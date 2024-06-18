Efes Antik Kenti'nde 'özel organizasyon' yapıldı: Ziyaretçiler protesto ederek tepki gösterdi
14:24 18.06.2024 (güncellendi: 14:25 18.06.2024)
Efes Antik Kenti'nde 'özel organizasyon' tepkisi
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İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti'ni ziyaret etmek isteyen ziyaretçiler iddiaya göre özel bir şirketin Celsus Kütüphanesi'ndeki organizasyonu yüzünden alana alınmadı. Alana alınmayan ziyaretçiler durumu ıslık ve yuhalamalarla protesto etti.
Bayram tatilinde Efes Antik Kenti'ni ziyaret etmek için alana gelen ziyaretçiler, iddiaya göre Celsus Kütüphanesi'nin gece müzeciliğine kapalı olacağı yazısıyla karşılaştı.
Celsus Kütüphanesi önünde masaların hazırlandığını ve özel bir tur şirketinin organizasyonu olduğu anlaşılınca ziyaretçiler duruma tepki gösterdi.
Çevrilen alanın etrafında biriken kalabalık, duruma ıslıklar ve yuhalamalarla organizasyonu protesto etti.
Bir süre sonra ise organizasyon ekibinin alandaki masaları kaldırdığı ve bu esnada kütüphanenin ışıklarının da kapatıldığı öğrenildi.
Ziyaretçiler durumu protesto ettiği görüntüler sosyal medyada yayıldı.
Celsus Kütüphanesi önünde masaların hazırlandığını ve özel bir tur şirketinin organizasyonu olduğu anlaşılınca ziyaretçiler duruma tepki gösterdi.
Çevrilen alanın etrafında biriken kalabalık, duruma ıslıklar ve yuhalamalarla organizasyonu protesto etti.
Bir süre sonra ise organizasyon ekibinin alandaki masaları kaldırdığı ve bu esnada kütüphanenin ışıklarının da kapatıldığı öğrenildi.
Ziyaretçiler durumu protesto ettiği görüntüler sosyal medyada yayıldı.