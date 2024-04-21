14 yaşındaki kız çocuğu babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
BM'den uyarı: Büyük bir nükleer olay yaşanabilir
07:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’ye uyarı: Moratoryumu gözden geçirebiliriz
07:12
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’da seferberlik düzenlemesi: Batı’dan endişelendik
07:27
3 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: İsrail bir haftada tükenir
08:05
2 dk
SESLİ HABER
İran Büyükelçisi: ABD, Türkiye ve İran'ı parçalamak istiyor
08:17
2 dk
SESLİ HABER
Bush'un danışmanı: Ukrayna'daki çatışma önlenebilirdi
08:28
2 dk
SESLİ HABER
Putin’den Lukaşenko’ya ‘İstanbul taslağı’ desteği
08:41
1 dk
SESLİ HABER
ABD'de Rusya korkusu: B planı yok
09:03
2 dk
SESLİ HABER
Uzman: Nükleer güç santralini hedef alıyorlar
09:16
1 dk
SESLİ HABER
Koruma talep eden Zelenskiy'ye ABD'den ret
09:29
2 dk
SESLİ HABER
Biden’dan Netanyahu’ya uyarı: Katılamayız
09:41
1 dk
SESLİ HABER
‘Saldırılardan Rusya sorumlu tutulmaya çalışılıyor’
10:03
2 dk
SESLİ HABER
Askeri uzman: Demir Kubbe etkilenebilir
10:17
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esirden itiraf: Azov yıllarca provokasyon düzenledi
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Bunu izlemek utanç verici
11:10
3 dk
SESLİ HABER
Biden’ın neden konuşmadığı açıklandı
11:24
2 dk
SESLİ HABER
Bir ülke daha BRICS’e üye olmak istediğini açıkladı
11:35
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı muhalif siyasetçi: Ukrayna tamamen yıkıldı
12:10
2 dk
SESLİ HABER
İran, İsrail'e düzenlediği saldırıda bu silahları kullandı
12:38
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Batı gerçeklerle yüzleşmeli
16:08
2 dk
SESLİ HABER
‘Yeni bir saldırı yaparlarsa tamamen mağlup olacaklar’
16:20
2 dk
SESLİ HABER
‘Saldırı, ülkedeki birlik beraberliği pekiştirdi’
16:33
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan en çok doğalgaz alan AB ülkesi belli oldu
16:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Rusya’ya yönelen ülkelerin sayısı artıyor
17:09
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Bu olmazsa Ukrayna geri çekilecek
17:19
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrail hava üslerine en az 9 füze isabet etti
18:08
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan ABD'ye 'nükleer silah' mesajı: Fazla umutlanmayın
18:22
4 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Genelkurmay Başkanı’ndan itiraf: Rusya başarıyor
18:37
2 dk
SESLİ HABER
Polonya liderinden Zelenskiy’e ret: Veremeyiz
18:49
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere, yasadışı göçmenleri Ermenistan’a göndermeye hazırlanıyor
19:03
2 dk
SESLİ HABER
ABD askerlerinin kovulduğu ülkeye Rus uzmanlar geldi
19:15
3 dk
SESLİ HABER
E. Hava Korgeneral Karakuş: Bu değişiklik ile Türkiye, Doğu Akdeniz'de etkinliğini artırdığımı ilan etti
19:29
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Bu olmazsa Ukrayna geri çekilecek
19:42
1 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçiden Macron’a: Yaptığı gevezelik
19:53
3 dk
SESLİ HABER
‘İsrail’in amacı ABD ve İran’ı karşı karşıya getirmek’
20:05
2 dk
SESLİ HABER
AB’nin Rusya’dan ithalatı en üst seviyeye çıktı
20:18
2 dk
SESLİ HABER
Kiev, 2025'e kadar dayanmak için Paris'in kapısını çaldı
20:31
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’le işbirliğine karşı çıkan çalışanlar kovuldu
21:04
2 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: İsrail bir haftada tükenir
09:03
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esirden itiraf: Azov yıllarca provokasyon düzenledi
09:14
2 dk
SESLİ HABER
İran, İsrail'e düzenlediği saldırıda bu silahları kullandı
09:31
3 dk
SESLİ HABER
Koruma talep eden Zelenskiy'ye ABD'den ret
09:44
2 dk
SESLİ HABER
‘Saldırılardan Rusya sorumlu tutulmaya çalışılıyor’
10:03
2 dk
SESLİ HABER
Askeri uzman: Demir Kubbe etkilenebilir
10:14
2 dk
SESLİ HABER
Bush'un danışmanı: Ukrayna'daki çatışma önlenebilirdi
10:25
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’le işbirliğine karşı çıkan çalışanlar kovuldu
10:37
2 dk
SESLİ HABER
Uzman: Nükleer güç santralini hedef alıyorlar
10:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD askerlerinin kovulduğu ülkeye Rus uzmanlar geldi
11:09
3 dk
SESLİ HABER
İngiltere, yasadışı göçmenleri Ermenistan’a göndermeye hazırlanıyor
11:23
2 dk
SESLİ HABER
Polonya liderinden Zelenskiy’e ret: Veremeyiz
11:34
2 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Bunu izlemek utanç verici
11:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
