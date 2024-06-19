https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/dunyanin-en-kotu-kokulu-cicekleri-londradaki-botanik-bahcesinde-ayni-anda-acti-1085005040.html

Dünyanın en kötü kokulu çiçekleri Londra'daki botanik bahçesinde aynı anda açtı

Dünyanın en kötü kokulu çiçekleri Londra'daki botanik bahçesinde aynı anda açtı

Sputnik Türkiye

"Dünyanın en kötü kokan çiçeği" ve "ceset çiçeği" olarak bilinen titan arum ile dünyanın en nadir çiçeklerinden, kimyasal kokulu aristolochia goldiena... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T15:49+0300

2024-06-19T15:49+0300

2024-06-19T15:49+0300

dünya

çiçek

londra

ingiltere

botanik bahçesi

koku

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/13/1085004884_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d21ed3039ac7d6055f240c62fe808c3.jpg

"Dünyanın en kötü kokan çiçeği" ve "ceset çiçeği" olarak bilinen titan arum ile dünyanın en nadir çiçeklerinden, kimyasal kokulu aristolochia goldiena, Londra'daki Kew Gardens Kraliyet Botanik Bahçesi'nde ilk kez aynı anda açtı.Kew Gardens'tan yapılan açıklamaya göre aristolochia goldiena, botanik bahçesindeki tarihinde üçüncü defa açtı.Boyu 3 metreyi bulan ve yaklaşık 48 saat yaşayan aristolochia goldiena çiçeğinin ilkinin 1990'da ikincisinin ise 2023'te açtığı kaydedilen açıklamada, kokusunun kimyasalları andırdığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/yangin-tedbirleri-kapsaminda-hasat-saatleri-kisitlandi-hasbay-kullanimina-izin-yok-1084999871.html

londra

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çiçek, londra, ingiltere, botanik bahçesi, koku