle yüzde 93'lük bir pas isabet oranı yakaladı. 5 kilit pas atan Arda Güler, 3 kez top kaparken 4 kez de rakip ceza sahası içinde topla buluşmayı başardı.Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırdıArda Güler, attığı muhteşem golle birçok ilke imza atarak tarihe geçti.
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arda güler gol gürcistan, arda güler milli takım
arda güler gol gürcistan, arda güler milli takım

Dünya Arda Güler'i konuşuyor: Ancelotti'nin mesajını paylaştı, Fatih Terim fark edilmeyeni anlattı

07:44 19.06.2024 (güncellendi: 07:59 19.06.2024)
© AA / Emin SansarArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2024
© AA / Emin Sansar
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EURO 2024 ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen A Milli Futbol Takımı, Maçın en iyi oyuncusu seçilen Arda, attığı golle turnuvayı takip eden milyonları ayağa kaldırırken, dünya basınında manşetleri süsledi. Real Madrid'deki hocası Ancelotti'nin mesajını da paylaşan genç yıldız için efsanevi Türk teknik adam Fatih Terim'de ilginç detaylar verdi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'ndaki ilk maçında, A Milli Futbol Takımı, BVB Dortmund Stadyumu'nda Gürcistan ile karşılaştı. Müsabakanın 65. dakikasında ceza yayının sağında topla buluşan Arda Güler, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve millileri 2-1 öne geçirdi.
Arda Güler'in bu performansı, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde iz bırakırken, genç yıldızın gelecekteki başarılarının sinyalini verdi. Türkiye-Gürcistan maçındaki bu tarihi an, futbolseverler tarafından uzun süre unutulmayacak.

Arda Güler: Bu vuruşu çok çalıştım

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Arda Güler, gol atmanın hayalini kurduğunu ve duygularını ifade etmenin zor olduğunu belirtti. "Buradaki insanlara mutluluk yaşatmak istiyordum. İdman sonlarında böyle vuruşları çok çalışıyorum. Maçta da böyle gol attığım için çok mutluyum. Kazandığımız için çok mutluyuz. Herkese armağan olsun" dedi.

Ancelotti'den destek mesajı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin maç öncesi kendisine mesaj attığını belirten Arda, bu desteğin kendisini motive ettiğini söyledi. "Ancelotti Hocamız maçtan önce bana başarılar diledi. Real Madrid'in desteği beni çok motive ediyor. İnanılmaz bir atmosfer vardı" diye konuştu.

'Kaleci Arda'yı tanıyordu ama golü engelleyemedi'

Maçın ardından konuşan Fatih Terim, Arda Güler'in attığı golü değerlendirerek şunları söyledi:
"Arda Güler, herkesin atamayacağı golü attı. Olağanüstü bir yetenek. Rakibin kalecisine dikkat çekmek lazım. İspanya Ligi'nde Valencia'da oynuyor. Yani Arda'yı tanıyor. Arda'yı tanımasına rağmen, oraya vuracağını bilmesine rağmen golü engelleyemedi. Arda'yı tebrik ediyorum."

Arda Güler Gürcistan maç özeti

Gürcistan mücadelesine ilk 11'de başlayan Arda Güler, attığı harika golün yanı sıra istatistikleriyle de maça damga vurdu. 59 kez topla buluşan genç yıldız, 38/41 pas isabetiyle yüzde 93'lük bir pas isabet oranı yakaladı. 5 kilit pas atan Arda Güler, 3 kez top kaparken 4 kez de rakip ceza sahası içinde topla buluşmayı başardı.

Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırdı

Arda Güler, attığı muhteşem golle birçok ilke imza atarak tarihe geçti.
Arda Güler (19 yaş 114 gün), Cristiano Ronaldo’yu (2004; 19 yaş 128 gün) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu.
Gürcistan filelerini havalandıran Arda Güler, büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde gol atan en genç Türk oyuncu oldu (19 yaş 114 gün).
A Milli Takımı, ilk kez büyük bir turnuvada 20 yaş altı iki oyuncusu, Arda Güler (19 yaş, 114 gün) ve Kenan Yıldız (19 yaş, 45 gün), aynı anda ilk 11’de oynattı.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan takımları, Dortmund'daki BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan galip ayrılan milli futbolcular, sevinçlerini taraftarlarla paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2024
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