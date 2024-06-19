https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/dunyanin-en-kotu-kokulu-cicekleri-londradaki-botanik-bahcesinde-ayni-anda-acti-1085005040.html
Dünyanın en kötü kokulu çiçekleri Londra'daki botanik bahçesinde aynı anda açtı
Dünyanın en kötü kokulu çiçekleri Londra'daki botanik bahçesinde aynı anda açtı
Sputnik Türkiye
"Dünyanın en kötü kokan çiçeği" ve "ceset çiçeği" olarak bilinen titan arum ile dünyanın en nadir çiçeklerinden, kimyasal kokulu aristolochia goldiena... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T15:49+0300
2024-06-19T15:49+0300
2024-06-19T15:49+0300
dünya
çiçek
londra
ingiltere
botanik bahçesi
koku
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/13/1085004884_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d21ed3039ac7d6055f240c62fe808c3.jpg
"Dünyanın en kötü kokan çiçeği" ve "ceset çiçeği" olarak bilinen titan arum ile dünyanın en nadir çiçeklerinden, kimyasal kokulu aristolochia goldiena, Londra'daki Kew Gardens Kraliyet Botanik Bahçesi'nde ilk kez aynı anda açtı.Kew Gardens'tan yapılan açıklamaya göre aristolochia goldiena, botanik bahçesindeki tarihinde üçüncü defa açtı.Boyu 3 metreyi bulan ve yaklaşık 48 saat yaşayan aristolochia goldiena çiçeğinin ilkinin 1990'da ikincisinin ise 2023'te açtığı kaydedilen açıklamada, kokusunun kimyasalları andırdığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/yangin-tedbirleri-kapsaminda-hasat-saatleri-kisitlandi-hasbay-kullanimina-izin-yok-1084999871.html
londra
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/13/1085004884_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f0671ab4122d00379b26ac10863ac3f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çiçek, londra, ingiltere, botanik bahçesi, koku
çiçek, londra, ingiltere, botanik bahçesi, koku
Dünyanın en kötü kokulu çiçekleri Londra'daki botanik bahçesinde aynı anda açtı
"Dünyanın en kötü kokan çiçeği" ve "ceset çiçeği" olarak bilinen titan arum ile dünyanın en nadir çiçeklerinden, kimyasal kokulu aristolochia goldiena, Londra'daki botanik bahçesinde aynı anda açtı
"Dünyanın en kötü kokan çiçeği" ve "ceset çiçeği" olarak bilinen titan arum ile dünyanın en nadir çiçeklerinden, kimyasal kokulu aristolochia goldiena, Londra'daki Kew Gardens Kraliyet Botanik Bahçesi'nde ilk kez aynı anda açtı.
Kew Gardens'tan yapılan açıklamaya göre aristolochia goldiena, botanik bahçesindeki tarihinde üçüncü defa açtı.
Boyu 3 metreyi bulan ve yaklaşık 48 saat yaşayan aristolochia goldiena çiçeğinin ilkinin 1990'da ikincisinin ise 2023'te açtığı kaydedilen açıklamada, kokusunun kimyasalları andırdığı belirtildi.