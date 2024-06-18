https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/tarim-ve-orman-bakani-yumaklidan-canakkalede-ormana-sicrayan-aniz-yanginiyla-ilgili-aciklama-1084981503.html

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Çanakkale'de ormana sıçrayan anız yangınıyla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Çanakkale'de ormana sıçrayan anız yangınıyla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormana sıçrayan anız yangınıyla mücadelenin 540 personel tarafından 94 arazöz ve iş... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T22:55+0300

2024-06-18T22:55+0300

2024-06-18T22:55+0300

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’de Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.Helikopterden yangın bölgesini inceleyen Yumaklı, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Türkiye genelinde 42 orman yangını olduğunu, bunun 22'sinin orman içinde, 20'sinin orman dışında gerçekleştiğini söyledi.Burdur, Çanakkale, Sakarya, Manisa ve Uşak'taki yangınların "üst risk grubu"nda olduğunu belirten Yumaklı, "Çanakkale ilinin Eceabat ilçesinde halihazırda devam eden bir yangın söz konusu. Uşak'ta da devam eden bir yangınımız var. Diğerlerinin hepsi kontrol altına alındı" dedi.Eceabat'taki yangının saat 16.05'te tespit edildiğini, saat 16.11'de müdahale edildiği bilgisini veren Yumaklı, havadan söndürme çalışmasının 9 uçak ve 6 helikopterle başlatıldığını anlattı.Yangınla mücadelede mevcut duruma ilişkin bilgi veren Yumaklı, şunları kaydetti:Bakan Yumaklı, tedbirler kapsamında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişlerin durdurulduğunu hatırlattı.Bölgede rüzgarın saatte 28 kilometre hızla estiğini, nemin yüzde 68, sıcaklığın 23 derece olduğunu aktaran Yumaklı, "Şartlar bizim lehimize çok şükür. Devam ediyor. İlk tespitlerimize göre, tabii ki nihai durumun da bilgisini vereceğiz ama tahminimize göre 300 hektarlık bir alanın etkilenmesi söz konusu" ifadesini kullandı.'Orman yangınına sebep olmanın çok ağır müeyyideleri var'Uşak'ta saat 18.30'da başlayan yangına da değinen Yumaklı, olayın öğrenilmesinden 8 dakika sonra başlayan müdahalenin bir helikopter, 33 kara aracı ve 161 personelle devam ettiğini duyurdu.Yangınla mücadelede yangının çıkmamasını öncelediklerini, esas başarının bunda olduğunu anlatan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:Bakan İbrahim Yumaklı, Eceabat'taki yangınla ilgili bütün kurumlarla kol kola verip çalıştıklarını, büyük endişeye sevk edecek bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.Yangının ve mücadelenin seyriyle ilgili bilgi vermeyi sürdüreceklerini aktaran Yumaklı, "Çanakkale'ye, Eceabat'a 'geçmiş olsun' diliyorum. Ülkemizin bağımsızlık savaşında son derece önemli bu tarihi yarımadanın en ufak bir kısmının bile zarar görmesi, bizim gönüllerimizde büyük yara açıyor. O yüzden tekraren geçmiş olsun diyorum. İnşallah çok fazla uzun saatler olmadan iyi haberi verebileceğimizi ümit ediyorum" diye konuştu.Bölgedeki incelemelere, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile diğer ilgililer katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/canakkale-bogazinda-gemi-trafigi-tek-yonlu-askiya-alindi-1084970150.html

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