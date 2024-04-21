https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/14-yasindaki-kiz-cocugu-babasini-uykudayken-bicaklayarak-oldurdu-1082998302.html
14 yaşındaki kız çocuğu babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü
14 yaşındaki kız çocuğu babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü
Sputnik Türkiye
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 14 yaşındaki kızının uyurken bıçakladığı baba hayatını kaybetti. Babanın madde bağımlısı olduğu iddia edildi. 21.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-21T16:45+0300
2024-04-21T16:45+0300
2024-04-21T16:45+0300
türkiye
kız çocuğu
baba
öldürme
bıçaklama
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Gaziantep'te 14 yaşındaki S.Y. isimli kız çocuğu babası İbrahim Y.'yi bilinmeyen bir nedenle uykudayken vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olay sonrası bıçaklı saldırıya uğrayan baba ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu ise çocuk şube müdürlüğü ekipleri ve psikolog eşliğinde gözaltına alındı. Gözaltındaki katil zanlısı kız çocuğunun işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/implant-tedavisinde-vida-beynine-saplandi-literature-girip-yurtdisinda-dergilere-konu-oldu-1082990167.html
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kız çocuğu, baba, öldürme, bıçaklama
kız çocuğu, baba, öldürme, bıçaklama
14 yaşındaki kız çocuğu babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 14 yaşındaki kızının uyurken bıçakladığı baba hayatını kaybetti. Babanın madde bağımlısı olduğu iddia edildi.
Gaziantep'te 14 yaşındaki S.Y. isimli kız çocuğu babası İbrahim Y.'yi bilinmeyen bir nedenle uykudayken vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olay sonrası bıçaklı saldırıya uğrayan baba ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu ise çocuk şube müdürlüğü ekipleri ve psikolog eşliğinde gözaltına alındı. Gözaltındaki katil zanlısı kız çocuğunun işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.