Türkiye, EURO 2024'e galibiyetle başladı
20:57 18.06.2024 (güncellendi: 21:40 18.06.2024)
© Oğuz YeterAlmanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan takımları, Dortmund'daki BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan galip ayrılan milli futbolcular, sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.
© Oğuz Yeter
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Böylece Türkiye Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarının ilk maçında ilk kez galip geldi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, BVB Dortmund Stadyumu’nda Gürcistan ile mücadele etti.
İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede ay-yıldızlı ekibin galibiyet golleri; Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
Turnuvaya ilk kez katılan Gürcistan'ın şampiyona tarihindeki ilk golünü ise Georges Mikautadze attı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Dortmund'da Portekiz ile karşılaşacak.
Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na ilk kez galibiyetle başladı
Türkiye, 6. kez katıldığı Avrupa şampiyonalarına ilk kez puan ve galibiyetle başladı.
Daha önce katıldığı 5 Avrupa Şampiyonası'nda da ilk maçlarından mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekip, ilk kez puan ve galibiyetle açılış yaptı.
Türkiye, açılış maçlarında EURO 96'da Hırvatistan'a 1-0, EURO 2000'de İtalya'ya 2-1, EURO 2008'de Portekiz'e 2-0, EURO 2016'da Hırvatistan'a 1-0 ve EURO 2020'de İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu.
Arda Güler, Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırdı
Gürcistan karşısında Türkiye'yi öne geçiren golü atan Arda Güler, 19 yaş 114 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu rekorunu kırdı.
Daha önce bu rekor 19 yaş 128 günle Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'ya aitti.
© DHA / Christopher NeundorfMilli futbolcu Arda Güler, Gürcistan karşısında kaydettiği golle Cristiano Ronaldo'yu geçerek Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde oynadığı ilk maçında gol atan en genç oyuncu oldu.
Milli futbolcu Arda Güler, Gürcistan karşısında kaydettiği golle Cristiano Ronaldo'yu geçerek Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde oynadığı ilk maçında gol atan en genç oyuncu oldu.
© DHA / Christopher Neundorf
Arda Güler, Türkiye A Milli Takım ile çıktığı 9. maçta 2. kez fileleri havalandırdı. Arda, ilk golünü Samsun'da oynanan maçta Galler'e atmıştı.
Arda, aynı zamanda Türkiye'nin, Avrupa Şampiyonası'nda gol atan en genç oyuncusu ünvanını da elde etti. Arda, karşılaşmanın 79. dakikasında yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.
Bu arada Arda Güler, aynı zamanda maçın oyuncusu seçildi.
Türkiye'nin ilk golü Mert Müldür'den
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024'teki ilk golü Mert Müldür'den geldi.
Mücadelenin 25. dakikasında Gürcistan savunmasından seken topa ceza sahası ön çizgisi üzerinde vuran Mert, çok şık bir gol kaydetti.
Mert Müldür, Türkiye A Milli Takım'da çıktığı 25. maçta 2. kez gol sevinci yaşadı. Mert, ilk golünü ise Cebelitarık karşısında atmıştı.
Ferdi Kadıoğlu 90 dakika sahada kaldı
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın sol beki Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de başladığı Gürcistan maçında 90 dakika sahada kaldı.
Türkiye'nin, İtalya ve Polonya ile oynadığı karşılaşmalarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ferdi, Gürcistan karşısında karşılaşmayı tamamladı.
Salih Özcan, Dortmund'da oyunda
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan, kulüp takımının stadında oyunun son bölümünde şans buldu.
Yedekler arasında yer alan Salih, 90+1. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.
Almanya'da büyük destek
Türkiye A Milli Futbol Takımı'na, EURO 2024'teki ilk maçında Türk taraftarlar büyük destek verdi. 62 bin kişilik BVB Dortmund Stadyumu'nda yaklaşık 50 bin Türk taraftar yer aldı.
© İHA / Christopher NeundorfDortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı'na yapılan maça Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmaya gidemeyen futbolseverler ise milli maç heyecanını şehirlerde kurulan "Fan Zone"larda yaşadı.
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© İHA / Christopher Neundorf
Dortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı'na yapılan maça Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmaya gidemeyen futbolseverler ise milli maç heyecanını şehirlerde kurulan "Fan Zone"larda yaşadı.
© İHA / FRIEDEMANN VOGELDortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı'na yapılan maça Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmaya gidemeyen futbolseverler ise milli maç heyecanını şehirlerde kurulan "Fan Zone"larda yaşadı.
