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Çin’den ABD’ye tavsiye: Çok fazla şey için endişeleniyor, önyargılarından kurtulmalı
Çin’den ABD’ye tavsiye: Çok fazla şey için endişeleniyor, önyargılarından kurtulmalı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore ziyareti Batı’da büyük yankı uyandırırken, daha önce Beyaz Saray, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki bağların... 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T17:18+0300
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Washington’un bu endişlelerini Sputnik’e değerlendiren Fudan Üniversitesi (Şangay) Çin Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Zhang Weiwei, ABD'nin çok fazla şey hakkında endişelendiğine vurgu yaptı.Her şey için endişelenen ABD’nin tehditkar iddiaları ve tek taraflı yaptırımlarına rağmen, Kuzey Kore, Rusya ve Çin'in ise birbirleriyle normal ilişkiler geliştirdiğinin altını çizen Çinli uzman, bu konuda endişelenilmemesi gerektiğini belirterek değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:ABD, son zamanlarda Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin "derinleşmesinden" endişe duyduğunu açıklamıştı.Günlük basın toplantısında konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, "Bu gezi hakkında endişemiz yok. Endişemiz, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesidir" demişti.Kirby, iki ülke arasında ilişkilerdeki derinleşmeden, sadece Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri vurmak için Kuzey Kore füzelerini kullanmasının Ukrayna halkı üzerinde yaratacağı etki nedeniyle değil aynı zamanda Kore Yarımadası'nın güvenliğini etkileyebilecek bir sonucu olabileceği için endişelendiklerini belirtti.Yakın zamanda konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, yasadışı tek taraflı yaptırımlarını sürdürerek küresel kaos yaratan Washington’un diğer ülkeleri hedef alan yanlış bilgiler yaymaktan vazgeçmesi gerektiğini söylemişti.Çin'in, Washington'un diğer ülkeleri hedef alan yanlış bilgiler yaymaktan vazgeçmesini umduğunu belirten Lin Jian, uluslararası haber ajansı Reuters tarafından paylaşılan araştırmaya atıfta bulunduğu açıklamasında, “ABD'nin zihniyetini düzelteceğini, büyük bir gücün alması gereken sorumluluğu üstleneceğini ve diğer ülkelere yönelik yanlış bilgi üretmeyi ve yaymayı bırakacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.Sözcü Lin, Reuters’in yayınladığı ilgili soruşturmayı önemsediklerini vurgularken, yaşananların ABD'nin sosyal medyayı manipüle ederek yanlış bilgi yaydığını bir kez daha kanıtladığının altını çizdi.“Dezenformasyonla kamuoyunu zehirlemek ve diğer ülkelerin imajını karalamak ABD'nin tutarlı bir uygulamasıdır" diyen Çin Dışişleri Sözcüsü, ABD'nin sadece Çin'in aşısı hakkında yanlış bilgi yaymakla kalmadığını, aynı zamanda "Bir Kuşak, Bir Yol" girişimini karalamak için bir kampanya yürüttüğünü anımsatırken, Çin'in yeni elektrikli araç endüstrisindeki aşırı kapasitesi hakkında da iftiralar yaydığını sözlerine ekledi.Anadolu'ya da ulaşacak olan Bir Kuşak, Bir Yol Projesi, Pekin'in Orta Asya, Avrupa ve Afrika'daki 60'tan fazla ülkeyi birbirine bağlayan mevcut ticaret ve ulaşım koridorlarını iyileştirmeye ve yeni ticaret ve ulaşım koridorları oluşturmaya yönelik uluslararası girişim olarak sunuluyor.Bununla birlikte ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, kritik endüstrilerdeki yerli üretimi desteklemek amacıyla Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar, bataryalar, kritik mineraller ve güneş pilleri gibi ürünlere yönelik gümrük vergilerini artırma kararı almıştı.Çin'i küresel pazarları yapay olarak düşük fiyatlı ihracat ürünleriyle doldurduğu belirtilen açıklamada, Çin'in adil olmayan ticaret uygulamalarına yanıt olarak ve bunun sonucunda ortaya çıkan zarara karşı Biden'ın Çin'den yapılan 18 milyar dolarlık ithalata yönelik tarifeleri artırma talimatı verdiği aktarıldı.Açıklamada, elektrikli araçlara uygulanan gümrük tarife oranının bu yıl yüzde 25'ten yüzde 100'e çıkacağı aktarıldı.
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rusya, kuzey kore, çin, çin halk cumhuriyeti, vladimir putin, kuzey kore lideri kim jong un, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, abd, joe biden

Çin’den ABD’ye tavsiye: Çok fazla şey için endişeleniyor, önyargılarından kurtulmalı

17:18 19.06.2024
© AFP 2023 / MANDEL NGANABD Başkanı Joe Biden Çin
ABD Başkanı Joe Biden Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2024
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore ziyareti Batı’da büyük yankı uyandırırken, daha önce Beyaz Saray, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki bağların derinleşmesinin herkesi endişelendirmesi gerektiğini söylemişti.
