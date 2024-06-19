https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/dunyadaki-tek-ornegi-turkiyede-bin-500-yillik-roma-zirhi-restore-edildi-1085006182.html

Dünyadaki tek örneği Türkiye'de: Bin 500 yıllık Roma zırhı restore edildi

Dünyadaki tek örneği Türkiye'de: Bin 500 yıllık Roma zırhı restore edildi

Sputnik Türkiye

Satala Antik Kenti'nde bulunan ve dünyada bilinen tek Lorica Squamata model lejyoner zırhı restore edildi. 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T16:09+0300

2024-06-19T16:09+0300

2024-06-19T16:09+0300

yaşam

türkiye

gümüşhane

zırh

roma imparatorluğu

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gümüşhane'de bulunan Satala Antik Kenti'nde 2020 yılı kazı sezonunda bulunan ve Ankara Bölge Laboratuvarı'nın katkılarıyla araziden kaldırılan Roma dönemi lejyoner zırhının restore edildiğini açıkladı.Bakanlığın açıklamasında, Geç Roma Dönemi'ne tarihlendirilen zırhın, Lorica Squamata modeline ait olduğu ve modelin bilinen ilk örneği olarak büyük bir öneme sahip olduğu kaydedildi. Bakanlık, 2021 yılında Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü'ne getirilen ve ilk belgeleme aşamasında toprağı ile birlikte korunan zırhının, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde röntgen ve tomografi ile incelendiğini bilgisi verildi.'Bu tür zırhlar günümüze nadiren ulaşabilmekte'Röntgen sonuçlarında neredeyse tamamının sağlam olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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