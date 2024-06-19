https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/bakan-yumakli-sorunlu-tek-bir-alan-kaldi-yanginin-ilerlemesi-durduruldu-1084993662.html

Bakan Yumaklı: "Sorunlu tek bir alan kaldı, yangının ilerlemesi durduruldu''

Bakan Yumaklı: "Sorunlu tek bir alan kaldı, yangının ilerlemesi durduruldu''

Sputnik Türkiye

Bakan Yumaklı, devam eden yangına ilişkin açıklamada bulunarak, ''Rüzgar çok yoğun olduğu için tamamen kontrol altında diyemiyoruz" dedi. 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T09:48+0300

2024-06-19T09:48+0300

2024-06-19T09:48+0300

türkiye

ibrahim yumaklı

tarım ve orman bakanlığı

orman yangını

yangın

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de devam eden yangınlara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yumaklı son duruma dair şu ifadeleri kullandı:''Yangından etkilenen alanın yaklaşık 575 hektar olduğunu tahmin ediyoruz. İncelemeler bittiğinde kesin rakamları söyleyeceğiz""Gece boyunca 73 arazöz ve diğer iş makinesi, 1 gece görüş helikopteri ve 402 Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplamda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 290 aracı da dahil olmak üzere toplam 970 personelle mücadele gece boyunca devam etti"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/bayram-tatilinin-dort-gunluk-bilancosu-26-kisi-hayatini-kaybetti-5-bin-345-kisi-yaralandi-1084987529.html

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ibrahim yumaklı, tarım ve orman bakanlığı, orman yangını, yangın