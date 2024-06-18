https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/turkiye-euro-2024e-galibiyetle-basladi-1084976060.html

Türkiye, EURO 2024'e galibiyetle başladı

Türkiye, EURO 2024'e galibiyetle başladı

Sputnik Türkiye

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Böylece Türkiye Avrupa Futbol Şampiyonası... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye a milli futbol takımı

spor

gürcistan

arda güler

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, BVB Dortmund Stadyumu’nda Gürcistan ile mücadele etti. İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede ay-yıldızlı ekibin galibiyet golleri; Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.Turnuvaya ilk kez katılan Gürcistan'ın şampiyona tarihindeki ilk golünü ise Georges Mikautadze attı.Türkiye A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Dortmund'da Portekiz ile karşılaşacak.Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na ilk kez galibiyetle başladıTürkiye, 6. kez katıldığı Avrupa şampiyonalarına ilk kez puan ve galibiyetle başladı.Daha önce katıldığı 5 Avrupa Şampiyonası'nda da ilk maçlarından mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekip, ilk kez puan ve galibiyetle açılış yaptı.Türkiye, açılış maçlarında EURO 96'da Hırvatistan'a 1-0, EURO 2000'de İtalya'ya 2-1, EURO 2008'de Portekiz'e 2-0, EURO 2016'da Hırvatistan'a 1-0 ve EURO 2020'de İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu. Arda Güler, Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırdıGürcistan karşısında Türkiye'yi öne geçiren golü atan Arda Güler, 19 yaş 114 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu rekorunu kırdı.Daha önce bu rekor 19 yaş 128 günle Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'ya aitti.Arda Güler, Türkiye A Milli Takım ile çıktığı 9. maçta 2. kez fileleri havalandırdı. Arda, ilk golünü Samsun'da oynanan maçta Galler'e atmıştı.Arda, aynı zamanda Türkiye'nin, Avrupa Şampiyonası'nda gol atan en genç oyuncusu ünvanını da elde etti. Arda, karşılaşmanın 79. dakikasında yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.Bu arada Arda Güler, aynı zamanda maçın oyuncusu seçildi.Türkiye'nin ilk golü Mert Müldür'denTürkiye A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024'teki ilk golü Mert Müldür'den geldi.Mücadelenin 25. dakikasında Gürcistan savunmasından seken topa ceza sahası ön çizgisi üzerinde vuran Mert, çok şık bir gol kaydetti.Mert Müldür, Türkiye A Milli Takım'da çıktığı 25. maçta 2. kez gol sevinci yaşadı. Mert, ilk golünü ise Cebelitarık karşısında atmıştı.Ferdi Kadıoğlu 90 dakika sahada kaldıTürkiye A Milli Futbol Takımı'nın sol beki Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de başladığı Gürcistan maçında 90 dakika sahada kaldı.Türkiye'nin, İtalya ve Polonya ile oynadığı karşılaşmalarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ferdi, Gürcistan karşısında karşılaşmayı tamamladı.Salih Özcan, Dortmund'da oyundaBundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan, kulüp takımının stadında oyunun son bölümünde şans buldu.Yedekler arasında yer alan Salih, 90+1. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.Almanya'da büyük destekTürkiye A Milli Futbol Takımı'na, EURO 2024'teki ilk maçında Türk taraftarlar büyük destek verdi. 62 bin kişilik BVB Dortmund Stadyumu'nda yaklaşık 50 bin Türk taraftar yer aldı.Taraftarlar, 90 dakika boyunca milli futbolcuları yaptıkları tezahüratlarla destekledi. Turnuvaya 3 puanla başlayan milliler, F Grubu’ndaki 2. maçını 22 Haziran Cumartesi günü TSİ 19.00’da Dortmund’da Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

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