AB’nin Rusya’dan ithalatı en üst seviyeye çıktı
12:22
2 dk
SESLİ HABER
İran Büyükelçisi: ABD, Türkiye ve İran'ı parçalamak istiyor
12:34
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Genelkurmay Başkanı’ndan itiraf: Rusya başarıyor
12:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD'de Rusya korkusu: B planı yok
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Batı gerçeklerle yüzleşmeli
18:21
2 dk
SESLİ HABER
‘Yeni bir saldırı yaparlarsa tamamen mağlup olacaklar’
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Biden’ın neden konuşmadığı açıklandı
19:04
2 dk
SESLİ HABER
Bir ülke daha BRICS’e üye olmak istediğini açıkladı
19:17
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Bu olmazsa Ukrayna geri çekilecek
19:32
1 dk
SESLİ HABER
‘Saldırı, ülkedeki birlik beraberliği pekiştirdi’
19:45
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan ABD'ye 'nükleer silah' mesajı: Fazla umutlanmayın
20:04
4 dk
SESLİ HABER
E. Hava Korgeneral Karakuş: Bu değişiklik ile Türkiye, Doğu Akdeniz'de etkinliğini artırdığımı ilan etti
20:19
3 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’da seferberlik düzenlemesi: Batı’dan endişelendik
20:35
3 dk
SESLİ HABER
İsrail hava üslerine en az 9 füze isabet etti
21:03
2 dk
SESLİ HABER
‘İsrail’in amacı ABD ve İran’ı karşı karşıya getirmek’
21:14
2 dk
SESLİ HABER
Putin’den Lukaşenko’ya ‘İstanbul taslağı’ desteği
21:42
1 dk
SESLİ HABER
Biden’dan Netanyahu’ya uyarı: Katılamayız
21:51
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan en çok doğalgaz alan AB ülkesi belli oldu
22:03
2 dk
SESLİ HABER
ABD’ye uyarı: Moratoryumu gözden geçirebiliriz
22:19
2 dk
SESLİ HABER
Kiev, 2025'e kadar dayanmak için Paris'in kapısını çaldı
22:33
2 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçiden Macron’a: Yaptığı gevezelik
23:05
3 dk
SESLİ HABER
BM'den uyarı: Büyük bir nükleer olay yaşanabilir
23:17
2 dk
SESLİ HABER
Biden’dan Netanyahu’ya uyarı: Katılamayız
23:32
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/14-yasindaki-kiz-cocugu-babasini-uykudayken-bicaklayarak-oldurdu-1082998302.html
14 yaşındaki kız çocuğu babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü
14 yaşındaki kız çocuğu babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü
Sputnik Türkiye
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 14 yaşındaki kızının uyurken bıçakladığı baba hayatını kaybetti. Babanın madde bağımlısı olduğu iddia edildi. 21.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-21T16:45+0300
2024-04-21T16:45+0300
türkiye
kız çocuğu
baba
öldürme
bıçaklama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/15/1082998004_0:36:1440:845_1920x0_80_0_0_464ff00b63620205dc6838d492923713.jpg
Gaziantep'te 14 yaşındaki S.Y. isimli kız çocuğu babası İbrahim Y.'yi bilinmeyen bir nedenle uykudayken vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olay sonrası bıçaklı saldırıya uğrayan baba ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu ise çocuk şube müdürlüğü ekipleri ve psikolog eşliğinde gözaltına alındı. Gözaltındaki katil zanlısı kız çocuğunun işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/implant-tedavisinde-vida-beynine-saplandi-literature-girip-yurtdisinda-dergilere-konu-oldu-1082990167.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/15/1082998004_133:0:1305:879_1920x0_80_0_0_8be50d21744191fc0edff57211a10b04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kız çocuğu, baba, öldürme, bıçaklama
kız çocuğu, baba, öldürme, bıçaklama

14 yaşındaki kız çocuğu babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü

16:45 21.04.2024
© İHA14 yaşındaki kız çocuğu babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü
14 yaşındaki kız çocuğu babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2024
© İHA
Abone ol
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 14 yaşındaki kızının uyurken bıçakladığı baba hayatını kaybetti. Babanın madde bağımlısı olduğu iddia edildi.
Gaziantep'te 14 yaşındaki S.Y. isimli kız çocuğu babası İbrahim Y.'yi bilinmeyen bir nedenle uykudayken vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olay sonrası bıçaklı saldırıya uğrayan baba ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu ise çocuk şube müdürlüğü ekipleri ve psikolog eşliğinde gözaltına alındı. Gözaltındaki katil zanlısı kız çocuğunun işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İmplant tedavisinde vida beynine saplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2024
TÜRKİYE
İmplant tedavisinde vida beynine saplandı: 'Dişlerimi çekip, aynı gün implant uygulaması yaptı'
12:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала