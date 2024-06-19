https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/cadin-baskentinde-buyuk-patlamalar-meydana-geldi-1084983470.html

Çad'ın başkentinde büyük patlamalar meydana geldi

Çad'ın başkentinde büyük patlamalar meydana geldi

Sputnik Türkiye

Çad'ın başkenti Encemine'de büyük patlamalar meydana geldiği ifade edildi. 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T06:55+0300

2024-06-19T06:55+0300

2024-06-19T07:45+0300

çad

başkent

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dünya

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muhammed idris deby itno

abderaman kullamalah

mühimmat

mühimmat deposu

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Görgü tanıkları, Encemine Havalimanı yakınında patlama sesleri duyulduğunu söyledi.Çad Dışişleri Bakanı Abderaman Kullamalah da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Encemine'nin Goudji bölgesindeki bir askeri mühimmat deposunda yangın çıktığını bildirdi.Sakin olunması gerektiğini telkin eden Kullamalah, daha fazla bilgi vermedi.Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Stratejik yedek kamptaki mühimmat deposunda çıkan yangında can kaybı ve maddi hasar meydana geldi." ifadesini kullandı.Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen İtno, olayın sebeplerini ve sorumluları tespit etmek üzere soruşturma başlattıklarını belirtti.

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