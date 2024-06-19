https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/bakan-yumakli-sorunlu-tek-bir-alan-kaldi-yanginin-ilerlemesi-durduruldu-1084993662.html
Bakan Yumaklı: "Sorunlu tek bir alan kaldı, yangının ilerlemesi durduruldu''
Bakan Yumaklı: "Sorunlu tek bir alan kaldı, yangının ilerlemesi durduruldu''
Sputnik Türkiye
Bakan Yumaklı, devam eden yangına ilişkin açıklamada bulunarak, ''Rüzgar çok yoğun olduğu için tamamen kontrol altında diyemiyoruz" dedi. 19.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-19T09:48+0300
2024-06-19T09:48+0300
2024-06-19T09:48+0300
türkiye
ibrahim yumaklı
tarım ve orman bakanlığı
orman yangını
yangın
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de devam eden yangınlara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yumaklı son duruma dair şu ifadeleri kullandı:''Yangından etkilenen alanın yaklaşık 575 hektar olduğunu tahmin ediyoruz. İncelemeler bittiğinde kesin rakamları söyleyeceğiz""Gece boyunca 73 arazöz ve diğer iş makinesi, 1 gece görüş helikopteri ve 402 Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplamda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 290 aracı da dahil olmak üzere toplam 970 personelle mücadele gece boyunca devam etti"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/bayram-tatilinin-dort-gunluk-bilancosu-26-kisi-hayatini-kaybetti-5-bin-345-kisi-yaralandi-1084987529.html
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ibrahim yumaklı, tarım ve orman bakanlığı, orman yangını, yangın
ibrahim yumaklı, tarım ve orman bakanlığı, orman yangını, yangın
Bakan Yumaklı: "Sorunlu tek bir alan kaldı, yangının ilerlemesi durduruldu''
Bakan Yumaklı, devam eden yangına ilişkin açıklamada bulunarak, ''Rüzgar çok yoğun olduğu için tamamen kontrol altında diyemiyoruz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de devam eden yangınlara ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Yumaklı son duruma dair şu ifadeleri kullandı:
''Yangından etkilenen alanın yaklaşık 575 hektar olduğunu tahmin ediyoruz. İncelemeler bittiğinde kesin rakamları söyleyeceğiz"
"Gece boyunca 73 arazöz ve diğer iş makinesi, 1 gece görüş helikopteri ve 402 Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplamda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 290 aracı da dahil olmak üzere toplam 970 personelle mücadele gece boyunca devam etti"