Washington’un bu endişlelerini Sputnik’e değerlendiren Fudan Üniversitesi (Şangay) Çin Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Zhang Weiwei, ABD'nin çok fazla şey hakkında endişelendiğine vurgu yaptı.
Her şey için endişelenen ABD’nin tehditkar iddiaları ve tek taraflı yaptırımlarına rağmen, Kuzey Kore, Rusya ve Çin'in ise birbirleriyle normal ilişkiler geliştirdiğinin altını çizen Çinli uzman, bu konuda endişelenilmemesi gerektiğini belirterek değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:
ABD çok fazla şey hakkında endişeleniyor. Her şey hakkında endişeleniyorlar. Kuzey Kore hakkında, Rusya hakkında, Çin hakkında ve diğer pek çok ülke hakkında. Bu ilişkiler onların moralini bozuyor. Gerçekte Kuzey Kore egemen ve bağımsız bir ülke, Rusya egemen ve bağımsız bir ülke, Çin de öyle. Bu ülkeler şu anda diğer devletlerin endişelenmesine gerek olmayan normal ilişkiler geliştiriyorlar. Dolayısıyla Amerikalıların kendilerini ideolojik önyargılardan kurtarmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu ABD ve dünya barışı için iyi olacaktır.
ABD, son zamanlarda Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin "derinleşmesinden" endişe duyduğunu açıklamıştı.
Günlük basın toplantısında konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, "Bu gezi hakkında endişemiz yok. Endişemiz, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesidir" demişti.
Kirby, iki ülke arasında ilişkilerdeki derinleşmeden, sadece Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri vurmak için Kuzey Kore füzelerini kullanmasının Ukrayna halkı üzerinde yaratacağı etki nedeniyle değil aynı zamanda Kore Yarımadası'nın güvenliğini etkileyebilecek bir sonucu olabileceği için endişelendiklerini belirtti.
Yakın zamanda konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, yasadışı tek taraflı yaptırımlarını sürdürerek küresel kaos yaratan Washington’un diğer ülkeleri hedef alan yanlış bilgiler yaymaktan vazgeçmesi gerektiğini söylemişti.
Çin'in, Washington'un diğer ülkeleri hedef alan yanlış bilgiler yaymaktan vazgeçmesini umduğunu belirten Lin Jian, uluslararası haber ajansı Reuters tarafından paylaşılan araştırmaya atıfta bulunduğu açıklamasında, “ABD'nin zihniyetini düzelteceğini, büyük bir gücün alması gereken sorumluluğu üstleneceğini ve diğer ülkelere yönelik yanlış bilgi üretmeyi ve yaymayı bırakacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.
Sözcü Lin, Reuters’in yayınladığı ilgili soruşturmayı önemsediklerini vurgularken, yaşananların ABD'nin sosyal medyayı manipüle ederek yanlış bilgi yaydığını bir kez daha kanıtladığının altını çizdi.
Dezenformasyonla kamuoyunu zehirlemek ve diğer ülkelerin imajını karalamak ABD'nin tutarlı bir uygulamasıdır" diyen Çin Dışişleri Sözcüsü, ABD'nin sadece Çin'in aşısı hakkında yanlış bilgi yaymakla kalmadığını, aynı zamanda "Bir Kuşak, Bir Yol" girişimini karalamak için bir kampanya yürüttüğünü anımsatırken, Çin'in yeni elektrikli araç endüstrisindeki aşırı kapasitesi hakkında da iftiralar yaydığını sözlerine ekledi.
Anadolu'ya da ulaşacak olan Bir Kuşak, Bir Yol Projesi, Pekin'in Orta Asya, Avrupa ve Afrika'daki 60'tan fazla ülkeyi birbirine bağlayan mevcut ticaret ve ulaşım koridorlarını iyileştirmeye ve yeni ticaret ve ulaşım koridorları oluşturmaya yönelik uluslararası girişim olarak sunuluyor.
Bununla birlikte ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, kritik endüstrilerdeki yerli üretimi desteklemek amacıyla Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar, bataryalar, kritik mineraller ve güneş pilleri gibi ürünlere yönelik gümrük vergilerini artırma kararı almıştı.
Çin'i küresel pazarları yapay olarak düşük fiyatlı ihracat ürünleriyle doldurduğu belirtilen açıklamada, Çin'in adil olmayan ticaret uygulamalarına yanıt olarak ve bunun sonucunda ortaya çıkan zarara karşı Biden'ın Çin'den yapılan 18 milyar dolarlık ithalata yönelik tarifeleri artırma talimatı verdiği aktarıldı.
Açıklamada, elektrikli araçlara uygulanan gümrük tarife oranının bu yıl yüzde 25'ten yüzde 100'e çıkacağı aktarıldı.
Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2024
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