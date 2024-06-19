https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/cadin-baskentinde-buyuk-patlamalar-meydana-geldi-1084983470.html
Çad'ın başkentinde büyük patlamalar meydana geldi
Çad'ın başkentinde büyük patlamalar meydana geldi
Sputnik Türkiye
Çad'ın başkenti Encemine'de büyük patlamalar meydana geldiği ifade edildi. 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T06:55+0300
2024-06-19T06:55+0300
2024-06-19T07:45+0300
çad
başkent
patlama
dünya
encemine
muhammed idris deby itno
abderaman kullamalah
mühimmat
mühimmat deposu
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Görgü tanıkları, Encemine Havalimanı yakınında patlama sesleri duyulduğunu söyledi.Çad Dışişleri Bakanı Abderaman Kullamalah da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Encemine'nin Goudji bölgesindeki bir askeri mühimmat deposunda yangın çıktığını bildirdi.Sakin olunması gerektiğini telkin eden Kullamalah, daha fazla bilgi vermedi.Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Stratejik yedek kamptaki mühimmat deposunda çıkan yangında can kaybı ve maddi hasar meydana geldi." ifadesini kullandı.Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen İtno, olayın sebeplerini ve sorumluları tespit etmek üzere soruşturma başlattıklarını belirtti.
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çad, başkent, patlama, encemine, muhammed idris deby itno, abderaman kullamalah , mühimmat, mühimmat deposu
çad, başkent, patlama, encemine, muhammed idris deby itno, abderaman kullamalah , mühimmat, mühimmat deposu
Çad'ın başkentinde büyük patlamalar meydana geldi
06:55 19.06.2024 (güncellendi: 07:45 19.06.2024)
Çad'ın başkenti Encemine'de büyük patlamalar meydana geldiği ifade edildi.
Görgü tanıkları, Encemine Havalimanı yakınında patlama sesleri duyulduğunu söyledi.
Çad Dışişleri Bakanı Abderaman Kullamalah da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Encemine'nin Goudji bölgesindeki bir askeri mühimmat deposunda yangın çıktığını bildirdi.
Sakin olunması gerektiğini telkin eden Kullamalah, daha fazla bilgi vermedi.
Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Stratejik yedek kamptaki mühimmat deposunda çıkan yangında can kaybı ve maddi hasar meydana geldi." ifadesini kullandı.
Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen İtno, olayın sebeplerini ve sorumluları tespit etmek üzere soruşturma başlattıklarını belirtti.