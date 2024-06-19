https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/emekli-madenci-ata-tohumuyla-domates-yetistiriyor-en-az-6-ay-urun-veriyor-1084999622.html

Emekli madenci ata tohumuyla domates yetiştiriyor: 'En az 6 ay ürün veriyor'

Emekli madenci ata tohumuyla domates yetiştiriyor: 'En az 6 ay ürün veriyor'

Sputnik Türkiye

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde uzun yıllar maden ocaklarında çalışarak üretime katkıda bulunan emekli madenci Erkan Yılmaz, kiraladığı serada ata tohumundan... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T12:18+0300

2024-06-19T12:18+0300

2024-06-19T12:18+0300

yaşam

türkiye

zonguldak

tohum

yerli tohum

domates

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Demirciler köyünde ikamet eden, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan 7 yıl önce yeraltı işçisi olarak emekli olan 50 yaşındaki Yılmaz, domates yetiştirmek için Alaplı Ziraat Odasına ait ürün yetiştirme tarlasında sera kiraladı.Yeraltının zorlu çalışma koşullarında 20 yıl üretime katkı sunan Yılmaz, şimdilerde 600 metrekarelik alanda ata tohumundan ekimini yaptığı seradan 8 ton domates elde etmeyi hedefliyor.Erkan Yılmaz, sağlıklı ve lezzetli domates yetiştirmek için bu işe başladığını söyledi.Ata tohumuyla farklı ürünler de üretmek istediğinden bahseden Yılmaz, "Ata tohumuyla üretilen ürünün insan sağlığına faydası var" dedi.Yılmaz, ata tohumlarını isteyene verebileceğini belirterek, "Ata tohumundan biber ve patlıcan yetiştirmeyi hedefliyorum. Bu üründe pazar sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Şimdiden talepleri almaya başladım. İlk defa bu işi yapıyorum. 8 tonun üzerinde ürün bekliyorum" diye konuştu.Bir ay sonra ilk hasadı yapacaklarını aktaran Yılmaz, "Yıl sonuna kadar da ürün almaya devam edeceğiz. Ata tohumları en az 6 ay ürün veriyor" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/ata-tohumu-ile-ekim-yapan-ciftci-konustu-diger-bugdaylara-oranla-3-kati-verim-veriyor-1084959043.html

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türkiye, zonguldak, tohum, yerli tohum, domates