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© İHA / FRIEDEMANN VOGEL
Dortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı'na yapılan maça Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmaya gidemeyen futbolseverler ise milli maç heyecanını şehirlerde kurulan "Fan Zone"larda yaşadı.
© İHA / Georgi LicovskiDortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı'na yapılan maça Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmaya gidemeyen futbolseverler ise milli maç heyecanını şehirlerde kurulan "Fan Zone"larda yaşadı.
3/7
© İHA / Georgi Licovski
Dortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı'na yapılan maça Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmaya gidemeyen futbolseverler ise milli maç heyecanını şehirlerde kurulan "Fan Zone"larda yaşadı.
© İHA / Georgi LicovskiDortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı'na yapılan maça Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmaya gidemeyen futbolseverler ise milli maç heyecanını şehirlerde kurulan "Fan Zone"larda yaşadı.
4/7
© İHA / Georgi Licovski
Dortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı'na yapılan maça Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmaya gidemeyen futbolseverler ise milli maç heyecanını şehirlerde kurulan "Fan Zone"larda yaşadı.
© İHA / Georgi LicovskiDortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı'na yapılan maça Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmaya gidemeyen futbolseverler ise milli maç heyecanını şehirlerde kurulan "Fan Zone"larda yaşadı.
5/7
© İHA / Georgi Licovski
Dortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı'na yapılan maça Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmaya gidemeyen futbolseverler ise milli maç heyecanını şehirlerde kurulan "Fan Zone"larda yaşadı.
© İHA / Georgi LicovskiDortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı'na yapılan maça Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmaya gidemeyen futbolseverler ise milli maç heyecanını şehirlerde kurulan "Fan Zone"larda yaşadı.
6/7
© İHA / Georgi Licovski
Dortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı'na yapılan maça Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmaya gidemeyen futbolseverler ise milli maç heyecanını şehirlerde kurulan "Fan Zone"larda yaşadı.
© AA / Mahmut Serdar AlakuşAlmanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan takımları, Dortmund'daki BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcular Barış Alper Yılmaz (21), Mert Müldür (18), Kenan Yıldız (19) ve Orkun Kökçü (6), gol sevinci yaşadılar. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
7/7
© AA / Mahmut Serdar Alakuş
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan takımları, Dortmund'daki BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcular Barış Alper Yılmaz (21), Mert Müldür (18), Kenan Yıldız (19) ve Orkun Kökçü (6), gol sevinci yaşadılar. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
1/7
© İHA / Christopher Neundorf
Dortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı'na yapılan maça Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmaya gidemeyen futbolseverler ise milli maç heyecanını şehirlerde kurulan "Fan Zone"larda yaşadı.
2/7
© İHA / FRIEDEMANN VOGEL
Dortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı'na yapılan maça Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmaya gidemeyen futbolseverler ise milli maç heyecanını şehirlerde kurulan "Fan Zone"larda yaşadı.
3/7
© İHA / Georgi Licovski
Dortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı'na yapılan maça Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmaya gidemeyen futbolseverler ise milli maç heyecanını şehirlerde kurulan "Fan Zone"larda yaşadı.
4/7
© İHA / Georgi Licovski
Dortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı'na yapılan maça Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmaya gidemeyen futbolseverler ise milli maç heyecanını şehirlerde kurulan "Fan Zone"larda yaşadı.
5/7
© İHA / Georgi Licovski
Dortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı'na yapılan maça Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmaya gidemeyen futbolseverler ise milli maç heyecanını şehirlerde kurulan "Fan Zone"larda yaşadı.
6/7
© İHA / Georgi Licovski
Dortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı'na yapılan maça Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmaya gidemeyen futbolseverler ise milli maç heyecanını şehirlerde kurulan "Fan Zone"larda yaşadı.
7/7
© AA / Mahmut Serdar Alakuş
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan takımları, Dortmund'daki BVB Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcular Barış Alper Yılmaz (21), Mert Müldür (18), Kenan Yıldız (19) ve Orkun Kökçü (6), gol sevinci yaşadılar. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
Taraftarlar, 90 dakika boyunca milli futbolcuları yaptıkları tezahüratlarla destekledi.
Turnuvaya 3 puanla başlayan milliler, F Grubu’ndaki 2. maçını 22 Haziran Cumartesi günü TSİ 19.00’da Dortmund’da Portekiz ile karşı karşıya gelecek.