https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/bm-raporu-israil-ordusu-gazze-seridinde-savas-hukukunu-sistematik-olarak-ihlal-ediyor-1085001216.html

BM raporu: İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde savaş hukukunu sistematik olarak ihlal ediyor

BM raporu: İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde savaş hukukunu sistematik olarak ihlal ediyor

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin yayınlandığı raporda, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde, savaş sırasında sivil kayıpları en aza... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T13:07+0300

2024-06-19T13:07+0300

2024-06-19T13:07+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

soykırım

birleşmiş milletler (bm)

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Raporda, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’ün sözlerine yer verilen açıklamada, "İsrail, sivillere zarar verilmesini önleyen ya da mümkün olduğunca en aza indiren savaş araçlarını ve yöntemlerini seçme yükümlülüğünü hava saldırıları sırasında sistematik olarak ihlal ediyor” ifadeleri kullanıldı.Ekim-Aralık 2023 dönemini kapsayan raporda, 6 vaka örnek gösterilerek İsrail ordusunun savaş hukukunun temel ilkelerini defalarca ihlal ettiğini gösterdiği sonucuna varılıyor.Bu bağlamda, devlet politikasına uygun olarak sivil nüfusa yönelik yaygın veya sistematik saldırıların bir parçası olarak gerçekleştirilen gayri meşru gezlemenin de insanlığa karşı suçlara yol açabileceği belirtildi.Komiserlik, İsrail’in alenen verdiği vaatlere rağmen son aylarda düzenlenen ölümcül bombardımanlar hakkında hiçbir açıklama yapmaması nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.İşgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren BM’ne bağlı Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu geçen haftaki açıklamasında, İsrail yönetiminin 7 Ekim’den bu yana Gazze’de işlenen bir dizi insanlığa karşı suç ve savaş suçundan sorumlu olduğunu kaydetmişti.UCM Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 'yakalama kararı' çıkartılması için başvuruda bulundu. Han, yaptığı açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan Netanyahu ve Gallant’ın sorumlu olduklarını kaydetti.ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi’nde yaşananları soykırım olarak görmediklerini ve Han’ın suçlamalarını reddettiklerini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/netanyahunun-suclamalari-abd-israil-gorusmesini-iptal-ettirdi-1084998857.html

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gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım, birleşmiş milletler (bm)